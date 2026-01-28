Τη θέση ότι η Σαουδική Αραβία δεν θα επιτρέψει τη χρήση του εδάφους ή του εναέριου χώρου της για στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν επανέλαβε ο πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στον πρόεδρο της Ισλαμικής Δημοκρατίας Μασούντ Πεζεσκιάν, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την Τρίτη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών στο Ριάντ –η οποία δημοσιοποιήθηκε μέσω Χ και ήταν διαθέσιμη μόνο στα αραβικά– ο σαουδάραβας διάδοχος «επαναβεβαίωσε τη θέση του βασιλείου περί σεβασμού της εθνικής κυριαρχίας του Ιράν» και ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιτραπεί καμία στρατιωτική ενέργεια εναντίον της Τεχεράνης από σαουδαραβικό έδαφος ή εναέριο χώρο.

Έμφαση στον διάλογο και τη σταθερότητα

Κατά την ίδια συνομιλία, ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν τάχθηκε υπέρ κάθε «προσπάθειας επίλυσης των διαφορών μέσω διαλόγου», υπογραμμίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης της «ασφάλειας και της σταθερότητας» στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου και της Μέσης Ανατολής.

Η τοποθέτηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των τελευταίων προσπαθειών του Ριάντ να εμφανιστεί ως παράγοντας αποκλιμάκωσης, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων.

Στο ίδιο μήκος κύματος και τα ΗΑΕ

Νωρίτερα, και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξέδωσαν ανακοίνωση με την οποία διαβεβαίωσαν ότι δεν θα επιτρέψουν τη χρήση του εναέριου χώρου τους για την εξαπόλυση επίθεσης εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, στέλνοντας ανάλογο μήνυμα αποτροπής εμπλοκής.

Αβεβαιότητα για τις αμερικανικές κινήσεις

Παρά τις διαβεβαιώσεις των χωρών του Κόλπου, η αβεβαιότητα γύρω από το ενδεχόμενο στρατιωτικής επιχείρησης των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν παραμένει.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επαναλαμβάνει τις τελευταίες ημέρες ότι «αρμάδα» αναπτύσσεται στην περιοχή, σημειώνοντας ωστόσο ότι «ελπίζει» πως δεν θα χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί.

Την ίδια στιγμή, εκτιμά ότι η Τεχεράνη επιθυμεί μια «συμφωνία», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής διεξόδου, την ώρα που οι ισορροπίες στη Μέση Ανατολή παραμένουν εύθραυστες.

naftemporiki.gr