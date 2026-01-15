Ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ Ναγίμπ Μπουκέλε έθεσε χθες, Τετάρτη, τον θεμέλιο λίθο για την κατασκευή νέας φυλακής στην Κόστα Ρίκα, βασισμένης στο μοντέλο της διαβόητης CECOT, καλώντας τις τοπικές αρχές να υιοθετήσουν σκληρή γραμμή απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα, παρά τις έντονες αντιδράσεις οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Κατά τη διάρκεια τελετής στην κοσταρικανή πρωτεύουσα Σαν Χοσέ, ο Ναγίμπ Μπουκέλε παρότρυνε τις αρχές της χώρας της κεντρικής Αμερικής να μη διστάσουν να λάβουν σκληρά μέτρα για να καταπολεμήσουν το οργανωμένο έγκλημα, όπως εκείνος.

🚨| ÚLTIMA HORA: Costa Rica presenta su nueva MEGA CÁRCEL, el Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), para los criminales más peligrosos del país, inspirado en el CECOT, la megacárcel del presidente Nayib Bukele en El Salvador.🇨🇷🇸🇻 pic.twitter.com/UKl90Gof5j January 15, 2026

«Το πρόβλημα θα συνεχίσει να μεγεθύνεται αν δεν σταματηθεί, σαν καρκίνος (…) Η ώρα που πρέπει να επιτεθείτε στην εγκληματικότητα είναι τώρα», υποστήριξε ο Μπουκέλε, που επισκέφθηκε την Κόστα Ρίκα μερικές εβδομάδες προτού διεξαχθούν οι προεδρικές εκλογές, στις οποίες φαβορί θεωρείται η υποψήφια του κυβερνώντος συντηρητικού κόμματος.

🇸🇻 | “La única forma que existe de solucionar el problema de la inseguridad es con la fuerza”, ha dicho el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, durante su visita a Costa Rica.



“Si un Estado no combate la criminalidad, es porque el Estado es cómplice”. pic.twitter.com/UkFZr7Kew1 January 15, 2026

Στη φυλακή υπό ανέγερση σκοπός είναι να οδηγούνται οι πλέον επικίνδυνοι κακοποιοί, καθώς η χώρα βιώνει έξαρση της βίας των συμμοριών και της εγκληματικότητας που συνδέεται με τη διακίνηση ναρκωτικών. Η κοσταρικανή κυβέρνηση εκτιμά ότι το κόστος θα ανέλθει σε 35 εκατομμύρια αμερικανικά δολάρια και λογαριάζει πως η δυναμικότητά της θα φθάνει τους 5.000 κρατούμενους.

«Όλα όσα κάναμε στη CECOT θα επαναληφθούν στην κοσταρικανή εκδοχή της», ανέφερε ο Μπουκέλε.

El Presidente Nayib Bukele, describe el problema de las pandillas en El Salvador. pic.twitter.com/Mw3GIQAAmJ — Anonimo.sv (@AnonimoSV503) January 14, 2026

Για την αντιπολίτευση, η τελετή θεμελίωσης της υπό ανέγερσης φυλακής δεν ήταν παρά προεκλογικό σόου με κρατική χρηματοδότηση.

Η Λάουρα Φερνάντες είναι η υποψήφια του δεξιού κόμματος του απερχόμενου προέδρου Ροδρίγο Τσάβες στις εκλογές της 1ης Φεβρουαρίου. Οι δημοσκοπήσεις τη θέλουν να προηγείται.

Η υποψήφια Φερνάντες επιδιώκει να κερδίσει από τον πρώτο γύρο και να εξασφαλίσει συντριπτική πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο, ώστε να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις στη δικαστική εξουσία, όπως ακριβώς ο Ναγίμπ Μπουκέλε.

Ο Τσάβες δεν έχει δικαίωμα δυνάμει του Συντάγματος να διεκδικήσει δεύτερη συναπτή θητεία στην προεδρία.

Ο πρόεδρος του Σαλβαδόρ θεωρείται ήρωας από ορισμένους στη Λατινική Αμερική, χάρη στον «πόλεμο» που κήρυξε στις συμμορίες, καθώς αποκατέστησε την ασφάλεια στη χώρα, που αιμορραγούσε για χρόνια εξαιτίας της εγκληματικότητας.

Από τον Μάρτιο του 2022, ο Μπουκέλε επέβαλε καθεστώς εκτάκτου ανάγκης, που επιτρέπει ιδίως συλλήψεις δίχως εντάλματα. Πάνω από 90.000 άνθρωποι συνελήφθησαν έκτοτε, από τους οποίους όμως 8.000 αφέθηκαν ελεύθεροι αφού διαπιστώθηκε η αθωότητά τους, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα.

protothema.gr