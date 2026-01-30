Άνδρας κατηγορείται ότι παρίστανε ομοσπονδιακό πράκτορα με στόχο να εξασφαλίσει την αποφυλάκιση του Λουίτζι Μαντζιόνε, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του διευθύνοντος συμβούλου της United Healthcare το 2024, συνελήφθη στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο 36χρονος Μαρκ Άντερσον φέρεται να μετέβη στις φυλακές της Νέας Υόρκης όπου κρατείται ο Μαντζιόνε και να παρουσιάστηκε ως πράκτορας του FBI, σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Όπως αναφέρεται, υποστήριξε ότι διέθετε έγγραφα «υπογεγραμμένα από δικαστή», τα οποία θα επέτρεπαν την αποφυλάκιση του κατηγορούμενου.

Αν και στο κατηγορητήριο δεν αναφέρεται ονομαστικά ο Μαντζιόνε, πηγή των διωκτικών Αρχών δήλωσε ότι ο Άντερσον επιχείρησε να εξασφαλίσει τη δική του απελευθέρωση. Ο 36χρονος οδηγήθηκε ενώπιον δικαστή την Πέμπτη, χωρίς να καταθέσει δήλωση ενοχής ή μη, ενώ οι Αρχές έχουν επικοινωνήσει με δικηγόρο που φέρεται να τον εκπροσωπεί.

Σύμφωνα με το BBC, ο Άντερσον εμφανίστηκε την Τετάρτη στον χώρο εισαγωγής κρατουμένων του Μητροπολιτικού Κέντρου Κράτησης στο Μπρούκλιν και δήλωσε στους σωφρονιστικούς υπαλλήλους ότι ήταν πράκτορας του FBI. Όταν του ζητήθηκαν διαπιστευτήρια, προσκόμισε άδεια οδήγησης από τη Μινεσότα, ανέφερε ότι έφερε όπλα και «επέδειξε και πέταξε» διάφορα έγγραφα προς το προσωπικό της φυλακής.

Οι υπεύθυνοι της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Φυλακών τον κράτησαν και, κατά τον έλεγχο της τσάντας του, εντόπισαν ένα μεγάλο πιρούνι τύπου μπάρμπεκιου με δύο δόντια, καθώς και ένα εργαλείο που έμοιαζε με κόφτη πίτσας.

Σύμφωνα με πηγή των Αρχών, ο Άντερσον είχε ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη από το Μάνκεϊτο της Μινεσότα για επαγγελματική ευκαιρία και εργαζόταν σε τοπική πιτσαρία. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για πλαστοπροσωπία αξιωματικού.

Ο Λουίτζι Μαντζιόνε κρατείται στις φυλακές του Μπρούκλιν από το 2024. Συνελήφθη σε κατάστημα McDonalds στην Πενσιλβάνια, έπειτα από πολυήμερη καταδίωξη σε πολλές πολιτείες, και στη συνέχεια εκδόθηκε στη Νέα Υόρκη.

protothema.gr