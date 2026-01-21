Η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, όταν ρωτήθηκε για τα όρια στα οποία θα ήταν διατεθειμένος να φτάσει προκειμένου να αποκτήσει τη Γροιλανδία, ήταν λιτή αλλά γεμάτη νόημα: «Θα το μάθετε».

Στη συνέχεια, ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον Αμερικανό πρόεδρο για τους δασμούς που θα επιβληθούν στην Ευρώπη, σε περίπτωση που δεν υποστηρίξει η ΕΕ το σχέδιο του για τη Γροιλανδία.

«Έχουμε προγραμματίσει πολλές συναντήσεις (σσ στο Νταβός) για τη Γροιλανδία», λέει ο Τραμπ και πρόσθεσε «Όπως γνωρίζετε, απόψε φεύγω για το Νταβός και έχουμε προγραμματίσει πολλές συναντήσεις για τη Γροιλανδία. Και νομίζω ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν αρκετά καλά».

«Πιστεύω ότι θα βρούμε μια λύση»

Ακόμη, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε αν η τελική διάλυση του ΝΑΤΟ είναι το τίμημα που είναι διατεθειμένος να πληρώσει για τη Γροιλανδία, απάντησε «Πιστεύω ότι θα βρούμε μια λύση που θα ικανοποιεί τόσο το ΝΑΤΟ όσο και εμάς».

Πρόσθεσε «Αλλά τη χρειαζόμαστε [τη Γροιλανδία] για λόγους ασφαλείας, τη χρειαζόμαστε για την εθνική ασφάλεια και ακόμη και για την παγκόσμια ασφάλεια.»

Τραμπ: «Ο Στάρμερ και ο Μακρόν γίνονται λίγο σκληροί όταν δεν είμαι παρών»

Δημοσιογράφος ρώτησε τον Ντόναλντ Τραμπ πώς θα χαρακτήριζε τη σχέση του με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Κίρ Στάρμερ αυτή τη στιγμή.

Του ζητήθηκε επίσης να απαντήσει αν είχε μιλήσει μαζί τους μετά την ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα νωρίτερα σήμερα, η οποία φαινόταν να αποτελεί μια νύξη για την κριτική του στο Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με τη συμφωνία για τα νησιά Τσάγκος.

«Όχι, δεν τους έχω μιλήσει, αλλά νομίζω ότι τα πάω πολύ καλά μαζί τους», λέει ο Τραμπ.

«Θέλω να πω, πάντα μου φέρονται καλά. Γίνονται λίγο σκληροί όταν δεν είμαι παρών, αλλά όταν είμαι παρών μου φέρονται πολύ καλά. Και, ξέρετε, τους συμπαθώ και τους δύο».

«Κάναμε περισσότερα από οποιαδήποτε κυβέρνηση», είπε ο Τραμπ στη εισαγωγική ομιλία

«Έχουμε κάνει περισσότερα από ό,τι έχει κάνει οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση μέχρι τώρα στον τομέα του στρατού, στον τομέα του τερματισμού των πολέμων, στον τομέα της ολοκλήρωσης των πολέμων. Κανείς δεν έχει δει κάτι παρόμοιο», τόνισε ο Τραμπ ξεκινώντας την εισήγηση του στη συνέντευξη Τύπου.

Στη συνέχεια έδειξε φωτογραφίες αλλοδαπών κακοποιών που βρίσκονταν στις ΗΠΑ εξαιτίας της «πολιτικής ανοιχτών συνόρων» του προηγούμενου προέδρου Τζο Μπάιντεν. Δείχνει φωτογραφίες, όπως λέει, ανθρώπων που μπήκαν στις ΗΠΑ, και ζούσαν στη Μινεσότα.

Καθώς έδειχνε τις φωτογραφίες, ο Τραμπ ανέφερε: «Πάω σε ένα όμορφο μέρος στην Ελβετία. Είμαι σίγουρος ότι με περιμένουν με μεγάλη χαρά στην Ελβετία». Η αναφορά στην Ελβετία αφορά προφανώς την επίσκεψή του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, όπου αναμένεται να παραστεί αύριο, Τετάρτη.

