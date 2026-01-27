Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη Δευτέρα την αποστολή του Τομ Χόμαν, γνωστού ως «τσάρου» των συνόρων του Λευκού Οίκου, στη Μινεάπολη, καθώς και την απομάκρυνση του Γκρεγκ Μποβίνο.

Η απόφαση ελήφθη μετά τα φονικά επεισόδια που σημειώθηκαν το Σάββατο, κατά τα οποία ομοσπονδιακοί πράκτορες πυροβόλησαν και σκότωσαν τον 37χρονο νοσηλευτή Αλεξ Πρέτι.

Η απόφαση έρχεται εν μέσω αυξανόμενων επικρίσεων για την αντίδραση της κυβέρνησης στις διαδηλώσεις και τη διαχείριση της ασφάλειας, με τον Ρεπουμπλικανό να φέρεται – έκτοτε – να επιχειρεί κινήσεις αποκλιμάκωσης.

Ο Χόμαν, πρώην επικεφαλής της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) και με την υπόθεση του φακέλου με τις 50.000 δολάρια που φέρεται να έλαβε το 2024 να τον συνοδεύει, αναλαμβάνει τον έλεγχο των επιχειρήσεων επιβολής μετανάστευσης στο Μινεάπολις, μετά τη φονική επίθεση του Σαββάτου κατά του Αλεξ Πρέτι από ομοσπονδιακούς πράκτορες. Ο Χόμαν, ο οποίος έχει δεκαετίες εμπειρίας στην επιβολή του νόμου, θα αναλάβει τις ευθύνες του για τις επιχειρήσεις μετανάστευσης στην πόλη, προσπαθώντας να αποκλιμακώσει την ένταση που έχει προκύψει από την εξαιρετικά σφοδρή αντίδραση στην επιχείρηση αυτή.

Η απόφαση να αποσταλεί ο Χόμαν στη Μινεάπολη ήρθε μετά την έντονη αντίδραση και τις αμφισβητήσεις για τις δηλώσεις του Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε τον Πρέτι ως «υποψήφιο τρομοκράτη» χωρίς να παράσχει αποδείξεις για τις κατηγορίες αυτές. Η αντιπαράθεση αναδείχθηκε όταν κυβερνητικοί αξιωματούχοι αρνήθηκαν να δώσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη φονική επίθεση, ενώ η απόφαση να αποσταλεί ο Χόμαν αντιμετωπίστηκε θετικά από Ρεπουμπλικάνους βουλευτές και αξιωματούχους του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, οι οποίοι θεωρούν ότι ο 64χρονος Χόμαν, με την εμπειρία του, μπορεί να επιφέρει την τάξη και τη σταθερότητα στην περιοχή.

Από αστυνομικός στη Νέα Υόρκη στη διοίκηση της ICE

Ο Χόμαν, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του ως αστυνομικός στη Νέα Υόρκη και αργότερα έγινε πράκτορας της Αστυνομίας Συνοριακής Φρουράς στην Καλιφόρνια το 1984. Το 1988 εντάχθηκε στην Αμερικανική Υπηρεσία Μετανάστευσης και Πολιτογράφησης, προκάτοχο της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής και της Υπηρεσίας Ιθαγένειας και Μετανάστευσης, ως ειδικός πράκτορας με βάση το Φοίνιξ. Υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις στην υπηρεσία για σχεδόν δύο δεκαετίες.

Με τη δημιουργία της ICE το 2003, ο Χόμαν υπηρέτησε σε διάφορες ηγετικές θέσεις που αφορούσαν έρευνες και συντονισμό με άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Αποδέχτηκε τη θέση του αναπληρωτή διευθυντή της ICE για την επιβολή του νόμου κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Ομπάμα και βοήθησε στην ανάπτυξη στρατηγικών, μεθόδων και εργαλείων για την υποστήριξη των επιχειρήσεων επιβολής του νόμου και απέλασης της υπηρεσίας.

Ως επικεφαλής της ICE κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, υπερασπίστηκε σθεναρά τις πιο αμφιλεγόμενες πολιτικές της συγκεκριμένης κυβέρνησης για τη μετανάστευση, όπως η απομάκρυνση παιδιών από τους γονείς τους στα σύνορα και η άμεση απέλαση των μεταναστών χωρίς έγγραφα.

Στη διάρκεια της προεκλογικής καμπάνιας του το 2024, ο Χόμαν δήλωσε ότι η εκστρατεία απελάσεων της νέας κυβέρνησης «δεν θα περιλαμβάνει μαζικές εκκαθαρίσεις γειτονιών», αλλά αντίθετα θα επικεντρώνεται «σε στοχευμένες συλλήψεις». Παρά τις δηλώσεις αυτές, οι ενέργειες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων είχαν επικριθεί για τη χρησιμοποίηση υπερβολικών δυνάμεων κατά μεταναστευτικών κοινοτήτων και για τη χρήση εκτεταμένων εντολών συλλήψεων χωρίς δικαστικές εγκρίσεις, προκαλώντας ανησυχίες για παραβίαση των δικαιωμάτων των πολιτών.

