Μια Πολωνή βρέθηκε θαμμένη μετά από 15 χρόνια σε κήπο σπιτιού αφού τη δολοφόνησε, διαμέλισε τη σορό της και την έβαλε σε σακούλες απορριμμάτων η σύντροφό της.

Η κατηγορούμενη, Άννα Ποντέντβορνα, 40 ετών, κατηγορείται ότι δολοφόνησε την Ιζαμπέλα Ζαμπλότσκα το 2010 και στη συνέχεια προέβη σε μια σειρά «εσκεμμένων, υπολογισμένων, φρικιαστικών και χρονοβόρων ενεργειών» για να συγκαλύψει το έγκλημα που πιστεύεται ότι έγινε μεταξύ 27 Αυγούστου και 1 Οκτωβρίου 2010.

Η Ζαμπλότσκα είχε μεγαλώσει στην Πολωνία όπου έπειτα από έναν γάμο στα 20 της απέκτησε μία κόρη. Λίγο αργότερα χώρισε, ξεκίνησε σχέση με την Ποντέντβορνα και μετακόμισαν στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2009. Αρχικά έμειναν στο Λονδίνο και στη συνέχεια στο Ντέρμπι όπου εργάζονταν σε εργοστάσιο επεξεργασίας πουλερικών.

Πώς έγινε η δολοφονία -Προσοχή, σκληρό περιεχόμενο

Η τελευταία επικοινωνία της Ζαμπλότσκα με την οικογένειά της ήταν ένα τηλεφώνημα στη μητέρα της τον Αύγουστο του 2010, μετά το οποίο χάθηκε η επαφή μαζί της. Σύμφωνα με την εισαγγελία, η άτυχη γυναίκα δολοφονήθηκε λίγο μετά το τηλεφώνημα αυτό και η Ποντέντβορνα διαμέλισε τη σορό κόβοντάς τη στη μέση με ένα μεγάλο μαχαίρι, την έδεσε με μονωτική ταινία, τοποθέτησε τα λείψανα σε μαύρες πλαστικές σακούλες απορριμμάτων και τα έθαψε στον πίσω κήπο. Στη συνέχεια κάλυψε το σημείο με τσιμέντο.

Η οικογένεια δήλωσε την εξαφάνισή της Ζαμπλότσκα στις βρετανικές αρχές τον Νοέμβριο του 2010 και πολωνικές στον Ιανουάριο του 2011, ενώ η κατηγορούμενη φέρεται να είπε επανειλημμένα ψέματα στην αστυνομία για την τύχη του θύματος.

Πώς λύγισε η κατηγορούμενη

Η υπόθεση επανήλθε στο προσκήνιο το 2024, όταν δημοσιογράφος από την Πολωνία επισκέφθηκε την Ποντέντβορνα στο Ηνωμένο Βασίλειο για να της πάρει συνέντευξη. Λόγω της πίεσης που ένιωσε, η Ποντέντβορνα φέρεται να κατέρρευσε και στη συνέχεια εστειλε email στην αστυνομία του Ντερμπισάιρ λέγοντας ότι είχε στοιχεία και αργότερα πήγε σε αστυνομικό τμήμα. Παραδέχθηκε ότι σκότωσε τη Ζαμπλότσκα, ισχυριζόμενη όμως ότι επρόκειτο για ατύχημα κατά τη διάρκεια καβγά και ότι ενήργησε σε αυτοάμυνα. Η εισαγγελία απέρριψε τον ισχυρισμό αυτό ως νέο ψέμα με σκοπό τη συγκάλυψη της δολοφονίας.

Missing Polish mother was dismembered and buried in bin bags by partner, court hears https://t.co/bJu5d9YzNz pic.twitter.com/CxYSgg0jjZ January 22, 2026

Τα λείψανα της Ζαμπλότσκα εντοπίστηκαν στον κήπο σπιτιού στην περιοχή Νόρμαντον, όπου το ζευγάρι είχε ζήσει μαζί. Η Ποντέντβορνα αρνείται όλες τις κατηγορίες και η δίκη συνεχίζεται.

