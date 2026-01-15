Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να αποστείλουν δυνάμεις στη Γροιλανδία, στον απόηχο των δηλώσεων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί κατάληψης της νήσου από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμη και με στρατιωτικά μέσα.

Ωστόσο, πίσω από τη φρασεολογία που προκαλεί εντύπωση, η πραγματικότητα εμφανίζεται σαφώς πιο περιορισμένη. Συνολικά επτά χώρες έχουν αποστείλει αποσπάσματα όχι πλήρεις στρατιωτικές δυνάμεις— εκ των οποίων οι πέντε συμμετέχουν με αριθμό στρατιωτών που δεν ξεπερνά τα δάχτυλα του ενός χεριού.

Ως σήμερα Πέμπτη στη Γροιλανδία επιχειρούν 15 Γάλλοι, 13 Γερμανοί, 3 Σουηδοί, 2 Νορβηγοί, 2 Φινλανδοί, 1 Βρετανός και ένας Ολλανδός.

Δηλαδή, 37 στο σύνολο, που πάντως αναμένεται να αυξηθούν (όχι εντυπωσιακά) τις επόμενες ημέρες.

Η αποστολή τους είναι, για την ώρα, αναγνωριστική, σε κάθε περίπτωση για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα η πρωτοβουλία είναι στην πλευρά της Ουάσινγκτον.

