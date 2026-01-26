Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την αποστολή του επικεφαλής για θέματα συνόρων Τόμας Χόμαν στη Μινεσότα, σε μια κίνηση υψηλού ρίσκου καθώς η κατάσταση στην Πολιτεία παραμένει τεταμένη μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό του 37χρονου νοσηλευτή Άλεξ Πρέτι από πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (ICE) στη Μινεάπολη.

Σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ σημειώνει: «Στέλνω απόψε τον Τομ Χόμαν στη Μινεσότα. Δεν έχει εμπλακεί στην περιοχή αλλά ξέρει και συμπαθεί πολύ κόσμο εκεί. Ο Τομ είναι σκληρός αλλά δίκαιος και θα αναφέρεται αποκλειστικά σε μένα», αναφέρει ο Αμερικανός Πρόεδρος και προσθέτει:

«Πέρα από αυτό, βρίσκεται σε εξέλιξη μια σημαντική έρευνα σχετικά με την τεράστια απάτη κοινωνικής πρόνοιας ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων και άνω που έλαβε χώρα στη Μινεσότα και ευθύνεται τουλάχιστον εν μέρει για τις βίαιες οργανωμένες διαμαρτυρίες στους δρόμους.

Επιπλέον, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Κογκρέσο εξετάζουν την «βουλευτή» Ιλχάν Ομάρ, η οποία έφυγε από τη Σομαλία με ΤΙΠΟΤΑ και τώρα φέρεται να έχει περιουσία άνω των 44 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο χρόνος θα δείξει τα πάντα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!»

Επιπλέον, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, σε ανάρτησή της στο X, δήλωσε ότι ο Χόμαν θα διαχειρίζεται τις επιχειρήσεις της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων στην πολιτεία.

Ο θανάσιμος πυροβολισμός το Σάββατο του Άλεξ Πρέτι, ενός 37χρονου Αμερικανού νοσηλευτή, στο δεύτερο θανατηφόρο συμβάν στο οποίο ενεπλάκησαν ομοσπονδιακοί πράκτορες στη Μινεάπολη τον Ιανουάριο, πυροδότησε νέες διαδηλώσεις στην πόλη που συγκλονίζεται εδώ και εβδομάδες από διαδηλώσεις κατά των επιχειρήσεων της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE).

Κάποια στιγμή θα φύγουν

Ο θάνατός του κλιμακώνει μια κατάσταση που ήταν ήδη τεταμένη μετά τον θάνατο της Ρενέ Γκουντ, μια Αμερικανίδας που πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στις 7 Ιανουαρίου στο αυτοκίνητό της από πράκτορα της ICE στην ίδια πόλη.

Χθες Κυριακή, ο Τραμπ δήλωσε στην Wall Street Journal ότι η κυβέρνησή του εξετάζει την τελευταία δολοφονία και έδειξε πρόθεση να αποσύρει τελικά τους αξιωματικούς της υπηρεσίας μετανάστευσης από την περιοχή της Μινεάπολης.

«Κάποια στιγμή θα φύγουμε. Έχουμε κάνει, έχουν κάνει εκπληκτική δουλειά», δήλωσε ο Τραμπ στην WSJ σε συνέντευξή του.

naftemporiki.gr