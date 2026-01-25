Δύο αυτόπτες μάρτυρες της δολοφονίας του 37χρονου νοσηλευτή Άλεξ Πρέτι το απόγευμα του Σαββάτου στη Μινεάπολη κατέθεσαν ενόρκως ότι εκείνος δεν κρατούσε όπλο όταν πλησίασαν ομοσπονδιακοί πράκτορες της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων, αντικρούοντας ευθέως τους αρχικούς ισχυρισμούς της κυβέρνησης Τραμπ ότι ο πυροβολισμός που τον άφησε νεκρό έγινε σε κατάσταση αυτοάμυνας. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες και βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο Πρέτι φερόταν να κρατά μόνο το κινητό του τηλέφωνο, χωρίς να απειλεί τους πράκτορες, ενώ προσπάθησε να βοηθήσει άλλους πριν δέχθεί τις πυροβολισμούς.

Οι καταθέσεις των δύο μαρτύρων περιλαμβάνονται σε ένορκες βεβαιώσεις που κατατέθηκαν αργά το βράδυ του Σαββάτου σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Μινεσότα, λίγες μόλις ώρες μετά τον θάνατο του Άλεξ Πρέτι. Οι βεβαιώσεις αποτελούν μέρος αγωγής που κατέθεσε η μη κερδοσκοπική οργάνωση American Civil Liberties Union (ACLU) εκ μέρους διαδηλωτών της Μινεάπολης κατά της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ και άλλων αξιωματούχων που συντονίζουν την καταστολή μεταναστών στην πόλη.

Ο πρώτος μάρτυρας είναι γυναίκα που κατέγραψε το πιο καθαρό βίντεο της μοιραίας στιγμής, ενώ ο δεύτερος είναι 29χρονος γιατρός που κατοικεί κοντά στο σημείο και ανέφερε ότι αρχικά του απαγορεύτηκε από ομοσπονδιακούς πράκτορες να προσφέρει ιατρική βοήθεια στον τραυματία. Τα ονόματα και των δύο μαρτύρων έχουν διαγραφεί από τα δημόσια έγγραφα.

ALEX FOI EXECUTADO!



Alex J. Pretti tinha 37 anos.

Cidadão dos EUA, sem antecedentes, trabalhava no Department of Veterans Affairs, cuidando de veteranos. Dono legal de armas, protestava contra o ICE.

Foi morto a tiros na rua por se opor a Donald Trump.https://t.co/jMIXSwQBdI — Fabi Abunasser (@fabsdefabi2) January 24, 2026

Στην κατάθεσή της, η γυναίκα – η οποία φορούσε ροζ παλτό και βρισκόταν ακριβώς πίσω από τον Πρέτι τη στιγμή των πυροβολισμών – παρουσιάστηκε στις Αρχές ως «ψυχαγωγός παιδιών με ειδίκευση στο face painting». Όπως ανέφερε, βρέθηκε στο σημείο καθ’ οδόν προς την εργασία της, τονίζοντας ότι «παρακολουθώ όσα συμβαίνουν στην κοινότητά μου, γιατί είναι πολύ σημαντικό να καταγράφεται αυτό που κάνει η ICE στους γείτονές μου».

Η μάρτυρας περιέγραψε σκηνές έντασης, λέγοντας ότι ο Άλεξ Πρέτι έσπευσε να βοηθήσει μια άλλη γυναίκα που βρισκόταν στο σημείο και την οποία οι πράκτορες είχαν σπρώξει στο έδαφος. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, ομοσπονδιακός πράκτορας ψέκασε με χημικό σπρέι τόσο τον Πρέτι όσο και τη γυναίκα που προσπαθούσε να βοηθήσει.

Η ίδια κατέθεσε ότι δεν είδε σε καμία στιγμή τον Πρέτι να κρατά όπλο. «Οι πράκτορες τράβηξαν τον άνδρα στο έδαφος. Δεν τον είδα να τους αγγίζει – δεν ήταν καν στραμμένος προς το μέρος τους. Δεν φαινόταν να αντιστέκεται, απλώς προσπαθούσε να βοηθήσει τη γυναίκα να σηκωθεί. Δεν τον είδα με όπλο. Τον πέταξαν κάτω. Τέσσερις ή πέντε πράκτορες τον κρατούσαν στο έδαφος και άρχισαν να τον πυροβολούν. Τον πυροβόλησαν τόσες πολλές φορές… Δεν ξέρω γιατί τον πυροβόλησαν. Απλώς βοηθούσε. Ήμουν σε απόσταση ενάμισι μέτρου και τον πυροβόλησαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Alex Jeffrey Pretti. Nacido en Illinois. Graduado de la Universidad de Minnesota, profesional médico, empleado en el Departamento de Asuntos de Veteranos de EE. UU., amante de la naturaleza y dueño de un perro, propietario legal de armas sin antecedentes penales.



