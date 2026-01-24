Την παρέμβαση του τμήματος Εσωτερικών Υποθέσεων και του τμήματος Καταπολέμησης Διαφθοράς της Βρετανικής Αστυνομίας προκάλεσαν αναφορές για δεκάδες περιπτώσεις γυναικών σωφρονιστικών υπαλλήλων που διατηρούν ερωτικές σχέσεις με βαρυποινίτες, κάνοντας σεξ μαζί τους μέσα στα κελιά όπου κρατούνται.

Σύμφωνα με την Daily Mirror, το «κύμα» τέτοιους είδους ερωτικών συνευρέσεων έχει κλονίσει εκ των έσω το σωφρονιστικό σύστημα στη χώρα, καθώς από το 2021 έως σήμερα έχουν συλληφθεί πάνω από 40 γυναίκες δεσμοφύλακες που πιάστηκαν να κάνουν σεξ με τους κρατούμενους, με το δημοσίευμα να κάνει λόγο για περίπου δέκα συλλήψεις τον χρόνο.

Μάλιστα, οι αρχές έχουν μπει στη διαδικασία να στέλνουν σε μυστική αποστολή στις φυλακές γυναίκες – αστυνομικούς ώστε να συλλέξουν ακόμη περισσότερα στοιχεία αναφορικά με το μέγεθος της κατάστασης.

46χρονη μητέρα έκανε σεξ με Αλβανό έμπορο ναρκωτικών

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της 46χρονης, Ρεμπέκα Πινκάρντ, η οποία καταγράφηκε από την κάμερα που είχε ενσωματωμένη στη στολή της (bodycam) να επιδίδεται σε ερωτικές συνευρέσεις με τον 42χρονο κρατούμενο και καταδικασμένο έμπορο ναρκωτικών Εριόν Νακντί, στο κελί του τελευταίου στις φυλακές του Σόφολκ.

UK

Prison officer, 46, caught performing sex act on inmate on her own bodyworn camera is jailed



A former prison officer has been jailed after she was caught on her own bodyworn camera performing a sex act on an inmate.



Rebecca Pinckard, 46, had the 'intimate encounter' with… pic.twitter.com/ignXoYphoB — News News News (@NewsNew97351204) January 17, 2026

Η 46χρονη που είναι και μητέρα καταγράφηκε να κάνει σεξ με τον Νακντί σε δύο βίντεο που γυρίστηκαν με διαφορά πέντε λεπτών από τη δική της ενσωματωμένη κάμερα στις 5 Ιουλίου 2024.

Τα βίντεο είδαν το φως της δημοσιότητας λόγω ενός «λάθους» άλλου αστυνομικού που εξέταζε το υλικό από την bodycam της Πινκάρντ για αποδεικτικά στοιχεία, όπως κατατέθηκε στη δίκη που ακολούθησε.

Σύμφωνα με την Πινκάρντ, εκείνη την εποχή περνούσε μια δύσκολη περίοδο μετά τον χωρισμό της με τον επί 19 χρόνια σύντροφό της και προχώρησε στην πράξη αυτή σε μια «στιγμή τρέλας», όπως είπε στο δικαστήριο.

Σε προηγούμενη ακρόαση, παραδέχτηκε την ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα και τελικά καταδικάστηκε την περασμένη Παρασκευή σε φυλάκιση 2,5 ετών. Μάλιστα, όπως κατατέθηκε στο δικαστήριο, η Πινκάρντ είχε στείλει στον αλβανικής καταγωγής Νακντί μια ψηφιακή κάρτα για τον… παρηγορήσει γιατί είχε χωρίσει με την σύντροφό του.

Την είχαν προειδοποιήσει

Σημειώνεται ότι έναν χρόνο πριν, η Πινκάρντ είχε λάβει προειδοποίηση από την υπηρεσία της, για ανάρμοστη συμπεριφορά προς τους κρατουμένους, καθώς επιδείκνυε ιδιαίτερη εξοικείωση, ενώ τους μοίραζε κέικ και γλυκά για να τους κάνει τη ζωή καλύτερη μέσα στη φυλακή, όπως ομολόγησε η ίδια.

