Γυναίκα σκιέρ δέχτηκε την επίθεση μιας λεοπάρδαλης του χιονιού στην Κίνα, στην προσπάθειά της να βγάλει μια σέλφι με το σπάνιο ζώο.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά μετά την επίθεση του άγριου ζώου στην περιοχή του χωριού Ταλάτ όπου βρίσκεται το παγκόσμιο γεωπάρκο της UNESCO Keketuohai στην κομητεία Φουνιούν της βόρειας Κίνας, την περασμένη Παρασκευή.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται το θύμα να είναι παγιδευμένο κάτω από τη λεοπάρδαλη στο βαθύ χιόνι, πριν τη βοηθήσουν να σηκωθεί, κρατώντας το πρόσωπό της γεμάτο αίματα.

Ήθελε να βγάλει σέλφι

Το περιστατικό συνέβη όταν η σκιέρ πλησίασε επικίνδυνα το ζώο σε μια προσπάθεια να τραβήξει μια φωτογραφία μαζί του κατά την επιστροφή της στο ξενοδοχείο, σύμφωνα με τοπικές αναφορές.

Παρά τις προειδοποιήσεις που είχαν εκδοθεί την προηγούμενη μέρα από τις αρχές, αφού το ζώο είχε θεαθεί στην περιοχή, η σκιέρ πλησίασε σε απόσταση 3 μέτρων από το ζώο, αφού το εντόπισε στο χιόνι και, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν μπόρεσε να βρει την κατάλληλη γωνία για να το φωτογραφίσει.

Το ζώο όρμησε πάνω στη γυναίκα και της δάγκωσε το πρόσωπο, πριν το διώξει ένας δάσκαλος του σκι που κουνούσε τα μπαστούνια του προς το ζώο.

Η σκιέρ γλίτωσε από πιο σοβαρούς τραυματισμούς χάρη στο κράνος της, αλλά μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο για περίθαλψη, όπου παραμένει σε σταθερή κατάσταση.

Την εντόπισαν τουρίστες

Η λεοπάρδαλη εντοπίστηκε από τουρίστες που έμεναν σε ξενοδοχείο της περιοχής την προηγούμενη μέρα, κοντά σε μια χορταριασμένη περιοχή, πιθανώς λόγω πείνας.

Ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου είπε: «Την είδαμε χθες το βράδυ, λίγα χιλιόμετρα από το σημείο όπου έλαβε χώρα η επίθεση, αλλά δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε αν είναι η ίδια λεοπάρδαλη».

Προειδοποίηση από τις αρχές

Οι τοπικές αρχές προειδοποίησαν τους πολίτες ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν αναφερθεί πολλαπλές θεάσεις λεοπαρδάλεων στο Γεωπάρκο, δηλώνοντας:

«Πρόσφατα, έχει εντοπιστεί δραστηριότητα λεοπαρδάλεων στο Gem Valley, Keketuohai.

Οι λεοπαρδάλεις είναι μεγάλα αρπακτικά ζώα με έντονες επιθετικές τάσεις. Όταν περνάτε από αυτήν την περιοχή, παρακαλούμε να κινείστε γρήγορα και να μην καθυστερείτε.

Μην βγείτε από το όχημά σας και μην πλησιάσετε για να τραβήξετε φωτογραφίες, και μην περπατάτε ποτέ μόνοι σας στην γύρω περιοχή».

Σύμφωνα με το Snow Leopard Trust, η Κίνα φιλοξενεί τον μεγαλύτερο αριθμό άγριων λεοπαρδάλεων του χιονιού στον κόσμο.

Η χώρα έχει περίπου το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού λεοπαρδάλεων του χιονιού, αλλά οι επιθέσεις σε ανθρώπους θεωρούνται σπάνιες, καθώς τα ζώα αυτά είναι γνωστά για τη ντροπαλή και αινιγματική τους φύση.

Είδος υπό προστασία

Ο Αμερικανός βιολόγος και περιβαλλοντολόγος Τζορτζ Σκάλερ είχε δηλώσει πριν την επίθεση σχετικά με το θέμα: «Δεν γνωρίζω ούτε ένα περιστατικό όπου μια χιονολεοπάρδαλη να επιτέθηκε και να σκότωσε ανθρώπους».

Το είδος, που σήμερα έχει χαρακτηριστεί ως ευάλωτο, ζει σε 12 χώρες της Κεντρικής Ασίας, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, της Ινδίας και της Μογγολίας.

Η έρευνα για την επίθεση της Παρασκευής βρίσκεται σε εξέλιξη.

protothema.gr