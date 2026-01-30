Χωρίς την παρουσία του πατέρα του θα ταφεί ο 30χρονος Ουάελ Ταραμπίσι, ο οποίος πέθανε έπειτα από πολυετή μάχη με σπάνια κληρονομική ασθένεια, καθώς οι αμερικανικές μεταναστευτικές αρχές αρνήθηκαν να επιτρέψουν την προσωρινή αποφυλάκιση του πατέρα του, Μαχέρ Ταραμπίσι, που τελεί υπό ομοσπονδιακή κράτηση.

Η οικογένεια είχε απευθύνει δημόσιες εκκλήσεις ώστε ο Μαχέρ Ταραμπίσι, ο βασικός και αποκλειστικός φροντιστής του γιου του, να μπορέσει να αποχαιρετήσει το παιδί του πριν τον θάνατό του ή τουλάχιστον να παραστεί στην κηδεία του. Ωστόσο, η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) απέρριψε το αίτημα.

«Τραγική έλλειψη ανθρωπιάς»

«Είμαστε βαθιά απογοητευμένοι από την απόφαση της ICE να στερήσει από τον Μαχέρ Ταραμπίσι τη δυνατότητα να αποχαιρετήσει τον αγαπημένο του γιο», δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας, Άλι Ελχόρ. «Η απόφαση αυτή αντικατοπτρίζει μια τραγική έλλειψη ανθρωπιάς από εκείνους που λαμβάνουν τις αποφάσεις».

Σε ανακοίνωσή τους, συγγενείς του εκλιπόντος τόνισαν ότι η απαγόρευση της παρουσίας του πατέρα στην κηδεία «βαθαίνει ακόμη περισσότερο τις πληγές που άφησαν οι τελευταίοι μήνες πόνου».

Βαριά ασθένεια και πλήρης εξάρτηση από τον πατέρα

Ο Ουάελ Ταραμπίσι έπασχε από νόσο Πομπέ, μια σπάνια γενετική πάθηση που προκαλεί σοβαρή μυϊκή αδυναμία και καρδιολογικές επιπλοκές. Ο πατέρας του ήταν ο άνθρωπος που τον φρόντιζε σε 24ωρη βάση: τον βοηθούσε στην προσωπική υγιεινή, στη σίτιση μέσω σωλήνα, στη χορήγηση φαρμάκων και στην άμεση αντιμετώπιση επειγόντων συμπτωμάτων.

Όπως δήλωσε στο CNN η νύφη του εκλιπόντος, Σαχντ Αρναούτ, μετά τη σύλληψη του Μαχέρ τον Οκτώβριο, η κατάσταση της υγείας του Ουάελ επιδεινώθηκε δραματικά.

«Ο πατέρας του ήξερε ακριβώς τι να κάνει όταν ανέβαινε ο πυρετός του. Χωρίς εκείνον, έπρεπε να καλούμε γιατρούς για να μας πουν πώς να αντιδράσουμε», ανέφερε.

Ένας Τεξανός που κρατείται από την ICE ήταν ο μοναδικός άνθρωπος που είχε στον κόσμο ο ανάπηρος γιος του – Τώρα θα ταφεί χωρίς αυτόν

Επιδείνωση και θάνατος

Τους μήνες που ακολούθησαν την κράτηση του πατέρα του, ο Ουάελ νοσηλεύτηκε εσπευσμένα δύο φορές: τον Νοέμβριο με σήψη και πνευμονία και τον Δεκέμβριο με σοβαρή λοίμωξη στο στομάχι, λόγω μετατόπισης του σωλήνα σίτισης. Παρέμεινε για έναν μήνα σε ΜΕΘ σε νοσοκομείο στο Τέξας και πέθανε στις 23 Ιανουαρίου.

Λίγες ώρες πριν τον θάνατό του, η τελευταία του επιθυμία ήταν να δει τον πατέρα του. Την ίδια ημέρα, ο δικηγόρος της οικογένειας υπέβαλε εκ νέου αίτημα στην ICE να επιτραπεί στον Μαχέρ να μεταφερθεί υπό επιτήρηση στο νοσοκομείο. Και αυτό το αίτημα απορρίφθηκε.

Τι προβλέπουν οι κανονισμοί της ICE

Σύμφωνα με τους ίδιους τους κανονισμούς της ICE, οι κρατούμενοι μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να συνοδεύονται από προσωπικό για να επισκέπτονται βαριά ασθενείς συγγενείς ή να παρίστανται σε κηδείες άμεσων μελών της οικογένειας. Παρά ταύτα, στην περίπτωση Ταραμπίσι δεν έγινε χρήση αυτής της δυνατότητας.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ δεν απάντησε σε ερωτήματα για τους λόγους της άρνησης.

Το μεταναστευτικό καθεστώς του πατέρα

Ο Μαχέρ Ταραμπίσι έφτασε στις ΗΠΑ το 1994 με τουριστική βίζα, έχοντας φύγει από το Κουβέιτ. Κατάγεται από την Ιορδανία. Για χρόνια εργαζόταν ως μηχανικός πληροφορικής, όμως το 2019 σταμάτησε να εργάζεται για να φροντίζει αποκλειστικά τον γιο του.

Το 2006 είχε εκδοθεί σε βάρος του απόφαση απέλασης, ωστόσο του επετράπη να παραμείνει στις ΗΠΑ λόγω του ρόλου του ως βασικού φροντιστή, με την υποχρέωση ετήσιων παρουσιών στην ICE. Συνελήφθη τον Οκτώβριο του 2025 κατά τη διάρκεια προγραμματισμένου ελέγχου.

Οι αρχές τον χαρακτηρίζουν «αυτοαποκαλούμενο μέλος» της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO), κάτι που η οικογένεια διαψεύδει κατηγορηματικά.

«Δεν ένιωθε πια ασφαλής»

Η οικογένεια πιστεύει ότι η απουσία του πατέρα είχε καθοριστικό ψυχολογικό αντίκτυπο στον Ουάελ. «Άρχισε να νιώθει ότι δεν είναι πια ασφαλής. Ο άνθρωπος που του έδινε δύναμη και ελπίδα δεν ήταν εκεί», είπε η Σαχντ Αρναούτ.

Ο Μαχέρ Ταραμπίσι παραμένει υπό κράτηση και, σύμφωνα με την οικογένεια, η ψυχολογική του κατάσταση είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη.

ertnews.gr