«Πολεμικός πυρετός» επικρατεί στη Γροιλανδία καθώς αρκετές χώρες του ΝΑΤΟ στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις για να λάβουν μέρος σε κοινές ασκήσεις με τη Δανία, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ εντείνει τις απειλές του για βίαιη προσάρτηση του νησιού της Αρκτικής.

Η Γερμανία, η Σουηδία, η Γαλλία και η Νορβηγία έχουν επιβεβαιώσει ότι θα στείλουν στρατιωτικό προσωπικό στη Γροιλανδία για μια κοινή άσκηση με τις δυνάμεις της Δανίας. Παράλληλα Καναδάς και Γαλλία έχουν επίσης ανακοινώσει ότι σχεδιάζουν να ανοίξουν προξενεία στο Νουούκ, την πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, τις επόμενες εβδομάδες.

BREAKING:



Danish military forces start arriving in Greenland.



🇩🇰🇬🇱 pic.twitter.com/RrXAB4brta January 15, 2026

Όπως ανακοίνωσε μέσω Χ ο πρωθυπουργός της Σουηδίας, Ουλφ Κρίστερσον, οι Σουηδοί αξιωματικοί μαζί με μια ομάδα στρατευμάτων από άλλες συμμαχικές χώρες θα προετοιμαστούν από κοινού για την επικείμενη άσκηση με την ονομασία «Operation Arctic Endurance»

«Οι πρώτες γαλλικές στρατιωτικές μονάδες βρίσκονται ήδη καθ’ οδόν. Άλλες θα ακολουθήσουν», έγραψε στο X από την πλευρά του ο Εμανουέλ Μακρόν.

Några officerare från den svenska Försvarsmakten anländer idag till Grönland. De ingår i en grupp från flera allierade länder. Tillsammans ska de förbereda kommande moment inom ramen för den danska övningen Operation Arctic Endurance. Det är på förfrågan från Danmark som Sverige… — Ulf Kristersson (@SwedishPM) January 14, 2026

Σε δήλωσή του την Τετάρτη, το γερμανικό Υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι στέλνει μια «ομάδα αναγνώρισης» 13 στρατιωτικών στη Γροιλανδία την Πέμπτη για «μια αποστολή εξερεύνησης» μαζί με άλλα έθνη-εταίρους, κατόπιν πρόσκλησης της Δανίας.

Η Νορβηγία στέλνει επίσης δύο μέλη του προσωπικού άμυνας στη Γροιλανδία, όπως επιβεβαίωσε στο CNN εκπρόσωπος του νορβηγικού Υπουργείου Άμυνας.

À la demande du Danemark, j’ai décidé que la France participera aux exercices conjoints organisés par le Danemark au Groenland, l’Opération Endurance Arctique.



De premiers éléments militaires français sont d'ores et déjà en chemin. D'autres suivront. January 14, 2026

Όπως σημειώνει το CNN δεν είναι ασυνήθιστο για τις χώρες του ΝΑΤΟ να στέλνουν στρατεύματα για εκπαίδευση σε άλλες χώρες της συμμαχίας, και εδώ και χρόνια στους κόλπους της τα μέλη – συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ – πιέζουν για την ενίσχυση των κοινών ασκήσεων στον Αρκτικό Κύκλο.

Αυτή την ώρα οι ΗΠΑ έχουν περίπου 150 στρατιώτες σταθμευμένους στη διαστημική βάση Pituffik στη βορειοδυτική Γροιλανδία.

Ωστόσο, τόσο ο χρόνος όσο και ο συμβολισμός των τελευταίων ανακοινώσεων των ευρωπαϊκών χωρών αποτελούν σημαντική επίδειξη αλληλεγγύης σε μια περίοδο άνευ προηγουμένου έντασης εντός του ΝΑΤΟ.

Η συνάντηση στην Ουάσινγκτον

Η είδηση για την ευρωπαϊκή αποστολή στη Γροιλανδία ήρθε την Τετάρτη, όταν αξιωματούχοι της Δανίας και της Γροιλανδίας συναντήθηκαν με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, λίγες ώρες μετά την δήλωση Τραμπ στο Truth Social ότι «οτιδήποτε λιγότερο» από τον έλεγχο της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ είναι «απαράδεκτο».

«Το ΝΑΤΟ γίνεται πολύ πιο ισχυρό και αποτελεσματικό με τη Γροιλανδία στα χέρια των ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ», έγραψε ο Τραμπ νωρίς την Τετάρτη, υποστηρίζοντας ότι ο έλεγχος της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ θα ωφελήσει και το ΝΑΤΟ.

Η συνάντηση αυτή απέφερε λίγα απτά αποτελέσματα, με τον υπουργό Εξωτερικών της Δανίας Λαρς Λόκε Ράσμουσεν να σημειώνει ότι ο ίδιος και ο Γροιλανδός ομόλογός του είχαν «μια ειλικρινή αλλά και εποικοδομητική συζήτηση» με τους Ρούμπιο και Βανς, αλλά ότι εξακολουθεί να υπάρχει «θεμελιώδης διαφωνία».

Danish Foreign Minister Lars Løkke Rasmussen:



The Kingdom of Denmark has already stepped up our own contribution by committing additional funds for military capabilities.



Not dog sleds, but ships, drones, fighter jets, etc. And we are definitely ready to do more. pic.twitter.com/3pLJHR4lRo — Clash Report (@clashreport) January 14, 2026

Ωστόσο, ο Ράσμουσεν είπε ότι τα μέρη συμφώνησαν να σχηματίσουν «μια ομάδα εργασίας υψηλού επιπέδου για να διερευνήσουν αν μπορούμε να βρούμε έναν κοινό δρόμο προς τα εμπρός», η οποία αναμένεται να συνεδριάσει τις επόμενες εβδομάδες.

