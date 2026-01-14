Σοβαρή πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί της Τετάρτης (14/1) σε εργοστάσιο στο Γουλβερχάμπτον στη Βρετανία, με πυκνά μαύρα σύννεφα καπνού να υψώνονται από το κτίριο και να δημιουργούν αποπνικτικές συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή.

Όπως αναφέρει το bbc, επιχειρούν περισσότεροι από 100 πυροσβέστες με 21 οχήματα και έχουν προειδοποιήσει τους κατοίκους και τους εργαζόμενους της περιοχής να κλείσουν τα παράθυρα και τις πόρτες τους λόγω της ποιότητας του αέρα.

More than 40 firefighters are tackling a major factory blaze in Wolverhampton, described as a “toxic incident”.



Thick black smoke has spread for miles, nearby roads are closed and a primary school has sent pupils home as residents are urged to stay indoors. #Wolverhampton pic.twitter.com/oIOZoY0gTX January 14, 2026

Σύμφωνα με μαρτυρίες στάχτη έπεφτε από τον καπνό πάνω σε αυτοκίνητα και σπίτια, ενώ στην περιοχή υπήρχε έντονη μυρωδιά καπνού.

«Αναμένουμε σημαντικές διαταραχές σε και γύρω από την περιοχή αυτή για το υπόλοιπο της ημέρας, το βράδυ και τη νύχτα, ενώ εργαζόμαστε στον τόπο του συμβάντος, οπότε παρακαλούμε να προγραμματίσετε και να προσαρμόσετε τα ταξίδια σας αναλόγως», δήλωσε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Η Αστυνομία έχει αποκλείσει την κυκλοφορία για τους πεζούς και τα οχήματα στο σημείο. Το εργοστάσιο έχει διαστάσεις περίπου 100μ. x 50μ.

Σύμφωνα με πληροφορίες η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από συνεργείο αυτοκινήτων και στη συνέχεια εξαπλώθηκε σε κοντινά κτίρια.

A large fire has broken out at a factory in Blakenhall, Wolverhampton, billowing smoke over parts of the city.



People in the area are being advised to keep doors and windows closed. pic.twitter.com/8uEvAaEPxe — ITV News Central (@ITVCentral) January 14, 2026

