Ως νοσηλευτής μονάδας εντατικής θεραπείας που φρόντιζε βαριά ασθενείς βετεράνους του αμερικανικού στρατού ταυτοποιήθηκε ο 37χρονος άνδρας που σκοτώθηκε το πρωί του Σαββάτου στη Μινεάπολη, κατά τη διάρκεια συμπλοκής με ομοσπονδιακούς πράκτορες. Πρόκειται για τον Άλεξ Τζέφρι Πρέτι, πολίτη των Ηνωμένων Πολιτειών και μόνιμο κάτοικο της Μινεσότα, όπως επιβεβαίωσε η αστυνομία της πόλης.

Η συμπλοκή και ο θάνατός του

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί του Σαββάτου, όταν ξέσπασε συμπλοκή ανάμεσα στον Πρέτι και πολλούς ομοσπονδιακούς πράκτορες, μεταξύ των οποίων στελέχη της Υπηρεσίας Συνοριακής Περιπολίας και της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE). Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο 37χρονος πυροβολήθηκε θανάσιμα και υπέκυψε στα τραύματά του στο σημείο.

Η αστυνομία της Μινεάπολης επιβεβαίωσε ότι το θύμα ήταν λευκός άνδρας, 37 ετών, πολίτης των ΗΠΑ, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε χρήση πυροβόλου όπλου από τους πράκτορες.

Alex Jeffrey Pretti has been identified as the 37-year-old male who was shot and killed by agents with Border Patrol and Immigration & Customs Enforcement (ICE) during a scuffle today in Minneapolis, Minnesota. Pretti had no extensive criminal record and worked as a nurse with… pic.twitter.com/B9yXud9liO January 24, 2026

Τι δείχνει το νέο βίντεο που κυκλοφόρησε

Νέο οπτικό υλικό που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες ώρες παρουσιάζεται να καταγράφει μέρος της συμπλοκής πριν από τους πυροβολισμούς και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς που συνοδεύουν το βίντεο, ο Πρέτι δεν φέρεται να τράβηξε το νόμιμα δηλωμένο πυροβόλο όπλο που είχε στην κατοχή του, ακόμη και τη στιγμή που δεχόταν επίθεση από πράκτορες.

Όπως υποστηρίζεται, ο 37χρονος παρενέβη αρχικά για να βοηθήσει μία γυναίκα, όταν πράκτορας φέρεται να έσπρωξε βίαια άλλο άτομο. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ίδια εκδοχή, δέχθηκε σωματική επίθεση, ψεκασμό με σπρέι πιπεριού και καταδίωξη, ενώ φέρεται να απομακρυνόταν.

Στο βίντεο διακρίνεται συμπλοκή με τη συμμετοχή πολλών πρακτόρων, με τον Πρέτι να βρίσκεται στο έδαφος, γονατιστός, προσπαθώντας να προστατευθεί. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, ένας από τους πράκτορες φέρεται να αφαίρεσε το νόμιμο όπλο του, το οποίο – όπως αναφέρεται – ο ίδιος δεν είχε χρησιμοποιήσει, πριν ακολουθήσουν οι πυροβολισμοί.

Οι παραπάνω ισχυρισμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα από τις αρχές, οι οποίες μέχρι στιγμής υποστηρίζουν ότι η χρήση θανατηφόρας βίας έγινε στο πλαίσιο αυτοάμυνας.

Νοσηλευτής ΜΕΘ στο νοσοκομείο Βετεράνων

Σύμφωνα με δημόσια αρχεία, ο Πρέτι εργαζόταν ως νοσηλευτής στο νοσοκομείο Βετεράνων της Μινεάπολης, στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Υγείας Βετεράνων. Το 2023 φέρεται να είχε ετήσιες αποδοχές ύψους 90.783 δολαρίων. Ήταν απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Μινεσότα, ενώ στον επαγγελματικό του λογαριασμό στο LinkedIn παρουσιαζόταν πρόσφατα και ως «junior scientist».

Συνάδελφοί του τον περιγράφουν ως άνθρωπο με αφοσίωση στους ασθενείς και έντονη αίσθηση καθήκοντος. «Δούλευα μαζί του καθημερινά για χρόνια στο νοσοκομείο Βετεράνων. Ήταν νοσηλευτής ΜΕΘ, εργαζόταν με βετεράνους και ήταν πραγματικά καλός άνθρωπος. Σίγουρα δεν του άξιζε να σκοτωθεί», δήλωσε στη Daily Mail η νοσηλεύτρια Ρουθ Άνγουεϊ.

📢🇺🇸 His name was Alex Jeffrey Pretti, 37, from south Minneapolis.



He was employed by the Department of Veterans Affairs as a Registerd Nurse



He was a U.S. citizen, legally owned a gun, and crossed paths with ICE during an operation and cold blooded murdered by ICE agents.



Is… pic.twitter.com/6ICDJRQit1 — Reality Index (@Reality_Index) January 24, 2026

«Νοιαζόταν βαθιά για τους ανθρώπους»

Η οικογένειά του ανέφερε ότι ο Πρέτι ενδιαφερόταν έντονα για κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα και συμμετείχε σε διαδηλώσεις, εκφράζοντας την αντίθεσή του στην αυστηρή μεταναστευτική πολιτική και τη δράση της ICE. «Νοιαζόταν βαθιά για τους ανθρώπους και ήταν πολύ αναστατωμένος με όσα συνέβαιναν στη Μινεάπολη και σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο πατέρας του, Μάικλ Πρέτι, στο Associated Press.

