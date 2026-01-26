Τραγικό θάνατο βρήκε τη Δευτέρα Ισπανός σκιέρ, ο οποίος παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα ενώ έκανε σκι εκτός πίστας στην περιοχή Τίνιε των γαλλικών Άλπεων.

Στο σημείο έσπευσε ελικόπτερο με διασώστες, οι οποίοι εντόπισαν τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του. Παρά τον απεγκλωβισμό του, διαπιστώθηκε ότι ήταν ήδη νεκρός.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας είχε εκδώσει προειδοποίηση για «σημαντικό» κίνδυνο χιονοστιβάδων (κατηγορίας 3) στο βόρειο τμήμα των γαλλικών Άλπεων και για «υψηλό» κίνδυνο (κατηγορίας 4) στο νότιο τμήμα της οροσειράς και στα Πυρηναία.

Από την αρχή του μήνα, περίπου 20 σκιέρ έχουν σκοτωθεί εξαιτίας χιονοστιβάδων στις Άλπεις – σε Αυστρία, Γαλλία και Ελβετία.

protothema.gr