Ιστορικό ρεκόρ στα Βραβεία Όσκαρ κατέγραψε η ταινία «Sinners» του Ράιαν Κούγκλερ, η οποία απέσπασε 16 υποψηφιότητες, περισσότερες από κάθε άλλη ταινία στο παρελθόν. Με την επίδοση αυτή, ξεπέρασε τον «Τιτανικό», που κατείχε έως σήμερα το ρεκόρ με 14 υποψηφιότητες.

Το υπερφυσικό θρίλερ έχει κερδίσει την αναγνώριση των κριτικών και πρωταγωνιστή τον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν σε διπλό ρόλο, ως δίδυμους αδερφούς. Η πλοκή εκτυλίσσεται στη δεκαετία του 1930 στο Μισισίπι και επικεντρώνεται στην προσπάθειά τους να ανοίξουν ένα μπλουζ κλαμπ, ενώ έρχονται αντιμέτωποι με τον ρατσισμό και βρικόλακες. Παράλληλα, η ταινία σημείωσε μεγάλη εμπορική επιτυχία, με τις παγκόσμιες εισπράξεις να ανέρχονται στα 368 εκατομμύρια δολάρια.

Οι υποψηφιότητες περιλαμβάνουν κορυφαίες κατηγορίες όπως:

Καλύτερη Ταινία

Καλύτερος Σκηνοθέτης (Ράιαν Κούγκλερ)

Καλύτερος Ηθοποιός (Μάικλ Μπ. Τζόρνταν)

Καλύτερος Β’ Ανδρικός ρόλος (Ντέλροϊ Λίντο)

Καλύτερη Β’ Γυναικεία Ερμηνεία (Γουμνί Μοσάκου)

Πρωτοεμφανιζόμενο βραβείο για casting (η πρώτη φορά που η Ακαδημία απονέμει τέτοια διάκριση)

Ιστορικά ρεκόρ -Το Sinners ξεπέρασε τον «Τιτανικό»

Η ταινία «Sinners» ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ των 14 υποψηφιοτήτων που μοιράζονται:

«All About Eve» (1950)

«Titanic» (1997)

«La La Land» (2016)



Αξίζει να σημειωθεί ότι η ταινία «Sinners» σημειώνει επίσης σημαντικά ρεκόρ για γυναίκες και μαύρους δημιουργούς:

Η Ruth E. Carter, υποψήφια για Κοστούμια, γίνεται η πιο υποψήφια μαύρη γυναίκα στην ιστορία των Όσκαρ, με συνολικά 5 υποψηφιότητες.

Η υποψηφιότητα της Autumn Durald Arkapaw για Φωτογραφία είναι μόλις η τέταρτη φορά που γυναίκα φτάνει σε αυτή την κατηγορία.

Μια στέψη για τον σκηνοθέτη Ράιαν Κούγκλερ



Ο ίδιος ο σκηνοθέτης δήλωσε ότι ξαφνιάστηκε όταν είδε την οικογένειά του να βρίσκεται έξω από το σπίτι του στο Λος Άντζελες, νωρίς το πρωί, περιμένοντας την ανακοίνωση. Ο πατέρας του, που μετρούσε τις υποψηφιότητες, του είπε ότι είναι 16, κάτι που ο Κούγκλερ αρχικά αμφισβήτησε.

Όταν τα νέα επιβεβαιώθηκαν, ο πατέρας του σχολίασε χαριτολογώντας: «Εμπιστεύεσαι τα άρθρα, αλλά δεν εμπιστεύεσαι το μέτρημα μου;».

Για τον Ράιαν Κούγκλερ, τον 39χρονο σκηνοθέτη των ταινιών Fruitvale Station και Black Panther, είναι η κορυφαία στιγμή της καριέρας του,μέχρι την επόμενη. Ο σκηνοθέτης έχει χαρακτηρίσει το Sinners ως την πιο προσωπική του ταινία.

