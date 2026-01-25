Μια τεράστια χειμερινή καταιγίδα που πλήττει μεγάλο μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών έχει αφήσει περίπου 730.000 πολίτες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στον αμερικανικό Νότο και κινείται πλέον προς την Ανατολική Ακτή, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Μέχρι στιγμής, πέντε άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας των ακραίων καιρικών συνθηκών και του ψύχους.

Από το πρωί της Κυριακής, περισσότεροι από 190 εκατομμύρια Αμερικανοί βρίσκονταν υπό προειδοποιήσεις για χειμερινά καιρικά φαινόμενα, από το Νέο Μεξικό έως τη Βόρεια Καρολίνα και από εκεί μέχρι το Μέιν.

Η χειμερινή καταιγίδα Fern συνεχίζει να σαρώνει τον Νότο, φέρνοντας χιόνι, χιονόνερο και παγωμένη βροχή σε μια εκτεταμένη περιοχή. Από το πρωί της Κυριακής, το χιόνι άρχισε να φτάνει και στη Βορειοανατολική χώρα.

Η καταιγίδα αναμένεται να κινηθεί ανατολικά μέσα στο πρωινό της Κυριακής, φέρνοντας χιονοπτώσεις από τη Γουίτσιτα του Κάνσας έως το Σινσινάτι. Οι πρώτες νιφάδες χιονιού αναμένεται να πέσουν στην Ουάσινγκτον D.C. το πρωί της Κυριακής, ενώ στη Φιλαδέλφεια γύρω στις 7 π.μ. (τοπική ώρα Ανατολικής Ακτής).

Παγωμένη βροχή είναι πιθανό να σημειωθεί μέχρι την ανατολή του ηλίου σε περιοχές όπως το Σριβπόρτ της Λουιζιάνα, το Μέμφις της Αλαμπάμα, η Ατλάντα και το Ράλεϊ της Βόρειας Καρολίνας.

Κατά τη διάρκεια του πρωινού, οι περιοχές δυτικά του ποταμού Μισισιπή αναμένεται να αρχίσουν να στεγνώνουν, καθώς η καταιγίδα κινείται βορειοανατολικά.

Η Νέα Υόρκη προβλέπεται να δει χιονόπτωση αργότερα το πρωί, ενώ θερμότερος αέρας αναμένεται να κινηθεί βόρεια και να μετατρέψει το χιόνι στην Ουάσινγκτον D.C. σε χειμερινό μείγμα.

Μεταξύ 11 π.μ. και 4 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής), μια ζώνη έντονων χιονοπτώσεων και χειμερινού μείγματος προβλέπεται να επηρεάσει τον διάδρομο του αυτοκινητόδρομου I-95. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ρυθμούς χιονόπτωσης έως και 2,5 εκατοστά ανά ώρα. Στη Φιλαδέλφεια αναμένεται χειμερινό μείγμα ή παγωμένη βροχή, ενώ στη Νέα Υόρκη και βορειότερα προβλέπεται κυρίως χιόνι.

Μέχρι τις 6 μ.μ. (ET), θερμός αέρας αναμένεται να κινηθεί από τη θάλασσα προς τον διάδρομο του I-95, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε εναλλαγές χιονιού, χειμερινού μείγματος, παγωμένης βροχής και βροχής. Παράλληλα, αυτό ενδέχεται να προκαλέσει έντονες χιονοπτώσεις στη Νέα Αγγλία.

Γύρω στις 9 μ.μ. της Κυριακής, η Νέα Υόρκη αναμένεται να βιώσει χειμερινό μείγμα, ενώ η Νέα Αγγλία και το εσωτερικό της Βορειοανατολικής χώρας θα συνεχίσουν να δέχονται χιονοπτώσεις. Ασθενείς χιονοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν έως το πρωί της Δευτέρας, με το φαινόμενο να εξασθενεί περίπου μέχρι το μεσημέρι.

Περισσότερες από 10.000 ακυρώσεις πτήσεων, συμπεριλαμβανομένων όλων των πτήσεων στο DCA

Περισσότερες από 10.000 πτήσεις ακυρώθηκαν την Κυριακή εντός, προς ή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων όλων των πτήσεων στο αεροδρόμιο Ronald Reagan Washington National, καθώς και της πλειονότητας των πτήσεων στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Φιλαδέλφειας.

Η χειμερινή καταιγίδα της Κυριακής προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στα ηλεκτρικά δίκτυα πολλών πολιτειών, μεταξύ των οποίων το Τέξας και το Τενεσί.

Οι διακοπές ρεύματος επηρέασαν πάνω από 244.000 καταναλωτές στο Τενεσί, 134.000 στο Τέξας, 123.000 στο Μισισιπή, σχεδόν 120.000 στη Λουιζιάνα και περίπου 40.000 στο Κεντάκι.

