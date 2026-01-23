Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στον Καναδά, κατηγορώντας τον ότι επιλέγει να κάνει συμφωνίες με την Κίνα αντί να αποδεχτεί την προστασία από το αντιαεροπορικό σύστημα «Χρυσός Θόλος», το οποίο σχεδιάζουν οι ΗΠΑ.

Σε ανάρτησή του την Παρασκευή, ούτε λίγο ούτε πολύ, λέει ότι το Πεκίνο θα «καταπιεί» τον Καναδά μέσω των συμφωνιών που συνάπτει.

Ο Ντόναλντ Τραμπ γράφει: «Ο Καναδάς είναι αντίθετος στην κατασκευή του “Χρυσού Θόλου» πάνω από τη Γροιλανδία, παρόλο που ο Θόλος θα προστατεύει τον Καναδά. Αντ’ αυτού, ψήφισαν υπέρ της συνεργασίας με την Κίνα, η οποία θα τους «καταβροχθίσει» μέσα στον πρώτο χρόνο!».

Στο πρόσφατο παρελθόν ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ισχυριστεί ότι οι Κινέζοι και οι Ρώσοι έχουν βλέψεις για τη Γροιλανδία.

