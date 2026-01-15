Σχεδόν πέντε εκατομμύρια λογαριασμοί εφήβων στην Αυστραλία έχουν απενεργοποιηθεί από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης μέσα σε μόλις έναν μήνα από την έναρξη ισχύος της απαγόρευσης για χρήστες κάτω των 16 ετών — ένα μέτρο χωρίς προηγούμενο σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με την αυστραλιανή ρυθμιστική αρχή διαδικτυακής ασφάλειας eSafety.

Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει τον άμεσο και εκτεταμένο αντίκτυπο του νέου κανονιστικού πλαισίου.

Όπως ανέφερε η Επίτροπος Ηλεκτρονικής Ασφάλειας, μέχρι στιγμής έχουν αφαιρεθεί περίπου 4,7 εκατομμύρια λογαριασμοί που ανήκαν σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών, στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τον νόμο που τέθηκε σε εφαρμογή στις 10 Δεκεμβρίου. Μάλιστα, ορισμένες πλατφόρμες είχαν ξεκινήσει τη διαδικασία απενεργοποίησης των σχετικών λογαριασμών ήδη εβδομάδες πριν από την καταληκτική ημερομηνία.

Πρόκειται για τα πρώτα επίσημα στοιχεία της κυβέρνησης σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου, τα οποία δείχνουν ότι οι εταιρείες λαμβάνουν ουσιαστικά μέτρα για να τηρήσουν έναν νόμο που προβλέπει πρόστιμα έως και 49,5 εκατ. αυστραλιανά δολάρια (περίπου 33 εκατ. δολάρια ΗΠΑ) σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, χωρίς ωστόσο να αποδίδει ευθύνη στα παιδιά ή στους γονείς τους.

Ο αριθμός των λογαριασμών που απενεργοποιήθηκαν υπερβαίνει κατά πολύ τις αρχικές εκτιμήσεις πριν από την ψήφιση του νόμου και αντιστοιχεί σε περισσότερους από δύο λογαριασμούς για κάθε Αυστραλό ηλικίας 10 έως 16 ετών, με βάση τα δημογραφικά δεδομένα.

«Πρόωρο να γίνει λόγος για πλήρη συμμόρφωση»

Η Meta έχει ήδη γνωστοποιήσει ότι προχώρησε στην αφαίρεση περίπου 550.000 λογαριασμών ανηλίκων από το Instagram, το Facebook και το Threads. Η υποχρέωση τήρησης ορίου ηλικίας επεκτείνεται και σε πλατφόρμες όπως το YouTube, το TikTok, το Snapchat της Google και το X (πρώην Twitter) του Έλον Μασκ. Το Reddit έχει δηλώσει ότι συμμορφώνεται, ωστόσο έχει προσφύγει δικαστικά κατά της κυβέρνησης με στόχο την ακύρωση της απαγόρευσης, με την κυβέρνηση να δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί τη νομοθεσία.

«Είναι πλέον σαφές ότι η κανονιστική καθοδήγηση και η στενή συνεργασία της eSafety με τις πλατφόρμες αποδίδουν ήδη απτά αποτελέσματα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η επίτροπος Τζούλι Ίνμαν Γκραντ.

Παρά ταύτα, σημείωσε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργοί λογαριασμοί ανηλίκων και ότι είναι ακόμη πρόωρο να γίνει λόγος για πλήρη συμμόρφωση. Όλες, πάντως, οι εταιρείες που υπάγονταν εξαρχής στο μέτρο έχουν δεσμευθεί ότι θα τηρήσουν τις προβλέψεις του νόμου.

Η επίτροπος πρόσθεσε ότι η ανάπτυξη αποτελεσματικών μηχανισμών επαλήθευσης ηλικίας απαιτεί χρόνο, ωστόσο η ανατροφοδότηση από τους παρόχους σχετικών υπηρεσιών —συνήθως εξωτερικούς προμηθευτές λογισμικού που συνεργάζονται με τις πλατφόρμες— δείχνει ότι η εφαρμογή της απαγόρευσης στην Αυστραλία εξελίσσεται ομαλά, χάρη και στην εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού που προηγήθηκε.

Τέλος, προβλέπεται η διεξαγωγή πολυετούς μελέτης με τη συμμετοχή ειδικών ψυχικής υγείας, προκειμένου να αξιολογηθεί ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος της απαγόρευσης.

Πηγή: skai.gr