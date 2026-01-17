Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στη Μασσαλία, στη νότια Γαλλία, όταν φορτηγάκι διανομών ξέφυγε από τον έλεγχο και παρέσυρε ομάδα μαθητών που επέστρεφε από σχολική εκδρομή, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν έντεκα άνθρωποι, εκ των οποίων οι εννέα ήταν παιδιά.
Όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης Μπενουά Παγιάν, το περιστατικό σημειώθηκε αμέσως μετά την επιστροφή των παιδιών από την εκδρομή τους. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας La Provence, ο οδηγός του βαν είχε σταθμεύσει το όχημα σε δρόμο με κλίση και είχε απομακρυνθεί για να πραγματοποιήσει παράδοση.
Κατά τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, το χειρόφρενο δεν λειτούργησε σωστά, με αποτέλεσμα το φορτηγάκι να αρχίσει να κινείται προς τα πίσω και να παρασύρει περίπου 20 παιδιά και τρεις ενήλικες που βρίσκονταν στο σημείο.
Ένας σοβαρά τραυματισμένος μαθητής – Έρευνα από την εισαγγελία
Σύμφωνα με το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο TF1, τέσσερα κορίτσια και τέσσερα αγόρια ηλικίας 8 έως 11 ετών, καθώς και δύο γυναίκες ηλικίας 27 και 40 ετών, τραυματίστηκαν ελαφρά. Ένα αγόρι 8 ετών τραυματίστηκε σοβαρά και εκτιμάται ότι έχει υποστεί ένα ή περισσότερα κατάγματα.
Ο οδηγός του φορτηγού υποβλήθηκε σε αλκοτέστ και εξετάσεις για τη διαπίστωση πιθανής χρήσης ουσιών. Η εισαγγελία έχει ξεκινήσει έρευνα για πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή εξ αμελείας, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος και τυχόν ποινικές ευθύνες.