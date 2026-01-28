Ο Στίβεν Μίλερ, στενός συνεργάτης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη ότι ο θάνατος διαδηλωτή στη Μινεάπολη το Σάββατο ενδέχεται να οφείλεται σε παραβίαση πρωτοκόλλου από πλευράς των ομοσπονδιακών πρακτόρων που άνοιξαν πυρ.

Είναι μια θεαματική αλλαγή τόνου για την υπόθεση, για την οποία ως σήμερα ο Λευκός Οίκος τασσόταν ανεπιφύλακτα υπέρ των πρακτόρων τις υπηρεσίας.

«Οι ενισχύσεις στάλθηκαν στη Μινεσότα για αποστολή προστασίας, έπρεπε να αναπτύσσονται για ταχείες επιχειρήσεις ώστε να υψώνουν φράγμα ανάμεσα στις ομάδες που έκαναν συλλήψεις και στους ταραχοποιούς. Εξετάζουμε γιατί ομάδα της αστυνομίας συνόρων (CBP) μπορεί να μην τήρησε το πρωτόκολλο», ανέφερε ο Μίλερ σε γραπτή δήλωσή του.

Μετά τον θάνατο του Άλεξ Πρέτι, ο Στίβεν Μίλερ έσπευσε να υπερασπιστεί τους πράκτορες που πυροβόλησαν τον 37χρονο νοσοκόμο μονάδας εντατικής θεραπείας—τον οποίο χαρακτήρισε «δυνάμει δολοφόνο».

