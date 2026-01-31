Μπορεί το όνομα Luana Lopes Lara να μην σας λέει πολλά, αλλά η νεαρή από τη Βραζιλία είναι σήμερα η νεότερη αυτοδημιούργητη δισεκατομμυριούχος γυναίκα στον κόσμο.

Στα 29 της χρόνια είδε την εταιρεία της να αποτιμάται στα 11 δισεκατομμύρια δολάρια, εξέλιξη που την τοποθέτησε στην κορυφή μιας λίστας όπου μέχρι πρόσφατα βρίσκονταν η Lucy Guo της Scale AI και η Taylor Swift.

Η διαδρομή της, ωστόσο, ξεκίνησε πολύ μακριά από τον κόσμο της τεχνολογίας και των επενδύσεων. Μεγαλωμένη στη Βραζιλία εκπαιδεύτηκε εντατικά στο μπαλέτο, φοιτώντας στη Bolshoi Theater School. Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του Forbes, τα εφηβικά της χρόνια ήταν τα πιο απαιτητικά της ζωής της: ακαδημαϊκά μαθήματα από τις 7 το πρωί έως το μεσημέρι και πρόβες μπαλέτου μέχρι αργά το βράδυ, σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η συμπεριφορά προπονητών και συναθλητών ήταν απαράδεκτη -δάσκαλοι έκαιγαν τσιγάρα στους μηρούς της για να τεστάρουν την άντοχή της, ενώ συνομίληκοί της έβαζαν γυαλιά στα παπούτσια της για να τη σαμποτάρουν- αλλά η ίδια δεν το έβαλε κάτω.

Παράλληλα, το ενδιαφέρον της για τις επιστήμες ήταν έντονο. Κόρη μαθηματικού και ηλεκτρολόγου μηχανικού, διακρίθηκε σε εθνικούς ακαδημαϊκούς διαγωνισμούς στη Βραζιλία και, μετά την αποφοίτησή της από το λύκειο, εργάστηκε για εννέα μήνες ως επαγγελματίας μπαλαρίνα στην Αυστρία. Λίγο αργότερα, πήρε την απόφαση να αφήσει οριστικά το μπαλέτο και να μετακομίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες για να σπουδάσει πληροφορική στο Massachusetts Institute of Technology.

Οι σπουδές στο MIT και η ιδέα που έγινε επιτυχία

Στο MIT γνώρισε τον Tarek Mansour, με τον οποίο μοιράζονταν κοινό κύκλο φίλων και ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα. Οι δυο τους ήρθαν πιο κοντά μέσα από τα μαθήματα και, αργότερα, μέσα από πρακτικές ασκήσεις στον χρηματοοικονομικό τομέα. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της εργάστηκε τα καλοκαίρια σε εταιρείες όπως η Bridgewater Associates του Ray Dalio και η Citadel Securities του Ken Griffin.

Το καθοριστικό σημείο ήρθε το 2018, όταν μαζί με τον Tarek Mansour βρέθηκαν στη Five Rings Capital στη Νέα Υόρκη. Εκεί γεννήθηκε η ιδέα για μια πλατφόρμα prediction markets, όπου οι χρήστες θα μπορούσαν να προβλέπουν την έκβαση μελλοντικών γεγονότων, από εκλογές και αθλητικούς αγώνες έως πολιτιστικά γεγονότα.

Έναν χρόνο αργότερα, η ιδέα τους έγινε δεκτή στο πρόγραμμα του Y Combinator και το 2020 η Kalshi, όπως ονόμασαν την ιδέα τους, εξασφάλισε έγκριση από την Commodity Futures Trading Commission, γεγονός που την κατέστησε την πρώτη ομοσπονδιακά ρυθμιζόμενη πλατφόρμα prediction markets στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με το Fortune, μέσα σε μόλις έξι χρόνια η εταιρεία κατάφερε να εξελιχθεί σε έναν κολοσσό, αντλώντας πρόσφατα 1 δισεκατομμύριο δολάρια χρηματοδότησης και εκτοξεύοντας την αποτίμησή της στα 11 δισεκατομμύρια.

Η πορεία της Luana Lopes Lara συχνά συνδέεται με τη σωματική και ψυχική αντοχή που καλλιέργησε μέσα από τον χορό. Έρευνες δείχνουν ότι η αθλητική πειθαρχία συνδέεται με αυξημένες πιθανότητες επαγγελματικής επιτυχίας, ειδικά για τις γυναίκες. Δεν είναι τυχαίο ότι, σύμφωνα με στοιχεία της EY, η συντριπτική πλειονότητα των γυναικών σε θέσεις C-suite έχει αθλητικό υπόβαθρο.

Η ίδια η Luana Lopes Lara αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η επιμονή, η αντοχή στην αποτυχία και η πειθαρχία μπορούν να μεταφερθούν από τη σκηνή του μπαλέτου στον κόσμο της επιχειρηματικότητας.

Σήμερα, η Kalshi συνεχίζει να επεκτείνεται, με αυξανόμενους όγκους συναλλαγών και νέες συνεργασίες, ενώ η Luana Lopes Lara παραμένει ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πρόσωπα της παγκόσμιας τεχνολογικής σκηνής.

