Σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε το Σάββατο στη Μινεάπολη, με εμπλοκή ομοσπονδιακού πράκτορα, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της Μινεσότα. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, πράκτορας της ICE άνοιξε πυρ και σκότωσε έναν διαδηλωτή, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο φέρεται αν δείχνει τη στιγμή που άνδρες της ICE ρίχνουν στο έδαφος τον διαδηλωτή ο οποίος αντιστέκεται και στη συνέχεια ένας από τους ομοσπονδιακούς πράκτορες βγάζει το όπλο του και πυροβολεί αρκετές φορές προς το μέρος του.

BREAKING: A man was reportedly shot by a federal agent in Minneapolis this morning.



Source: Minnesota Star Tribunehttps://t.co/1x5e1ODift January 24, 2026

Σε δήλωσή του, ο Γουόλζ ανέφερε ότι επικοινώνησε με τον Λευκό Οίκο για την κατάσταση, εκφράζοντας έντονη αντίδραση για όσα συμβαίνουν στην πολιτεία. «Η Μινεσότα έχει φτάσει στα όριά της. Αυτό είναι εξοργιστικό», δήλωσε, ζητώντας τον άμεσο τερματισμό της επιχείρησης και την αποχώρηση «χιλιάδων βίαιων, ανεκπαίδευτων αξιωματικών» από την περιοχή.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) ανέφερε, μέσω της εκπροσώπου του Τρίσια ΜακΛάφλιν, σε μήνυμα προς το Associated Press ότι το άτομο που πυροβολήθηκε έφερε πυροβόλο όπλο με δύο γεμιστήρες και ότι η κατάσταση «παραμένει ρευστή». Το DHS έδωσε επίσης στη δημοσιότητα φωτογραφία ενός πιστολιού, το οποίο, σύμφωνα με τις αρχές, βρέθηκε στην κατοχή του ατόμου.

Μετά τους πυροβολισμούς, εξαγριωμένο πλήθος συγκεντρώθηκε στο σημείο, φωνάζοντας ύβρεις κατά των ομοσπονδιακών πρακτόρων, τους οποίους αποκάλεσαν «δειλούς» και τους ζήτησαν να αποχωρήσουν.

BREAKING:



Massive riots are breaking out in Minneapolis after a man is shot and killed while getting detained by ICE agents for obstructing their work pic.twitter.com/18fxAUpjYY January 24, 2026

Ο δήμος της Μινεάπολης ανέφερε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι διερευνά αναφορές για πυροβολισμούς κοντά στη διασταύρωση των οδών 26th Street W και Nicollet Avenue, στους οποίους φέρονται να εμπλέκονται ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι.

Εργαζόμενος σε επιχείρηση της περιοχής είπε στο ABC News ότι ήταν μάρτυρας του περιστατικού, δηλώνοντας ότι «αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή τις συνέπειες» του συμβάντος.

Οι συνθήκες που οδήγησαν στους πυροβολισμούς δεν είχαν αποσαφηνιστεί άμεσα, ενώ οι αρμόδιες αρχές δεν παρείχαν πληροφορίες για τυχόν τραυματισμούς.

Το περιστατικό σημειώνεται σε ένα ήδη τεταμένο κλίμα, καθώς τις τελευταίες ημέρες έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές διαδηλώσεις στη Μινεάπολη, τόσο για τις επιχειρήσεις επιβολής της μεταναστευτικής πολιτικής όσο και μετά τον θάνατο της Ρενέ Γκουντ από πυρά πράκτορα της Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ.

protothema.gr