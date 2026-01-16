Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6 βαθμών σημειώθηκε ανοικτά του Όρεγκον στις ΗΠΑ, προκαλώντας δονήσεις που έγιναν αισθητές σε πολλές πόλεις κατά μήκος της δυτικής ακτής των ΗΠΑ.

Ο σεισμός μεγέθους 6 βαθμών σημειώθηκε στον Ειρηνικό Ωκεανό, περίπου 180 μίλια από την ακτογραμμή, στις 10:25 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής) το βράδυ της Πέμπτης.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία (USGS), τρεις ώρες αργότερα, σημειώθηκε μετασεισμός μεγέθους 3,1 Ρίχτερ και επί του παρόντος υπάρχει 65% πιθανότητα να σημειωθούν περισσότεροι μετασεισμοί στην περιοχή αυτό το Σαββατοκύριακο.

Here we observe the seismic waves generated by the magnitude 6.0 earthquake off the coast of Oregon propagate across the USA. First compressional waves, then shear waves, followed by slow and strong surface waves pic.twitter.com/12qpo9NU8t — Stefan Burns (@StefanBurnsGeo) January 16, 2026

Κάτοικοι του Όρεγκον είπαν ότι ο σεισμός έγινε αισθητός μέχρι και το Πόρτλαντ, περίπου 300 μίλια μακριά από το επίκεντρο στη θάλασσα. Κάτοικοι στο Ντάλας, το Γιουτζίν, το Σάλεμ και το Κους Μπέι του Όρεγκον ανέφεραν επίσης ελαφρά δόνηση που προκλήθηκε από τον θαλάσσιο σεισμό, ενώ ενεργοποιήθηκε ακόμη και το σύστημα προειδοποίησης για τσουνάμι της περιοχής.

Ο σεισμός σημειώθηκε κατά μήκος της τεκτονικής πλάκας Juan de Fuca, η οποία κινεί τη Ζώνη Καταβύθισης Cascadia — ένα ρήγμα μήκους σχεδόν 700 μιλίων στα ανοικτά της Δυτικής Ακτής της Βόρειας Αμερικής.

Επιστήμονες δίνουν στην περιοχή το προσωνύμιο «Κοιμώμενος Γίγαντας» και προειδοποιούν ότι έχει καθυστερήσει να δώσει ένα καταστροφικό γεγονός που μπορεί να ανέλθει στους 9 βαθμούς επηρεάζοντας το μεγαλύτερο μέρος του Βορειοδυτικού Ειρηνικού, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων πόλεων όπως το Σιάτλ και το Πόρτλαντ.

Πάντως το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ εκτιμά ότι οι πιθανότητες να σημειωθεί ένας άλλος σημαντικός σεισμός, ισχυρότερος από 5 Ρίχτερ στην περιοχή μέσα στην επόμενη εβδομάδα, είναι 1 στις 50.

