Σοβαρή πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί της Τετάρτης (14/1) σε εργοστάσιο στο Γουλβερχάμπτον στη Βρετανία, με πυκνά μαύρα σύννεφα καπνού να υψώνονται από το κτίριο και να δημιουργούν αποπνικτικές συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή.
Όπως αναφέρει το bbc, επιχειρούν περισσότεροι από 100 πυροσβέστες με 21 οχήματα και έχουν προειδοποιήσει τους κατοίκους και τους εργαζόμενους της περιοχής να κλείσουν τα παράθυρα και τις πόρτες τους λόγω της ποιότητας του αέρα.
Σύμφωνα με μαρτυρίες στάχτη έπεφτε από τον καπνό πάνω σε αυτοκίνητα και σπίτια, ενώ στην περιοχή υπήρχε έντονη μυρωδιά καπνού.
«Αναμένουμε σημαντικές διαταραχές σε και γύρω από την περιοχή αυτή για το υπόλοιπο της ημέρας, το βράδυ και τη νύχτα, ενώ εργαζόμαστε στον τόπο του συμβάντος, οπότε παρακαλούμε να προγραμματίσετε και να προσαρμόσετε τα ταξίδια σας αναλόγως», δήλωσε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
Η Αστυνομία έχει αποκλείσει την κυκλοφορία για τους πεζούς και τα οχήματα στο σημείο. Το εργοστάσιο έχει διαστάσεις περίπου 100μ. x 50μ.
Σύμφωνα με πληροφορίες η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από συνεργείο αυτοκινήτων και στη συνέχεια εξαπλώθηκε σε κοντινά κτίρια.