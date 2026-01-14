Το κυβερνητικό αεροσκάφος του Ισραήλ, γνωστό ως «Φτερά της Σιών», απογειώθηκε και πέταξε πάνω από τη Μεσόγειο, κατευθυνόμενο προς την Κρήτη, κίνηση που αναζωπύρωσε σενάρια για ενδεχόμενο πλήγμα κατά του Ιράν, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή.

Το αεροπλάνο, που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά του ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου στο εξωτερικό, είχε απογειωθεί από το Ισραήλ και σε προηγούμενες περιπτώσεις πριν από επιθέσεις κατά του Ιράν.

Την Τετάρτη το αεροσκάφος πέταξε προς την Κρήτη πριν επιστρέψει στο Ισραήλ. Αξιωματούχοι αρνήθηκαν ότι η κίνηση συνδέεται με στρατιωτική ενέργεια και ανέφεραν ότι εντάσσεται σε τακτική εκπαίδευση. Από την Αθήνα, πάντως, πληροφορίες διευκρινίζουν, ότι στο αεροσκάφος δεν επέβαινε αξιωματούχος.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν οι Times of Israel, σύμφωνα με τα στοιχεία πτήσεων, το αεροσκάφος απογειώθηκε στις 11:27 π.μ. από την Μπερσεβά και προσγειώθηκε στην Κρήτη στις 1:14 μ.μ. Λιγότερο από μία ώρα αργότερα απογειώθηκε εκ νέου και προσγειώθηκε πίσω στην Μπερσεβά στις 3:14 μ.μ.

Η εξέλιξη έρχεται ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προχωρήσει σε σειρά απειλών προς την Τεχεράνη, εν μέσω της αιματηρής καταστολής των διαδηλώσεων στο Ιράν.

BREAKING: NETANYAHU'S JET LANDS IN GREECE



The same move happened before each of the last 3 Israeli strikes on Iran. pic.twitter.com/zbRn7fd2ZN — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) January 14, 2026

Ο Τραμπ προειδοποίησε χθες το βράδυ ότι, αν ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ προχωρήσει σε απαγχονισμούς την Τετάρτη, θα λάβει «ισχυρή δράση».

Στις 13 Ιουνίου, λίγες ώρες μετά την ισραηλινή επίθεση σε ιρανικές πυρηνικές και πυραυλικές εγκαταστάσεις, το αεροσκάφος του Ισραηλινού πρωθυπουργού απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν.

Πριν από το ιρανικό πλήγμα της 13ης Απριλίου 2024 κατά του Ισραήλ, επίσης το αεροπλάνο είχε αναχωρήσει από την αεροπορική βάση Νεβατίμ, η οποία αργότερα στοχοποιήθηκε, καθώς εκατοντάδες πύραυλοι και drones έπληξαν τη χώρα.

skai.gr