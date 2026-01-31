Τη σφοδρότερη χιονόπτωση των τελευταίων περισσότερων από 200 ετών κατέγραψε αυτόν τον μήνα η Μόσχα, σύμφωνα με μετεωρολόγους του Κρατικού Πανεπιστημίου της ρωσικής πρωτεύουσας. Όπως ανακοίνωσαν την περασμένη Πέμπτη, τα στοιχεία δείχνουν ότι ο Ιανουάριος ήταν ιδιαίτερα ψυχρός και ασυνήθιστα πλούσιος σε χιονοπτώσεις.

Εικόνες από τη μεγαλούπολη των περίπου 13 εκατομμυρίων κατοίκων αποτυπώνουν τις δυσκολίες στις μετακινήσεις, με παχύ στρώμα χιονιού να καλύπτει τους δρόμους του κέντρου. Την ίδια ώρα, καθυστερήσεις σημειώθηκαν στα προαστιακά τρένα στην ευρύτερη περιοχή της Μόσχας, ενώ το απόγευμα της Πέμπτης καταγράφηκαν εκτεταμένα μποτιλιαρίσματα, με οχήματα να παραμένουν ακινητοποιημένα για ώρες.

Σύμφωνα με ανάρτηση του πανεπιστημίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έως τις 29 Ιανουαρίου το Μετεωρολογικό Παρατηρητήριο του ιδρύματος είχε καταγράψει σχεδόν 92 χιλιοστά υετού, η υψηλότερη τιμή των τελευταίων 203 ετών. Σε ορισμένες περιοχές της ρωσικής πρωτεύουσας, το ύψος του συσσωρευμένου χιονιού έφτασε τα 60 εκατοστά.

Moscow hit by heaviest snowfall in 200 years



Streets and sidewalks blocked by thick snow



Snow reaches 60cm in parts of Russian capital @JyotsnaKumar13 gets you more pic.twitter.com/pt170segE2 — WION (@WIONews) January 31, 2026

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι το χιόνι αποτελείται κυρίως από αέρα, γεγονός που σημαίνει ότι το πραγματικό ύψος του στρωμένου χιονιού μπορεί να υπερβαίνει κατά πολύ τις επίσημες μετρήσεις υετού, οι οποίες αφορούν την ποσότητα νερού που έχει πέσει. Όπως εξηγούν, η ιστορική αυτή χιονόπτωση προκλήθηκε από «βαθιά και εκτεταμένα βαρομετρικά χαμηλά με έντονα ατμοσφαιρικά μέτωπα» που πέρασαν διαδοχικά πάνω από την περιοχή της Μόσχας.

Παρά την ένταση του φαινομένου, οι αντιδράσεις των κατοίκων ποικίλλουν. «Όταν ήμουν παιδί, υπήρχε πολύ περισσότερο χιόνι. Τώρα σχεδόν δεν έχουμε καθόλου, παλαιότερα ήταν σαφώς περισσότερο», δήλωσε στο AFP ο Πάβελ, 35χρονος μπάρμαν και κάτοικος της Μόσχας.

Την ίδια ώρα, ακραία καιρικά φαινόμενα πλήττουν και άλλες περιοχές της Ρωσίας. Νωρίτερα μέσα στον μήνα, η περιφέρεια της Καμτσάτκα, στην ρωσική Άπω Ανατολή, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά από σφοδρή χιονοθύελλα που «παρέλυσε» πολλές υποδομές στη μεγαλύτερη πόλη της περιοχής. Εικόνες που κυκλοφόρησαν ευρέως στο διαδίκτυο έδειχναν τεράστιους σωρούς χιονιού φτάνουν έως τον δεύτερο όροφο κτιρίων, και κατοίκους να σκάβουν για να απεγκλωβίσουν οχήματα θαμμένα κάτω από το χιόνι.

protothema.gr