Τα επιτεύγματα της Κυβέρνησης

Λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει η συνέντευξη Τύπου, διανεμήθηκε στους δημοσιογράφους που βρίσκονται στην αίθουσα σχετικό ενημερωτικό σημείωμα 31 σελίδων, στο οποίο απαριθμούνται –όπως αναφέρεται– «365 νίκες σε 365 ημέρες».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Αμερικανός πρόεδρος επέδειξε μάλιστα έναν μεγάλο όγκο σελίδων, το οποίο φέρεται να αποτελεί αρχείο όλων όσων έχει κάνει η αμερικανική κυβέρνηση τον έναν χρόνο διακυβέρνησης από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο. Πρόκειται όπως είπε για τα «επιτεύγματα» της κυβέρνησης.

Όπως δήλωσε, θέλει να αναφέρει κάποια βασικά σημεία από το έργο της κυβέρνησης όλο αυτό το διάστημα.

Σχετικά με τη Βενεζουέλα

Αναφερόμενος στη Βενεζουέλα, ο Τραμπ είπε «Ήμουν έντονα αρνητικός απέναντι στη Βενεζουέλα, τώρα όμως αγαπώ τη Βενεζουέλα. Συνεργάζονται μαζί μας τόσο καλά. Ήταν πραγματικά πολύ ωραίο».

Ακολούθως, ο Τραμπ αναφέρθηκε στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλα και κάτοχο του Βραβείου Νόμπελ, λέγοντας ότι ίσως θα μπορούσε να τη «συμπεριλάβει» με κάποιον τρόπο σε μελλοντικές πρωτοβουλίες.

«Ίσως μπορούμε να την εμπλέξουμε με κάποιον τρόπο», λέει ο Τραμπ, αποκαλώντας τη Ματσάδο «μια απίστευτα συμπαθητική γυναίκα».

Για την οικονομία

Συνεχίζοντας τις τοποθετήσεις του στη συνέντευξη Τύπου, ο Ντόναλντ Τραμπ στράφηκε και στην οικονομία. Ανέφερε, συγκεκριμένα, ότι ο πληθωρισμός αυξήθηκε επί της προηγούμενης κυβέρνησης και ότι ο ίδιος ήταν εκείνος που τον έθεσε υπό έλεγχο μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν γνωρίζει πώς θα αποφανθεί το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ για τη νομιμότητα των δασμών που έχει επιβάλει, σημειώνοντας ωστόσο ότι η Ουάσινγκτον ενδέχεται να χρειαστεί να επιστρέψει «εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια» εάν χάσει την υπόθεση.

«Δεν ξέρω τι θα κάνει το Ανώτατο Δικαστήριο… Για μένα είναι απολύτως ξεκάθαρο. Δεν θα μπορούσε να είναι πιο ξεκάθαρο», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως οι δασμοί επιβλήθηκαν νόμιμα και ότι θα ήταν δύσκολο να επιστραφούν τα ήδη εισπραχθέντα ποσά «χωρίς να πληγούν πολλοί άνθρωποι».

Υπενθυμίζεται ότι το Ανώτατο Δικαστήριο εξέδωσε την Τρίτη τρεις αποφάσεις, χωρίς όμως να ανακοινώσει ετυμηγορία για τους δασμούς του Τραμπ.

«Έχουμε εξαλείψει σχεδόν το 100% των ναρκωτικών που εισέρχονται μέσω θαλάσσης»

«Έχουμε εξαλείψει σχεδόν το 100% των ναρκωτικών που εισέρχονται μέσω θαλάσσης», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Πρόσθεσε δε «Σύντομα θα ξεκινήσουν την εισαγωγή ναρκωτικών μέσω ξηράς, ωστόσο γνωρίζουμε ακριβώς από πού προέρχονται».