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος της Ένωσης Σωφρονιστικών Υπαλλήλων της Βρετανίας, ανέφερε σε δήλωσή του: «Η Ένωση καταδικάζει κάθε μορφή ανάρμοστης συμπεριφοράς ή διαφθοράς εντός των τάξεών μας. Ο ανεπαρκής έλεγχος υπονομεύει την ακεραιότητα της σωφρονιστικής υπηρεσίας και θέτει σε κίνδυνο το προσωπικό, τους κρατούμενους και το κοινό. Οι αυστηροί έλεγχοι προσλήψεων και οι αυστηρές, ανάλογες ποινές για όσους κριθούν ένοχοι για ανάρμοστη συμπεριφορά είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας σε ολόκληρο το σωφρονιστικό σύστημα».

Έκανε twerking σε κρατούμενο

Σε άλλη περίπτωση, το 2024, μια σωφρονιστική υπάλληλος απολύθηκε γιατί έκανε… twerking για κρατούμενο σε φυλακή.

Αν και το περιστατικό συνέβη το 2022, το βίντεο είδε το φως της δημοσιότητας δύο χρόνια μετά, όπου φαίνεται η σωφρονιστική υπάλληλος να κινεί αισθησιακά τα οπίσθιά της ενώ ο κρατούμενος της φωνάζει «δείξε μου αυτόν τον κ…ο».

Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης της Βρετανίας ο κρατούμενος για τον οποίο έκανε twerking η σωφρονιστική υπάλληλος είναι ένας ράπερ. Στον διάλογο που ακούγεται, ο ίδιος λέει «ναι, δείξε μου αυτόν τον κ…ο», με την σωφρονιστική υπάλληλο να ανταποκρίνεται και τον ράπερ να πανηγυρίζει «ναι, ναι».

Το περιστατικό σημειώθηκε σε φυλακή, την οποία, σύμφωνα με την Daily Mail, διαχειρίζεται γαλλική εταιρεία.

Εκπρόσωπος της φυλακής είχε δηλώσει τότε: «Έχουμε μηδενική ανοχή σε απρεπείς συμπεριφορές που υπονομεύει την περίπλοκη εργασία των σωφρονιστικών υπαλλήλων για να διατηρήσουν την δημόσια ασφάλεια. Όποιος υπονομεύει αυτή τη δημόσια εμπιστοσύνη ενώ έχει θέσει ευθύνης, θα αντιμετωπίζεται σκληρά».

Viral βίντεο με σεξουαλικές πράξεις

Αντίστοιχα, σάλο είχε προκαλέσει η υπόθεση της Λίντα Ντε Σούζα Αμπρέου (Linda De Sousa Abreu), που είχε υπηρεσία σε σωφρονιστικό κατάστημα στο Λονδίνο όταν μπήκε στο κελί του κρατουμένου και έκανε σεξ μαζί του στις 25 Ιουνίου του 2024. Η ερωτική συνάντηση της σωφρονιστικής υπαλλήλου με τον κρατούμενο είχε διάρκεια σχεδόν πέντε λεπτά και βιντεοσκοπήθηκε από άλλον κρατούμενο.

Η Λίντα συνελήφθη από τη Μητροπολιτική Αστυνομία στο αεροδρόμιο του Χίθροου στις 28 Ιουνίου, αφού το βίντεο έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την προηγούμενη ημέρα.

Η 31χρονη μητέρα ενός παιδιού με καταγωγή από τη Βραζιλία και παντρεμένη με αθλητή του ΜΜΑ σχεδίαζε να πετάξει για τη Μαδρίτη και τηλεφώνησε στη φυλακή καθώς έφευγε προς το αεροδρόμιο για να πει ότι δεν θα επέστρεφε στη δουλειά της.

