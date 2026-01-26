Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του «επανεξετάζει τα πάντα» σχετικά με την εν ψυχρώ εκτέλεση 37χρονου άνδρα από ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη, αποφεύγοντας να απαντήσει ευθέως αν οι ενέργειες των στελεχών της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) ήταν δικαιολογημένες.

Αντίθετα ο πρόεδρος των ΗΠΑ αρκέστηκε να πει «το ερευνούμε, επανεξετάζουμε τα πάντα και θα καταλήξουμε σε κάποιο συμπέρασμα».

Ωστόσο δεν απέφυγε να είναι πιο ευθύς όσον αφορά το όπλο που είχε μαζί του ο Πρέτι λέγοντας «δεν μου αρέσουν οι πυροβολισμοί. Δεν μου αρέσουν. Αλλά δεν μου αρέσει και κάποιος όταν πηγαίνει σε διαδήλωση να έχει μαζί του ένα πολύ ισχυρό, πλήρως γεμάτο όπλο με δύο γεμάτους γεμιστήρες. Αυτό δεν είναι επίσης καλό».

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιχείρησε να δώσει, επίσης, ένα σημάδι πρόθεσης να αποσύρει τους πράκτορες της ICE από τη Μινεάπολη.

Όπως είπε στη WSJ «κάποια στιγμή θα φύγουμε. Κάναμε, έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά».

Την ίδια ώρα, πάντως, το NBC μεταδίδει ότι ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να επικαλεστεί τον Νόμο περί Εξέγερσης για τη Μινεάπολη. Κατά τον αξιωματούχου που επικαλείται το αμερικανικό δίκτυο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ σχεδιάζει να συνεχίσει να «απαιτεί» συνεργασία μεταξύ των τοπικών και ομοσπονδιακών αρχών επιβολής του νόμου «ακόμα περισσότερο από ό,τι ήδη ζητούσε» τις τελευταίες ημέρες.

Ο πρόεδρος πιστεύει ότι «ο μόνος λόγος για τον οποίο συμβαίνουν αυτό το χάος και αυτές οι τραγικές καταστάσεις είναι επειδή οι ντόπιοι αρνήθηκαν να συνεργαστούν με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και ενθάρρυναν την αντίσταση, δημιουργώντας εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες για τη λειτουργία των αρχών επιβολής του νόμου».

Ο Νόμος περί Εξέγερσης δίνει στον πρόεδρο των ΗΠΑ την εξουσία να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις ή να ομοσπονδιοποιήσει τις δυνάμεις της Εθνοφρουράς εντός των ΗΠΑ για την αντιμετώπιση εγχώριων εξεγέρσεων.

protothema.gr