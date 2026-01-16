Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει ένα βίντεο από τη Μινεάπολη, στο οποίο καταγράφεται η βίαιη σύλληψη γυναίκας με αναπηρία από ομοσπονδιακούς πράκτορες της Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ, την ώρα που κατευθυνόταν με το αυτοκίνητό της σε ιατρικό ραντεβού.

Το περιστατικό, το οποίο καταγράφηκε σε βίντεο και συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές στα social media, έχει αναδείξει σοβαρά ζητήματα σχετικά με τη συμπεριφορά των αρχών και τα δικαιώματα των ΑμεΑ.

Η Ραχμάν, η οποία έχει αναπηρία που περιορίζει τις κινητικές της δυνατότητες, εξήγησε ότι αδυνατούσε να κινηθεί από το όχημά της λόγω της κατάστασής της όταν έγινε η σύλληψη. Στα πλάνα του περιστατικού φαίνεται ότι οι πράκτορες του ICE σπάνε το παράθυρο του αυτοκινήτου της και την τραβούν έξω, ενώ πλήθος συγκεντρωμένων πολιτών διαμαρτύρεται για τη βία που της ασκήθηκε.

Η τοποθέτηση του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας

Η δικηγόρος της, Αλεξά Βαν Μπρουντ, δήλωσε ότι η Ραχμάν δεν είχε άλλη επιλογή από το να παραμείνει στάσιμη, κάτι που, σύμφωνα με τη ίδια, οδήγησε στην υπερβολική χρήση βίας από τους πράκτορες. Από την άλλη, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) υποστηρίζει ότι η Ραχμάν αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις εντολές των αρχών και θεωρείται μέρος μιας ομάδας «ταραξιών» που εμπόδιζαν τη διαδικασία συλλήψεων στην περιοχή.

Οι καταγγελία της Ραχμάν

Η Ραχμάν μεταφέρθηκε σε κέντρο κράτησης, όπου καταγγέλλει ότι δεν της παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της. Το περιστατικό εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες κράτησης και την αντίδραση των αρχών, καθώς δεν έχει διευκρινιστεί εάν της παρασχέθηκε τελικά η απαραίτητη ιατρική βοήθεια.

Με το βίντεο να έχει γίνει viral, το περιστατικό έχει κινητοποιήσει πολίτες και οργανώσεις, που ζητούν μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία από τις αρχές. Η συνέχεια της υπόθεσης αναμένεται να ρίξει φως σε μια σειρά ζητημάτων που αφορούν την εφαρμογή του νόμου και την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων στις ΗΠΑ.

