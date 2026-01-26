Ξεκίνησε στο Παρίσι η δίκη του Γάλλου πρώην γερουσιαστή Ζοέλ Γκεριό, ο οποίος κατηγορείται ότι νάρκωσε συνάδελφό του από την Εθνοσυνέλευση με σκοπό να της επιτεθεί σεξουαλικά.

Ο 68χρονος κεντρώος γερουσιαστής από την περιφέρεια Λουάρ-Ατλαντίκ κατηγορείται ότι τον Νοέμβριο του 2023 έριξε MDMA (ψυχοτρόπος ουσία, κοινώς γνωστή ως ecstasy) σε σαμπάνια και τη σέρβιρε στη Σαντρίν Ζοσό, κεντρώα βουλευτή.

Ο πρώην γερουσιαστής κατηγορείται για χρήση και κατοχή ναρκωτικών, καθώς και για την κρυφή χορήγηση ουσίας που αλλοιώνει την κρίση με σκοπό τη διάπραξη βιασμού ή σεξουαλικής επίθεσης. Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε πρόθεση να επιτεθεί στην πολιτικό, αναφέρει ο Guardian, ενώ ο δικηγόρος του έχει δηλώσει ότι σέρβιρε στη βουλευτή το ποτό κατά λάθος.

Η Σαντρίν Ζοσό

Όπως περιέγραψε η Ζοσό, ο Γκεριό, τον οποίο γνώριζε εδώ και χρόνια και θεωρούσε φίλο της, την είχε προσκαλέσει να γιορτάσουν την επανεκλογή του στη Γερουσία. Υποτίθεται ότι θα συναντιόνταν σε εστιατόριο, αλλά τελικά μετέφερε τη συνάντηση στο σπίτι του. Η Ζοσό περίμενε να είναι και άλλοι εκεί, αλλά όταν έφτασε ήταν μόνος του.

Η συμπεριφορά του της φάνηκε περίεργη. Δέχτηκε ένα ποτό, αλλά εκείνος συνέχιζε να θέλει να κάνει πρόποση, για να πιει κι άλλο. «Ένιωσα ότι η σαμπάνια είχε μια περίεργη γεύση, αλλά ήμουν λίγο κουρασμένη γιατί δούλευα όλη μέρα. Μου είπε: “Δεν πίνεις σχεδόν καθόλου”, κάτι που με ενόχλησε γιατί δεν καταλάβαινα γιατί με έβαζε να πιω. Πήγε στην κουζίνα με τα ποτήρια – κοίταξα και είδα ότι υπήρχε ένα φακελάκι δίπλα στα ποτήρια. Σκέφτηκα: τι είναι αυτό; Είχα έντονες ταχυπαλμίες και ναυτία», δήλωσε.

Ένιωσα ότι θα πάθαινα καρδιακή προσβολή, θυμάται η Ζοσό και λέει ότι κάλεσε από το κινητό της ταξί, με το οποίο πήγε στην Εθνοσυνέλευση. Την βοήθησαν ο οδηγός του ταξί και οι συνάδελφοί της στην Εθνοσυνέλευση οι οποίοι κάλεσαν ασθενοφόρο. Στη συνέχεια, τηλεφώνησε στην πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης, η οποία την βοήθησε να υποβάλει καταγγελία στην αστυνομία.

Ο Γκεριό παραιτήθηκε από τη Γερουσία πέρυσι τον Οκτώβριο.

Μετά το περιστατικό, η Ζοσό, από το κεντρώο κόμμα MoDem, έχει γίνει ένα από τα πρόσωπα του αγώνα κατά των σεξουαλικών επιθέσεων που σχετίζονται με ναρκωτικά ενώ ασχολήθηκε με το ζήτημα και εντός της Εθνοσυνέλευσης.

Εντάχθηκε ακόμη στην ομάδα εκστρατείας για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την κακοποίηση υπό την επήρεια ναρκωτικών που ιδρύθηκε από την κόρη της Ζιζέλ Πελικό.

Η χορήγηση ναρκωτικών με σκοπό τη διάπραξη βιασμού ή σεξουαλικής επίθεσης τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως πέντε ετών. Για την κατοχή ναρκωτικών ο Γκεριό αντιμετωπίζει ποινή που μπορεί να φτάσει τα 10 χρόνια.

