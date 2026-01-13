Να συνεχίσουν τις διαμαρτυρίες κάλεσε τους διαδηλωτές στο Ιράν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας σε ανάρτησή του ότι βοήθεια βρίσκεται καθ΄οδόν.

Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος καλεί τους Ιρανούς «πατριώτες» να πάρουν τον έλεγχο των θεσμών της χώρας τους, υποσχόμενος ότι η βοήθεια από τις ΗΠΑ έρχεται.

«Ιρανοί Πατριώτες, ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΥΕΣΤΕ – ΠΑΡΤΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΣΑΣ!!! Κρατήστε τα ονόματα των δολοφόνων και των κακοποιητών. Θα πληρώσουν ένα μεγάλο τίμημα. Έχω ακυρώσει όλες τις συναντήσεις με Ιρανούς αξιωματούχους μέχρι να ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ η παράλογη δολοφονία διαδηλωτών. Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘ’ ΟΔΟΝ. MIGA!!!»

Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ δεν φοβάται την στρατιωτική επιλογή στο Ιράν

Χθες, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ αναφερόμενη στις εξελίξεις στο Ιράνδήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «έχει δείξει ότι δεν φοβάται να χρησιμοποιήσει στρατιωτικές επιλογές» όταν το κρίνει απαραίτητο.

«Νομίζω ότι ένα πράγμα στο οποίο ο Πρόεδρος Τραμπ είναι πολύ καλός είναι το να διατηρεί πάντα όλες τις επιλογές του ανοιχτές, και οι αεροπορικές επιδρομές θα ήταν μία από τις πολλές επιλογές», δήλωσε η Καρολάιν Λέβιτ στους δημοσιογράφους.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «η διπλωματία είναι πάντα η πρώτη επιλογή» για τον Τραμπ.

«Σας είπε χθες το βράδυ ότι αυτά που ακούτε δημόσια από το ιρανικό καθεστώς είναι αρκετά διαφορετικά από τα μηνύματα που λαμβάνει η κυβέρνηση στο παρασκήνιο», δήλωσε η Λίβιτ.

«Ο πρόεδρος έχει δείξει ότι δεν φοβάται να χρησιμοποιήσει στρατιωτικές επιλογές αν και όταν το κρίνει απαραίτητο, και κανείς δεν το γνωρίζει αυτό καλύτερα από το Ιράν», πρόσθεσε.

cnn.gr