Σχετικά με τη διοίκηση

Σε ότι αφορά τη διοίκηση, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι «μειώσαμε δραστικά τον αριθμό των εργαζομένων στη δημόσια διοίκηση».

Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι η κυβέρνησή του απέλυσε εκατομμύρια ομοσπονδιακούς υπαλλήλους.

«Ο ICE μερικές φορές κάνει λάθη»

Στη συνέντευξη Τύπου, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι αισθάνθηκε «πολύ άσχημα» όταν έμαθε ότι ο πατέρας της Ρενέ Γκουντ, της γυναίκας που σκοτώθηκε πριν από δύο εβδομάδες από πράκτορα του ICE στη Μινεσότα, ήταν «οπαδός του Τραμπ».

«Είναι μια δύσκολη κατάσταση», είπε ο Τραμπ. «Είναι τόσο λυπηρό.»

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι ο ICE μερικές φορές «κάνει λάθη» και μπορεί να «είναι πολύ σκληρός με ανθρώπους».

Τραμπ: «Τέλειωσα οκτώ πολέμους που δεν μπορούσαν να τελειώσουν»

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στους πολέμους είπε πως με τη δική του συμβολή τελείωσαν οκτώ πόλεμοι που δεν μπορούσαν να τελειώσουν.

Ακολούθως ο Τραμπ απαρίθμησε πολέμους που, όπως είπε, έχει συμβάλει στην επίλυσή τους -μεταξύ αυτών τη σύγκρουση μεταξύ Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν- και στη συνέχεια υποστήριξε ότι η Νορβηγία «ελέγχει» το Νόμπελ Ειρήνης.

«Η Νορβηγία κινεί τα νήματα», είπε. «Είναι αστείο».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης και ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Μαρία Κορίνα Ματσάδο τού είπε πως δεν άξιζε εκείνη το βραβείο αλλά ο ίδιος. Υπενθύμισε ότι την περασμένη εβδομάδα η Ματσάδο τού παρέδωσε το μετάλλιο του Νόμπελ κατά τη διάρκεια συνάντησής τους στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, η Ματσάδο τού είπε: «Ο πρόεδρος Τραμπ το αξίζει, έβαλε τέλος σε οκτώ πολέμους».

«Θα ήθελα ο ΟΗΕ να μπορούσε να κάνει περισσότερα»

Αναφερθείς στο Συμβούλιο Ειρήνης ο Τραμπ το παρουσίασε ως εναλλακτική δομή απέναντι στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

«Θα ήθελα ο ΟΗΕ να μπορούσε να κάνει περισσότερα», δήλωσε, προσθέτοντας: «Θα ήθελα να μη χρειαζόταν ένα Συμβούλιο Ειρήνης, αλλά ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών — ξέρετε, με όλους τους πολέμους που έχω διευθετήσει, ο ΟΗΕ δεν με βοήθησε ούτε σε έναν πόλεμο».

Τραμπ για το ΝΑΤΟ: «Αμφιβάλλω αν το ΝΑΤΟ θα μας στηρίξει σε ανάγκη»

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε σε ένα συγκεκριμένο «επίτευγμα» σχετικά με το ΝΑΤΟ, όπου τα μέλη συμφωνούν να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες από 2% σε 5% του ΑΕΠ. «Έκανα περισσότερα για το ΝΑΤΟ από οποιονδήποτε άλλο, ζωντανό ή νεκρό», λέει.

«Νομίζω ότι, ως επί το πλείστον, θα σας πουν το ίδιο. Μπορείτε να ρωτήσετε τον γενικό γραμματέα (Μαρκ Ρούττε) για αυτό. Το είπε και αυτός. Αλλά το ΝΑΤΟ πρέπει να μας αντιμετωπίζει δίκαια.

Ο μεγάλος φόβος που έχω με το ΝΑΤΟ είναι ότι ξοδεύουμε τεράστια ποσά για το ΝΑΤΟ και ξέρω ότι θα τους βοηθήσουμε, αλλά αμφιβάλλω αν θα μας βοηθήσουν και εκείνοι».

