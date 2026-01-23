Την ενοχή της για σεξουαλική κακοποίηση πρώτου βαθμού σε βάρος 15χρονου μαθητή παραδέχθηκε ενώπιον δικαστηρίου την Τετάρτη δασκάλα ειδικής αγωγής από το Νιου Τζέρσεϊ. Πρόκειται για την Άλισον Χάβεμαν-Νίντραχ, η οποία οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη για την υπόθεση.

Η 45χρονη εκπαιδευτικός, παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών, βρίσκεται αντιμέτωπη με ποινή φυλάκισης έως και 12 ετών, με την ανακοίνωση της ποινής της να έχει προγραμματιστεί για τον Μάιο.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, η 45χρονη αντάλλαξε περισσότερα από 25.000 SMS με τον ανήλικο κατά τη διάρκεια της ανάρμοστης σχέσης τους.

Η Αμερικανίδα εκπαιδευτικός συνελήφθη τον Ιούνιο του 2024, αφού οι αρχές ανακάλυψαν ότι κακοποιούσε τον μαθητή της για περίπου έξι μήνες.

Η έρευνα για την 45χρονη ξεκίνησε όταν ο υποδιευθυντής του σχολείου στο οποίο εργαζόταν εξέφρασε ανησυχίες για τη σχέση της με τον 15χρονο, αφού ένας άλλος δάσκαλος την είδε να τρίβει το λαιμό και την πλάτη του ανήλικου, να του αγγίζει το πόδι και να του ρίχνει ματιές.

Ο νεαρός — ο οποίος φέρεται να καυχιόταν στους φίλους του ότι έβγαινε με τη δασκάλα του — τελικά παραδέχτηκε στους αστυνομικούς ότι είχε σεξουαλική επαφή με την δασκάλα του.

Η Χάβεμαν-Νίντραχ, η οποία άρχισε να εργάζεται στο Freehold Intermediate τον Μάρτιο του 2022, περιέγραφε στο LinkedIn τον εαυτό της ως «παθιασμένη, προσανατολισμένη στα αποτελέσματα και ειλικρινή εκπαιδευτικό».