JUST IN: The married female prison guard who was filmed having s-x with an inmate in the UK has been jailed for 15 months



Linda De Sousa Abreu, 31, admitted to misconduct after the video from Wandsworth Prison went viral



She is a married swing-r and has an eight-year-old… pic.twitter.com/4nAITvzj4v — Unlimited L's (@unlimited_ls) January 6, 2025

Στη συνέχεια, δήλωσε ένοχη για παράβαση καθήκοντος σε δημόσια υπηρεσία στις 29 Ιουλίου του περασμένου έτους.

Το δικαστήριο άκουσε ότι η Λίντα Ντε Σούζα Αμπρέου είχε ιστορικό κακής ψυχικής υγείας και ψυχολογικού τραύματος και είχε συναινέσει σε σεξουαλική δραστηριότητα με τον κρατούμενο την ημέρα του περιστατικού.

Ακούστηκε επίσης ότι συμφώνησε να είναι παρών και να κινηματογραφεί τη δραστηριότητα ένας δεύτερος κρατούμενος – ο οποίος αργότερα έστειλε το βίντεο σε έναν φίλο του, ο οποίος το δημοσίευσε στο διαδίκτυο – ενώ φαινόταν να καπνίζει κάνναβη.

«Συμμετείχε με ενθουσιασμό»

Ο δικαστής είπε ότι «συμμετείχε με εμφανή ενθουσιασμό», αλλά δεν συναίνεσε στη δημοσίευση του βίντεο στο διαδίκτυο. Ο ίδιος είπε στη συνέχεια, απευθυνόμενος στη μάρτυρα, ότι «είτε το θέλατε είτε όχι, το γεγονός είναι ότι το βίντεο έγινε viral και προκάλεσε μεγάλη ζημιά» στις γυναίκες υπαλλήλους της συγκεκριμένης φυλακής.

Σημείωσε μάλιστα ότι ορισμένοι υπάλληλοι δήλωσαν ότι μετά την καταγραφή, «υπέστησαν κακοποίηση και παρενόχληση από τους κρατούμενους».

Η Ντε Σούζα Αμπρέου καταδικάστηκε σε 15 μήνες φυλάκιση.

Σεξουαλικές σχέσεις με δύο κρατούμενους

Σε μια άλλη υπόθεση που είδε το φως της δημοσιότητας, η 23χρονη σωφρονιστική υπάλληλος, Ιζαμπέλ Ντέιλ, κατηγορήθηκε ότι διατηρούσε ταυτόχρονα σεξουαλικές σχέσεις με δύο κρατούμενους, τον 33χρονο Σαχίντ Σαρίφ και τον 28χρονο Κόνορ Μάνεϊ. Παράλληλα, φέρεται να συνωμότησε για τη μεταφορά ναρκωτικών στη φυλακή υψίστης ασφαλείας όπου εξέτιε την ποινή του ο Σαρίφ.

A former prison officer has been jailed after having relationships with inmates Shahid Sharif and Connor Money and plotting to smuggle drug-soaked envelopes into prison.



Isabelle Dale, 23, was sentenced to three and a half years for misconduct in public office. #IsabelleDale pic.twitter.com/6941OacOqw — BPI News (@BPINewsOrg) January 20, 2026

Στη δικογραφία είχε συμπεριληφθεί και μια 27χρονη, η οποία κατηγορείται ότι βοήθησε την Ιζαμπέλ Ντέιλ να εισαγάγει ναρκωτικές ουσίες εντός της φυλακής. Ο ίδιος ο Σαχίντ Σαρίφ κατηγορήθηκε, επιπλέον, για κατοχή κινητού τηλεφώνου μέσα στο κελί του, αν και δεν του αποδίδονται κατηγορίες για τις φερόμενες σεξουαλικές σχέσεις με την υπάλληλο.

Η Ιζαμπέλ Ντέιλ, ο Κόνορ Μάνεϊ και η Λίλια Σάλις εμφανίστηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου του Γουέστμινστερ στο Λονδίνο, με τον Σαρίφ να συμμετέχει μέσω βιντεοκλήσης από το σωφρονιστικό κατάστημα του Μάντσεστερ, ενώ η Ντείλ καταδικάστηκε σε φυλάκιση, όπως αναφέρει το BBC.

protothema.gr