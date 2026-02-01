Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το Ιράν βρίσκεται σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Οι δηλώσεις του έγιναν σε μια περίοδο κατά την οποία η Τεχεράνη εμφανίζεται να δίνει έμφαση στη διπλωματία, εν μέσω απειλών για ενδεχόμενη αμερικανική επίθεση.

«Το Ιράν μιλάει μαζί μας και θα δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του στο Fox News, επαναλαμβάνοντας παράλληλα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν ισχυρή στρατιωτική παρουσία στη Μέση Ανατολή, με πολλά πολεμικά πλοία στην περιοχή.

Νωρίτερα το Ιράν είχε στείλει σήμα αποκλιμάκωσης, με κορυφαίο αξιωματούχο ασφαλείας να δηλώνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαμόρφωση πλαισίου διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά το κλίμα έντασης και τη «τεχνητή», όπως τη χαρακτήρισε, επικοινωνιακή αντιπαράθεση.

«Διαμορφώνεται ένα πλαίσιο διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο κορυφαίος Ιρανός αξιωματούχος ασφαλείας Αλί Λαριτζανί, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

«Σε αντίθεση με την ατμόσφαιρα που δημιουργείται από τον τεχνητό πόλεμο των μέσων ενημέρωσης, η διαμόρφωση μιας δομής για διαπραγματεύσεις βρίσκεται σε εξέλιξη», έγραψε ο Λαριτζανί, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

برخلاف فضاسازی‌‌ِ جنگ رسانه‌ای تصنعی، شکل‌گیری ساختاری برای #مذاکرات در حال پیشرفت است. January 31, 2026

Σημειώνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει αυτή την περίοδο ένα ευρύ φάσμα επιλογών έναντι της Τεχεράνης, από περιορισμένα, συμβολικά πλήγματα έως πλήρη αλλαγή καθεστώτος. Δημοσίως, ο Τραμπ εναλλάσσει τις στρατιωτικές απειλές με προτάσεις για νέες διαπραγματεύσεις.