Όπως ανέφερε η οικογένεια, ο 37χρονος δεν είχε ποινικό μητρώο, πέρα από μερικές κλήσεις για τροχαίες παραβάσεις, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από δικαστικά αρχεία.

Οι αντιδράσεις συναδέλφων και φίλων

Φίλοι και συνάδελφοι του Πρέτι τον περιέγραψαν ως πολιτικά ενεργό, ενημερωμένο και πρόθυμο να υπερασπίζεται όσα θεωρούσε άδικα. «Ήταν πάντα ενημερωμένος για όσα συνέβαιναν στον κόσμο. Μιλούσαμε συνεχώς για την επικαιρότητα», ανέφερε η Ρουθ Άνγουεϊ, προσθέτοντας ότι πίστευε ακράδαντα στον πολιτικό ακτιβισμό.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο επικεφαλής του Τμήματος Λοιμωδών Νοσημάτων στο νοσοκομείο Βετεράνων της Μινεάπολης, καθηγητής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, Δρ. Ντιμίτρι Ντρεκόνια, έκανε λόγο για έναν «καλό και ευγενικό άνθρωπο» που είχε αφοσιωθεί στη φροντίδα σοβαρά ασθενών βετεράνων.

«Αηδιαστικά ψεύδη» της κυβέρνησης Τραμπ καταγγέλλουν οι γονείς του

Την οργή και τη βαθιά τους θλίψη εξέφρασαν οι γονείς του Άλεξ Τζέφρι Πρέτι, του 37χρονου που σκοτώθηκε το Σάββατο στη Μινεάπολη από πυρά πράκτορα της Υπηρεσίας Συνοριακής Περιπολίας, καταγγέλλοντας ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ παραποιεί τα γεγονότα γύρω από τις συνθήκες του θανάτου του.

Σύμφωνα με δήλωσή τους στο CNN, ο πατέρας Μάικλ Πρέτι και η μητέρα Σούζαν Πρέτι απορρίπτουν κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των ομοσπονδιακών αρχών ότι ο γιος τους αποτέλεσε απειλή για τους πράκτορες. «Ο Άλεξ είναι ξεκάθαρα άοπλος τη στιγμή που δέχεται επίθεση.

Κρατά το κινητό του στο δεξί του χέρι, ενώ το αριστερό του χέρι είναι σηκωμένο, προσπαθώντας να προστατεύσει μια γυναίκα την οποία μόλις είχαν σπρώξει πράκτορες της ICE, την ώρα που δεχόταν ψεκασμό με σπρέι πιπεριού», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

🚨 NEW: Visual analysis of the killing of Alex Pretti by federal agents in Minneapolis



1. At 0:57 and 1:05 in this video, a federal agent sprayed Alex Pretti with a chemical irritant — twice.



2. At 2:01 in this video, at least four agents were holding Pretti down when an… https://t.co/PEXEyTEQXk — Meghnad Bose (@MeghnadBose93) January 25, 2026

Οι γονείς του 37χρονου έκαναν λόγο για «αηδιαστικά και καταδικαστέα ψεύδη» εκ μέρους της αμερικανικής κυβέρνησης. «Είμαστε συντετριμμένοι, αλλά και βαθιά εξοργισμένοι», δήλωσαν, χαρακτηρίζοντας τον γιο τους «ήρωα» για την πράξη του λίγο πριν χάσει τη ζωή του.

Η τοποθέτηση της οικογένειας έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την επίσημη εκδοχή του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, σύμφωνα με την οποία πράκτορες της Συνοριακής Περιπολίας επιχείρησαν να αφοπλίσουν έναν ένοπλο άνδρα, ο οποίος –κατά την ανακοίνωση– αντιστάθηκε βίαια, με αποτέλεσμα ένας πράκτορας να ανοίξει πυρ για λόγους αυτοάμυνας. Ο επικεφαλής της Συνοριακής Περιπολίας, Γκρέγκορι Μποβίνο, είχε φτάσει μάλιστα στο σημείο να υποστηρίξει ότι ο άνδρας προσπαθούσε να «σφαγιάσει τις δυνάμεις επιβολής του νόμου».

Οι γονείς του Άλεξ Πρέτι απορρίπτουν πλήρως αυτή την περιγραφή, υπογραμμίζοντας ότι ο γιος τους ήταν ένας άνθρωπος που «νοιαζόταν βαθιά για τους γύρω του» και εργαζόταν ως νοσηλευτής μονάδας εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Βετεράνων της Μινεάπολης, φροντίζοντας βαριά ασθενείς βετεράνους του αμερικανικού στρατού. «Ο Άλεξ ήθελε να κάνει τη διαφορά σε αυτόν τον κόσμο. Δυστυχώς δεν θα είναι μαζί μας για να δει τον αντίκτυπό του», ανέφεραν, προσθέτοντας ότι δεν χρησιμοποιούν ελαφρά τον όρο «ήρωας», αλλά θεωρούν πως «η τελευταία του σκέψη και πράξη ήταν να προστατεύσει μια γυναίκα».

At 9:05 AM CT, as DHS law enforcement officers were conducting a targeted operation in Minneapolis against an illegal alien wanted for violent assault, an individual approached US Border Patrol officers with a 9 mm semi-automatic handgun, seen here.



The officers attempted to… pic.twitter.com/5Y50mYONGH — Homeland Security (@DHSgov) January 24, 2026

Η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί έντονες αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας με τη συνδρομή του FBI, ενώ πολιτειακοί και ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι ανταλλάσσουν δημόσιες αιχμές για τον τρόπο διερεύνησης του περιστατικού.

