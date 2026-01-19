Ο απολογισμός των νεκρών από τη σύγκρουση δύο τρένων στην Ανδαλουσία της Ισπανίας ανήλθε σε 39, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας.

Την ίδια στιγμή, 152 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί εκ των οποίων πολλοί είναι σε σοβαρή ή πολύ σοβαρή κατάσταση.

Ένα τρένο υψηλής ταχύτητας της ιδιωτικής εταιρείας Iryo εκτροχιάστηκε και προσέκρουσε σε έναν άλλο συρμό της κρατικής ισπανικής εταιρείας Renfe χθες, Κυριακή, στη νότια Ισπανία. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, σύμφωνα με τον Ισπανό υπουργό Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε, που τα δύο πρώτα βαγόνια του δεύτερου τρένου «εκτοξεύθηκαν από τις ράγες».

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην Αδαμούθ, στην επαρχία της Κόρδοβα, περίπου 360 χιλιόμετρα νότια της Μαδρίτης, περίπου στις 19:45 (τοπική ώρα, 20:45 ώρα Ελλάδας).

Ισπανία: Βίντεο μέσα από τα βαγόνια μετά τη σύγκρουση τρένων

Βίντεο από τον τόπο του δυστυχήματος που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει διασώστες να απεγκλωβίζουν επιβάτες από τα κατεστραμμένα βαγόνια, ενώ κάποιοι κατάφεραν να βγουν μόνοι τους από τα σπασμένα παράθυρα.

Tragedy in southern Spain🇪🇸: a high-speed train derailed, crossed tracks, and hit another train head-on.



More than 21 reportedly killed, and at least 100 injured, with 25 suffering critical injuries#Spain | #trainaccident pic.twitter.com/UHas6y2Luk January 19, 2026

Σε άλλα βίντεο καταγράφηκε η κατάσταση που επικρατούσε μέσα στα βαγόνια. Κάποιοι επιβάτες στέκονται όρθιοι, προφανώς αναστατωμένοι ενώ ένας εργαζόμενος τούς απευθύνεται ζητώντας να παραμείνουν ήρεμοι και να συνεργαστούν.

Descarrila en Córdoba un tren Iryo de larga distancia que circulaba desde Málaga hacia Madrid-Puerta de Atocha, colisionando con un AVE que circulaba en sentido contrario.



Dos víctimas mortales, varios heridos y atrapados.



Emergencias en el lugar. pic.twitter.com/AHt92RFsiO January 18, 2026

«Επιστρέφουμε από την Κόρντομπα με το @iryo_eu και το τρένο εκτροχιάστηκε. Όσοι είμαστε στο δικό μας βαγόνι είμαστε καλά, για τους επιβάτες των άλλων βαγονιών δεν γνωρίζουμε. Υπάρχει καπνός και ζητούν γιατρό», έγραψε χρήστης του X δημοσιεύοντας βίντεο μέσα από το τρένο.

Estamos volviendo de Córdoba en @iryo_eu y ha descarrilado el tren. Los de nuestro vagón estamos bien, los del resto de vagones no lo sabemos. Hay humo y están pidiendo un médico 😮‍💨 pic.twitter.com/QT6Q6KAfZ5 — Adri Vélez 🦌🇵🇸 (@ibuprofeno600mg) January 18, 2026

Todos los vídeos e imágenes que tenga estarán en este hilo. Si alguien tiene familiares y no puede contactar con ellos que me escriba por favor, aunque esto es una locura ahora mismo. pic.twitter.com/HyErECgYfj — Carmen (@eleanorinthesky) January 18, 2026

Όπως ανέφερε η εφημερίδα El Pais, μεταξύ των νεκρών είναι ο 27χρονος μηχανοδηγός του τρένου της Renfe που είχε αναχωρήσει από τη Μαδρίτη και κατευθυνόταν στην Ουέλβα.

Imágenes del interior de uno de los trenes que ha descarrilado en Córdoba



Un trabajador se dirige a los pasajeros para pedir colaboración y tranquilidad tras el accidente pic.twitter.com/8NPsW3AOrx — EL MUNDO (@elmundoes) January 18, 2026

«Πολύ παράξενο» δυστύχημα

Συνολικά στα δύο τρένα επέβαιναν περίπου 400 άνθρωποι, κυρίως Ισπανοί. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης περιέθαλψαν 122 άτομα, με 48, συμπεριλαμβανομένων πέντε παιδιών, να βρίσκονται ακόμη στο νοσοκομείο. Από αυτούς, 11 ενήλικες και ένα παιδί νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Το τρένο της Renfe κινούνταν με ταχύτητα περίπου 200 χιλιομέτρων την ώρα τη στιγμή της σύγκρουσης, πρόσθεσε η El Pais, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη η ταχύτητα του τρένου που εκτροχιάστηκε.

🔴Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía: "El accidente ha sido de un nivel de contundencia muy fuerte y probablemente nos encontremos cadáveres".



▶https://t.co/LGn7unFu4w pic.twitter.com/tmneHBeerO — RTVE Noticias (@rtvenoticias) January 19, 2026

Επίσης δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της σύγκρουσης, δήλωσε ο Πουέντε στους δημοσιογράφους στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από τον σταθμό Ατότσα στη Μαδρίτη, ενώ σχολίασε ότι είναι «πολύ παράξενο» και διερωτήθηκε «πώς είναι δυνατόν να συμβεί ένα γεγονός τέτοιας ισχύος σε μια ευθεία, σε ένα κομμάτι των σιδηροδρομικών γραμμών που έχει ανακαινιστεί, με ένα τρένο σχεδόν καινούργιο;».