«Έγραψα αυτό το σενάριο για τον θείο μου, που έφυγε πριν από 11 χρόνια», είπε ο Κούγκλερ σε συνέντευξη. «Φαντάζομαι ότι τώρα ακούει λίγη μπλουζ μουσική για να το γιορτάσει», πρόσθεσε.

Μια ώρα μετά την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων, ο Κούγκλερ — μιλώντας τηλεφωνικά μαζί με τη σύζυγό του και παραγωγό Ζίνζι Κούγκλερ και τον παραγωγό Σεβ Οχανιάν — προσπαθούσε ακόμη να συνειδητοποιήσει το ρεκόρ των διακρίσεων που απέσπασε η ταινία.

Ο συμβολισμός της ταινίας Sinners



Το πραγματικό βάρος της επιτυχίας της ταινίας Sinners όμως δεν είναι μόνο στα νούμερα, αλλά στο συμβολισμό που φέρει. Πρόκειται για μια ταινία που αναδεικνύει την πολυκύμαντη ιστορία των μαύρων Αμερικανών, μέσα από ένα πρωτοποριακό κινηματογραφικό μείγμα κοινωνικού δράματος, μουσικής και τρόμου.

Το έργο του Κούγκλερ, γνωστού από τις επιτυχίες «Black Panther» και «Creed», αποτελεί μια τολμηρή κινηματογραφική πρόταση. Η ταινία συνδέει τα ρατσιστικά ξεσπάσματα του παρελθόντος με το σήμερα, χρησιμοποιώντας ως συνδετικό στοιχείο τα μπλουζ, αλλά και τον μύθο των βρικολάκων, προσθέτοντας έτσι έναν μεταφυσικό τόνο στην αφήγηση.

Ο Κούγκλερ μπορεί να γίνει ο πρώτος μαύρος που θα κατακτήσει το Όσκαρ Σκηνοθεσίας



Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ράιαν Κούγκλερ έγινε ο δεύτερος μαύρος σκηνοθέτης που προτείνεται ταυτόχρονα για τα βραβεία Σκηνοθεσίας, Πρωτότυπου Σεναρίου και Παραγωγής, ενώ βρίσκεται μεταξύ των ελάχιστων μαύρων σκηνοθετών που έχουν διεκδικήσει το Όσκαρ Σκηνοθεσίας — μόλις ο έβδομος στην ιστορία του θεσμού. Αν καταφέρει να κερδίσει, θα είναι ο πρώτος μαύρος σκηνοθέτης που θα σηκώσει το συγκεκριμένο βραβείο.

Η δύναμη της διαφορετικότητας



Η «ιστορική» διάσταση της ταινίας δεν περιορίζεται μόνο στον ίδιο τον Κούγκλερ. Στην ομάδα παραγωγής και στο καστ συμμετέχουν δημιουργοί με διαφορετική εθνική καταγωγή, όπως η σύζυγός του και συμπαραγωγός Ζίνζι Κούγκλερ και η διευθύντρια φωτογραφίας Οτομ Ντούραλντ Αρκάποου, οι οποίες έχουν ρίζες από τις Φιλιππίνες. Η πολυπολιτισμική αυτή σύνθεση ενισχύει το μήνυμα της ταινίας για τη δύναμη της διαφορετικότητας.

Έσπασε ταμεία στο Box Office



Η πορεία των «Αμαρτωλών» (Sinners) στις αίθουσες ήταν εντυπωσιακή από την πρώτη στιγμή. Η ταινία κυκλοφόρησε στις 18 Απριλίου 2025 και μέσα σε λιγότερο από δύο εβδομάδες βρέθηκε στην κορυφή του αμερικανικού box office, με έσοδα που ξεπέρασαν τα 161,6 εκατομμύρια δολάρια, έναντι προϋπολογισμού περίπου 90 εκατομμυρίων. Ταυτόχρονα, κέρδισε την αποδοχή των κριτικών, οι οποίοι την υποδέχτηκαν με θερμά σχόλια.

