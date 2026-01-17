Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε το Σάββατο το τέλος της 37χρονης ηγεμονίας του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ στο Ιράν.

«Ήρθε η ώρα να αναζητηθεί νέα ηγεσία στο Ιράν», δήλωσε ο Τραμπ, καθώς οι εκτεταμένες διαδηλώσεις που ζητούσαν το τέλος του καθεστώτος φαίνεται να έχουν μειωθεί. Τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, χιλιάδες διαδηλωτές σε όλη τη χώρα σκοτώθηκαν, με αποτέλεσμα ο Τραμπ να απειλεί επανειλημμένα με στρατιωτική παρέμβαση. Την Τρίτη, κάλεσε τους Ιρανούς να συνεχίσουν τις διαδηλώσεις και να «αναλάβουν τα θεσμικά όργανα», σημειώνοντας ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν».

Την επόμενη ημέρα, ωστόσο, ο Τραμπ άλλαξε αιφνιδιαστικά στάση, λέγοντας ότι είχε ενημερωθεί πως οι δολοφονίες είχαν σταματήσει.

«Η καλύτερη απόφαση που πήρε ποτέ ήταν να μην κρεμάσει περισσότερους από 800 ανθρώπους πριν από δύο μέρες», δήλωσε ο Τραμπ το Σάββατο, όταν ρωτήθηκε για το μέγεθος πιθανής στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ στο Ιράν.

Οι δηλώσεις Τραμπ στο Politico έγιναν λίγο αφότου ο λογαριασμός του Χαμενεΐ στο X δημοσίευσε σειρά επιθετικών μηνυμάτων εναντίον του Αμερικανού προέδρου, κατηγορώντας τον για τη φονική βία και την αναταραχή στο Ιράν.

«Καταδικάζουμε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ για τις απώλειες, τις ζημιές και τη δυσφήμιση που προκάλεσε στο ιρανικό έθνος», έγραψε ο Χαμενεΐ.

Σε άλλη ανάρτηση, κατηγόρησε τον Τραμπ ότι παραπλάνησε σχετικά με ομάδες που χρησιμοποιούν βία, παρουσιάζοντάς τες ως αντιπροσωπευτικές του ιρανικού λαού, χαρακτηρίζοντας την ενέργεια «απαράδεκτη δυσφήμιση».

Μετά την ανάγνωση των αναρτήσεων, ο Τραμπ σχολίασε ότι οι ηγέτες της Τεχεράνης βασίζονται στην καταπίεση και τη βία για να κυβερνήσουν. «Αυτό για το οποίο φέρει ευθύνη, ως ηγέτης μιας χώρας, είναι η ολοκληρωτική καταστροφή της χώρας και η χρήση βίας σε επίπεδα που δεν έχουν ξαναγίνει», δήλωσε. «Για να λειτουργεί μια χώρα – ακόμη κι αν αυτός ο βαθμός λειτουργίας είναι πολύ χαμηλός – η ηγεσία θα έπρεπε να επικεντρώνεται στη σωστή διακυβέρνηση, όπως κάνω εγώ με τις ΗΠΑ, και όχι στο να σκοτώνει χιλιάδες ανθρώπους για να διατηρήσει τον έλεγχο».

«Η ηγεσία έχει να κάνει με τον σεβασμό, όχι με τον φόβο και τον θάνατο», πρόσθεσε.

Η ανταλλαγή δηλώσεων υπογραμμίζει την όξυνση της ρητορικής μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης σε μια εύθραυστη στιγμή για την περιοχή, ενώ ο Χαμενεΐ πρόσφατα πραγματοποίησε δημόσια ομιλία υποστηρίζοντας ότι «το ιρανικό έθνος νίκησε την Αμερική».

Ο Τραμπ προχώρησε περαιτέρω σε προσωπικό επίπεδο, καταδικάζοντας τον Χαμενεΐ και το ιρανικό σύστημα διακυβέρνησης.

«Ο άνθρωπος είναι άρρωστος και θα έπρεπε να κυβερνήσει σωστά τη χώρα του και να σταματήσει να σκοτώνει ανθρώπους», δήλωσε. «Η χώρα του είναι το χειρότερο μέρος για να ζει κανείς σε όλο τον κόσμο λόγω κακής ηγεσίας».

ertnews.gr