«Όλοι οι ειδικοί σε θέματα σιδηροδρόμων (…) έχουν εκπλαγεί ιδιαιτέρως από αυτό το δυστύχημα διότι είναι πολύ σπάνιο και δύσκολο να εξηγηθεί σε αυτό το στάδιο», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι μια αρμόδια επιτροπή θα εξετάσει τι συνέβη. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης έσπρωξε τα βαγόνια του δεύτερου τρένου πάνω σε ένα ανάχωμα, είπε ο Πουέντε. Πρόσθεσε ότι οι περισσότεροι από τους νεκρούς και τους τραυματίες βρίσκονταν στα μπροστινά βαγόνια του δεύτερου τρένου, το οποίο ταξίδευε νότια από τη Μαδρίτη προς την Ουέλβα.

Ο Πουέντε διευκρίνισε ότι οι περισσότεροι νεκροί και τραυματίες βρίσκονταν στα δύο πρώτα βαγόνια του τρένου της εταιρείας Renfe πάνω στα οποία έπεσε ο άλλος συρμός που εκτροχιάστηκε. Στο πρώτο βαγόνι επέβαιναν 37 άνθρωποι και στο δεύτερο 16, πρόσθεσε.

Εξάλλου ο Πάκο Καρμόνα, επικεφαλής της πυροσβεστικής της Κόρντομπα, δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό TVE ότι οι επιβάτες του τρένου της εταιρείας Iryo απομακρύνθηκαν από τα συντρίμμια μέσα σε μερικές ώρες, ενώ τα βαγόνια του τρένου της Renfe υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

«Υπάρχουν ακόμη εγκλωβισμένοι. Η επιχείρηση επικεντρώνεται στην απομάκρυνση των ανθρώπων που βρίσκονται σε πολύ στενά σημεία», είπε ο Καρμόνα. «Πρέπει να απομακρύνουμε τα πτώματα για να φτάσουμε σε όποιον είναι ακόμη ζωντανός. Αποδεικνύεται πολύ δύσκολο έργο».

Ο Σαλβαδόρ Χιμένες, δημοσιογράφος του RTVE που επέβαινε σε ένα από τα τρένα, είπε ότι η πρόσκρουση έμοιαζε με «σεισμό». «Ήμουν στο πρώτο βαγόνι. Υπήρξε μια στιγμή που ένιωσα σαν σεισμός και το τρένο όντως είχε εκτροχιαστεί», είπε. Ένας επιβάτης με προορισμό τη Μαδρίτη, ο Χοσέ, δήλωσε στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Canal Sur: «Υπήρχαν άνθρωποι που ούρλιαζαν, καλώντας γιατρούς».

Η εταιρεία Iryo είναι ιδιωτική, με το μεγαλύτερο ποσοστό της να ανήκει στην κρατική ιταλική εταιρεία Ferrovie dello Stato. Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία δήλωσε ότι λυπάται πολύ για το συμβάν και πρόσθεσε ότι έχει ενεργοποιήσει τα πρωτόκολλα εκτάκτων αναγκών για να συνεργαστεί στενά με τις αρμόδιες αρχές.

Η Renfe από την πλευρά της επεσήμανε ότι ο εκτροχιασμός του συρμού της οφείλεται στην πρόσκρουση πάνω του του τρένου της Iryo, ενώ πρόσθεσε ότι οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων εξακολουθούν να απεγκλωβίζουν επιβάτες.

Η κρατική ισπανική εταιρεία πρόσθεσε ότι ο πρόεδρός της μεταβαίνει στο σημείο της τραγωδίας και ότι εργάζεται για να υποστηρίξει τους επιβάτες και τις οικογένειές τους.

Λόγω της κατάστασης «η κυκλοφορία των τρένων υψηλής ταχύτητας μεταξύ της Μαδρίτης και της Κόρδοβα, της Σεβίλης, της Μάλαγα και της Ουέλβα (πόλεις της νότιας Ισπανίας) θα διακοπεί τουλάχιστον για σήμερα, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου», ανακοίνωσε η ισπανική εταιρεία διαχείρισης σιδηροδρόμων (Adif).

«Σήμερα είναι μια νύκτα βαθύ πόνου για τη χώρα μας», επεσήμανε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ στο Χ, σημειώνοντας ότι ακυρώνει όλες τις σημερινές υποχρεώσεις του προκειμένου να μπορέσει να παρακολουθήσει τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Ο βασιλιάς και η βασίλισσα της χώρας τόνισαν ότι παρακολουθούν με «μεγάλη ανησυχία» τις εξελίξεις, όπως εξήγησε εκπρόσωπός τους.

Σύμφωνα με το BBC, το σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας της Ισπανίας είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στον κόσμο, μετά την Κίνα, και συνδέει περισσότερες από 50 πόλεις σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Adif, του κρατικού φορέα διαχείρισης των σιδηροδρομικών υποδομών της Ισπανίας, οι ισπανικές σιδηροδρομικές γραμμές έχουν μήκος άνω των 4.000 χιλιομέτρων.

