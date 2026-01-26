Τις δραματικές στιγμές που κατέληξαν στη διάσωση ενός παιδιού από ταξί που παρασυρόταν από τα ορμητικά νερά στο Νταγκεστάν της Ρωσίας κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες.

Στο βίντεο φαίνονται δύο άνδρες – ο ένας μόνο με τα εσώρουχά του – να έχουν κρεμαστεί από μια μεταλλική δοκό και να πιάνουν το παιδί ενώ το ταξί παρασυρόταν από το νερό στο κανάλι της Οκτωβριανής Επανάστασης.

Αφού κατάφεραν να πιάσουν το παιδί, το παρέδωσαν σε έναν τρίτο άνδρα που το έβγαλε με ασφάλεια στην όχθη.

Passersby rescued a woman and child from a sinking taxi in Dagestan's October Revolution Canal. Witnesses risked falling or hypothermia to save them. The driver escaped on his own. An investigation is underway. ❤️ to the heroes! pic.twitter.com/jpDFiP9pbs — Телеканал 360.ru (@360tv) January 26, 2026

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης οι παράτολμοι ερασιτέχνες διασώστες έβγαλαν με ασφάλεια και τη μητέρα του παιδιού που ήταν μέσα στο ταξί ενώ κατά τις ίδιες πηγές, ζωντανός βγήκε και ο οδηγός του οχήματος.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας από τους διασώστες ονομάζεται Assadulla Magomedov, εκπαιδευόμενος από τη σχολή Abdulmanap Nurmagomedov, που έχει πάρει το όνομά της από έναν θρυλικό προπονητή MMA.

protothema.gr