Sinners: Η πλοκή και οι συμβολισμοί



Η ιστορία διαδραματίζεται στη δεκαετία του 1930 και ακολουθεί δύο δίδυμα αδέλφια, τους Σμόουκ και Στακ Μουρ, που επιστρέφουν στο Μισισιπί από το Σικάγο, όπου εργάζονταν στο περιβάλλον της μαφίας. Με τα χρήματα που έχουν κερδίσει, αγοράζουν έναν μύλο με στόχο να τον μετατρέψουν σε μπλουζ κλαμπ για την τοπική κοινότητα των μαύρων. Ωστόσο, το εγχείρημα αποδεικνύεται πιο επικίνδυνο από όσο φαντάζονται.

Η αφήγηση μπλέκει την ιστορία των μαύρων Αμερικανών, το μουσικό τους αποτύπωμα και τον φυλετικό ρατσισμό, με θρησκευτικές αναφορές, αποκρυφισμό και την παρουσία βρικολάκων, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα σασπένς και αγωνίας. Στην ταινία πρωταγωνιστεί ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν σε διπλό ρόλο, ενώ στο καστ συμμετέχουν οι Χέιλι Στάινφελντ, Μάιλς Κέιτον, Τζακ Ο’Κόνελ, Γούνμι Μοσάκου, Τζέιμι Λόσον, Όμαρ Μπένσον Μίλερ και άλλοι.

Γιατί ονομάστηκε «Sinners»;



Ο τίτλος της νέας ταινίας του Ράιαν Κούγκλερ, αποτελεί το κλειδί για την ίδια την αφήγηση. Η λέξη «αμαρτωλοί» δεν περιγράφει μόνο ανθρώπους που παραβαίνουν νόμους ή ηθικές αρχές, αλλά μια ευρύτερη έννοια: Την αμαρτία ως κοινωνική κατάσταση, ως αποτέλεσμα των συνθηκών, των διακρίσεων και των αδικιών που διαμορφώνουν την καθημερινότητα.

Στην ταινία, οι χαρακτήρες -τόσο οι «καλοί» όσο και οι «κακοί»- διαπράττουν πράξεις που μπορεί να θεωρηθούν ηθικά αμφιλεγόμενες. Κάποιες από αυτές γίνονται από ανάγκη, άλλες από αντίδραση, και άλλες επειδή η ίδια η κοινωνία τους έχει ωθήσει σε ακραίες επιλογές. Το σημαντικό είναι ότι η ταινία δεν τους παρουσιάζει ως μονοδιάστατους ήρωες ή καθαρούς κακούς, αλλά ως ανθρώπους που κινούνται μέσα σε ένα σύστημα που ορίζεται από αδικία, ρατσισμό και διακρίσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο τίτλος «Sinners» λειτουργεί ως εξής: Η αμαρτία δεν είναι μόνο προσωπική ευθύνη, αλλά και κοινωνικό προϊόν. Η ταινία δείχνει πως ακόμα και οι «καλές» προθέσεις μπορεί να οδηγήσουν σε αμαρτωλές πράξεις, όταν ο κόσμος γύρω είναι βαθιά διχασμένος και άδικος.

Παρά το γεγονός ότι ο Κούγκλερ έχει δηλώσει ότι το «Sinners» αποτελεί ένα αυτόνομο έργο, η πολιτισμική του επίδραση είναι ήδη εμφανής. Σε μια εποχή που η κινηματογραφική αίθουσα αμφισβητείται, η ταινία αποδεικνύει ότι το σινεμά με όραμα, ταυτότητα και κοινωνικό βάθος όχι μόνο αντέχει, αλλά μπορεί να καθορίζει την κοινή συζήτηση και να επηρεάζει το σύγχρονο αμερικανικό σινεμά.

Πόσα βραβεία Όσκαρ θα πάρει το Sinners;



Παρότι το «Sinners» κατέχει πλέον το ρεκόρ υποψηφιοτήτων, οι προβλέψεις δείχνουν ότι μπορεί να αποσπάσει λιγότερα βραβεία σε σχέση με τις ταινίες που είχαν 14 υποψηφιότητες, όπως ο «Titanik;ow» και το «La La Land».

Η τελετή απονομής των Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου.