“Alex era el… pic.twitter.com/yrmkjMJ4R2 — Indie 505 (@Indie5051) January 25, 2026

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι οι επίσημες ανακοινώσεις του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. «Ο άνδρας δεν πλησίασε τους πράκτορες με όπλο. Τους πλησίασε με κάμερα. Προσπαθούσε απλώς να βοηθήσει μια γυναίκα να σηκωθεί και τον έριξαν στο έδαφος», σημείωσε, εκφράζοντας τον φόβο της ότι οι αρχές την αναζητούν.

«Δεν έλεγξαν σφυγμό και δεν έκαναν ΚΑΡΠΑ οι πράκτορες μετά τους πυροβολισμούς»

Ο δεύτερος μάρτυρας, 29χρονος γιατρός, κατέθεσε ότι παρακολούθησε το περιστατικό από το παράθυρο του διαμερίσματός του. Όπως ανέφερε, πριν από τους πυροβολισμούς είδε τον Πρέτι να φωνάζει προς τους πράκτορες, αλλά «δεν τον είδα να τους επιτίθεται ή να κρατά οποιοδήποτε είδος όπλου».

Μετά τον πυροβολισμό, ο γιατρός προσπάθησε να προσφέρει ιατρική βοήθεια, αλλά αρχικά του απαγορεύτηκε η πρόσβαση. «Στην αρχή οι πράκτορες της ICE δεν με άφηναν να πλησιάσω. Κανείς από αυτούς δεν παρείχε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και μπορούσα να καταλάβω ότι το θύμα ήταν σε κρίσιμη κατάσταση», κατέθεσε.

Όταν τελικά του επετράπη να πλησιάσει, δήλωσε ότι αντί να ελέγξουν σφυγμό ή να κάνουν ΚΑΡΠΑ, οι πράκτορες «φαίνονταν να μετρούν τα τραύματα από σφαίρες». Σύμφωνα με την ιατρική του εκτίμηση, ο Πρέτι είχε τουλάχιστον τρία τραύματα στην πλάτη, ένα στο πάνω αριστερό μέρος του θώρακα και ένα ακόμη πιθανό τραύμα στον λαιμό. «Έλεγξα για σφυγμό, αλλά δεν ένιωσα κανέναν», κατέθεσε.

Οι μαρτυρίες αυτές, σε συνδυασμό με οπτικό υλικό που έχει εξετάσει ο Guardian, έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις δηλώσεις ανώτατων στελεχών της κυβέρνησης Τραμπ, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος των ΗΠΑ, η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας και ο διοικητής της Συνοριακής Περιπολίας Γκρεγκ Μποβίνο, οι οποίοι χαρακτήρισαν τον Πρέτι «οπλισμένο δράστη» που πλησίασε τους πράκτορες «απειλώντας να τους σφαγιάσει».

Κύμα διαδηλώσεων κατά της ICE σε όλες τις ΗΠΑ

Η δολοφονία του Άλεξ Πρέτι πυροδότησε εκτεταμένες διαδηλώσεις κατά της ICE σε ολόκληρη τη χώρα. Εκτός από τη Μινεσότα, χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους του Σαν Φρανσίσκο και του Όκλαντ στη βόρεια Καλιφόρνια, εκφράζοντας αλληλεγγύη.

Στο Λος Άντζελες, όπου είχαν σημειωθεί μαζικές κινητοποιήσεις και τον περασμένο Ιούνιο για θέματα μετανάστευσης, η δήμαρχος Κάρεν Μπας καταδίκασε δημόσια τον θάνατο του Πρέτι, κατά τη διάρκεια αγρυπνίας στο κέντρο της πόλης.

Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης έξω από τα κεντρικά γραφεία της ICE στην Ουάσινγκτον, ενώ στο Σικάγο πολίτες συγκεντρώθηκαν σε συνθήκες πολικού ψύχους για «επείγουσα δράση», όπως ανέφεραν. Στη Νέα Υόρκη, περισσότεροι από χίλιοι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου στην Union Square, κρατώντας πλακάτ με το σύνθημα «Justice for Alex».

Κινητοποιήσεις καταγράφηκαν ακόμη στο Όστιν του Τέξας, στο Σιάτλ και στο Πόρτλαντ, όπου εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν έξω από κτίρια της ICE, καταδικάζοντας τη νέα θανατηφόρα επέμβαση.