Μεταστροφή από τις σκληρές τακτικές Μποβίνο

Η απόφαση να στείλει ο Τραμπ τον Χόμαν στη Μινεάπολη φαίνεται να σηματοδοτεί και μια μεταστροφή από τις σκληρές τακτικές του Γκρεγκ Μπόβινο, του επικεφαλής της Συνοριακής Φρουράς, ο οποίος αντιμετώπισε διαφορετικές πολιτικές πιέσεις από την κυβέρνηση. Η εσωτερική αντιπαράθεση μεταξύ των υποστηρικτών του Χόμαν και εκείνων του Μπόβινο τονίζει την τρέχουσα αναστάτωση στον τρόπο εφαρμογής της μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης.

Σε συνέντευξή της τη Δευτέρα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι ο Χόμαν θα είναι ο «κύριος υπεύθυνος στην περιοχή» για τις επιχειρήσεις της ICE στη Μινεάπολη, ενώ ο Μπόβινο θα συνεχίσει να ηγείται της Συνοριακής Φρουράς σε εθνικό επίπεδο. Η Λέβιτ τόνισε επίσης ότι η αποστολή του Χόμαν είναι αναγκαία, καθώς «είναι σε μοναδική θέση να ανταποκριθεί άμεσα και να συνεχίσει τις παραγωγικές συζητήσεις με τους τοπικούς αξιωματούχους».

Η απόφαση αυτή χαιρετίστηκε από Ρεπουμπλικάνους, με τον επικεφαλής της πλειοψηφίας στη Γερουσία, Τζον Θιουν, να χαρακτηρίζει την αποστολή του Χόμαν ως «θετική εξέλιξη» που μπορεί να οδηγήσει σε «αποκατάσταση της τάξης» στο Μινεάπολις.

Η τσάντα με τα 50.000 δολάρια

Η πολιτική αυτή, ωστόσο, δεν έχει μείνει χωρίς αμφισβήτηση, καθώς ο Χόμαν έχει βρεθεί στο επίκεντρο μιας έρευνας, σχετικά με την αποδοχή μιας τσάντας που περιείχε 50.000 δολάρια σε μετρητά, από μυστικούς πράκτορες του FBI, σε επιχείρηση υποκλοπής που πραγματοποιήθηκε το 2024.

Ένα πρόσωπο που ήταν εξοικειωμένο με την υπόθεση είχε δηλώσει στο CNN ότι ο Χόμαν δέχτηκε τα μετρητά στο πλαίσιο μιας μυστικής επιχείρησης και ερευνήθηκε για πιθανή δωροδοκία και άλλα εγκλήματα, αφού συμφώνησε να βοηθήσει τους μυστικούς πράκτορες να εξασφαλίσουν κυβερνητικές συμβάσεις. Ακολούθως, o ίδιος διέψευσε πλήρως το περιστατικό, δηλώνοντας ότι δεν «πήρε 50.000 δολάρια από κανέναν».

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έκλεισε την έρευνα μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ πέρυσι, λόγω αμφιβολιών, ενώ ο Λευκός Οίκος την απέδωσε σε «ξεκάθαρα πολιτικά κίνητρα».

«Πάγος» στη σχέση με την Κρίστι Νοέμ

Από τα τέλη του περασμένου έτους, η σχέση του Χόμαν με την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νοέμ χαρακτηρίζεται «παγωμένη», καθώς φέρεται να αποφεύγουν να μιλούν και να συναντώνται, όπως ανέφεραν πηγές που επικαλείται το Axios. Η ακριβής αιτία της μεταξύ τους έντασης δεν ήταν σαφής.

Παράλληλα, επειδή ο ρόλος του υπάγεται στο Λευκό Οίκο, ο Χόμαν δεν χρειάζεται την έγκριση του Κογκρέσου για τις κινήσεις του, καθώς οι «τσάροι» είναι συχνά διορισμένοι αξιωματούχοι που έχουν ως αποστολή τον συντονισμό των προσπαθειών μεταξύ των υπηρεσιών σε ένα συγκεκριμένο θέμα.

Κι ενώ η κίνηση του Τραμπ φαίνεται να παραγκωνίζει τη Νοέμ στη Μινεσότα μετά από την έντονη κριτική που της ασκήθηκε για τα σχόλιά της σχετικά με την ένοπλη επίθεση κατά του Άλεξ Πρέτι, ένας εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε σε ανακοίνωση ότι «η υπουργός Νοέμ θα συνεχίσει να ηγείται του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας με την πλήρη εμπιστοσύνη και σιγουριά του Προέδρου».

protothema.gr