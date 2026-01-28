Γνωστή στους Ρουμάνους ως «ο δρόμος του θανάτου» είναι η εθνική οδός DN6, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο μετά το πολύνεκρο τροχαίο που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι με μικρό λεωφορείο που μετέφερε οπαδούς του ΠΑΟΚ, οι οποίοι είχαν ξεκινήσει από την Ελλάδα με προορισμό τη Γαλλία για τον αγώνα με τη Λυών στο Europa League.

Καλύπτοντας περίπου 640 χιλιόμετρα και παρά τη σημασία της για την καθημερινή μετακίνηση, στην επικίνδυνη αυτή διαδρομή προκαλούνται κάθε χρόνο εκατοντάδες τροχαία και προκύπτουν δεκάδες νεκροί.

Η απουσία λωρίδων κυκλοφορίας και διαχωριστικών και ο συνεχής κίνδυνος που μπορεί να προκληθεί από τις προσπεράσεις αποτελούν κύριες αιτίες για τα πολλά τροχαία.

Μόνο το 2025 καταγράφηκαν 325 σοβαρά τροχαία με 479 τραυματίες και 43 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ το 2017 ήταν μια από τις πλέον πολύνεκρες χρονιές για τον συγκεκριμένο δρόμο με 87 θύματα. Στο μεταξύ, αν και χρησιμοποιείται καθημερινά από χιλιάδες πολίτες, δεν έχει γίνει ακόμα πλήρης αναβάθμιση των υποδομών του, γεγονός που καθιστά την οδήγηση εκεί μία ιδιαίτερα επικίνδυνη εμπειρία.

Αν και η ρουμανική κυβέρνηση έχει αναγνωρίσει την ανάγκη για βελτίωση των οδικών υποδομών, τα έργα καθυστερούν και οι κίνδυνοι παραμένουν υψηλοί.

Οδύνη για τον χαμό των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ στο τροχαίο

Το μαντάτο που ταξίδεψε σε χρόνο ρεκόρ, χτες το μεσημέρι, από την Ρουμανία στην Ελλάδα ήταν κυριολεκτικά μαύρο. Επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν στο άκρως σοκαριστικό τροχαίο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους από την Ελλάδα στη Λυών.

Μια dash cam (κάμερα ταμπλό οχήματος) ενός φορτηγού που κινούνταν στον δρόμο, υπήρξε αδιάψευστος μάρτυρας του πολύνεκρου τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε χτες στην κομητεία Τίμις, στην οδό DN6 – E70, κοντά στην πόλη Λουγκογιέλουλ, στην είσοδο του περιφερειακού δρόμου Λούγκοϊ.

Το μαύρο βαν με τους δέκα φιλάθλους του ΠΑΟΚ είχε μόλις πραγματοποιήσει προσπέραση στο φορτηγό με την dash cam, στην συνέχεια φαίνεται ότι το βαν προχωρά προς την δεξιά λωρίδα όμως αίφνης το όχημα βγαίνει ξανά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούεται μετωπικά με διερχόμενο φορτηγό.

Τα όσα κατέγραψε η κάμερα κόβουν την ανάσα. Η σύγκρουση είναι σφοδρότατη. Το όχημα εκτινάχθηκε με ορμή εκτός οδοστρώματος ενώ διάφορα αντικείμενα πετάχτηκαν μέσα από το βαν.

Δείτε το βίντεο με τη στιγμή της σύγκρουσης

Ο τρόπος που σημειώθηκε το τροχαίο δημιουργεί δεκάδες ερωτήματα για το τι πραγματικά συνέβη και το βαν βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας ενώ φάνηκε ότι επανερχόταν, μετά την προσπέραση που είχε κάνει, στο σωστό ρεύμα κυκλοφορίας.

Από την σφοδρή σύγκρουση, σύμφωνα με πληροφορίες, σκοτώθηκαν ακαριαία έξι επιβάτες του βαν και μέσα σε ασθενοφόρο ο έβδομος ενώ τρεις τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται σε νοσοκομείο της Τιμισοάρα της Ρουμανίας.

Μέσα στο βαν που είχε νοικιαστεί βρίσκονταν δέκα άτομα, από Θεσσαλονίκη, Αλεξάνδρεια και Κατερίνη και σύμφωνα με πληροφορίες από τους επτά νεκρούς, οι τρεις είναι από την Αλεξάνδρεια, δύο από την Κατερίνη και άλλοι δύο από την Θεσσαλονίκη.

protothema.gr