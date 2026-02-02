Οι ένοπλες δυνάμεις του Χαλίφα Χάφταρ (LNA) που ελέγχουν μεγάλο μέρος της νότιας Λιβύης, κατήγγειλαν μια «θρασύδειλη επίθεση από παράνομους μισθοφόρους και συμμορίες τρομοκρατών».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, έγιναν ταυτόχρονα τρεις επιθέσεις σε ισάριθμα μεθοριακά φυλάκια: στο Ουάντι αλ Τουμ (Τούμο), στα σύνορα με τον Νίγηρα, στο Ουάντι Αμπουγράρα και σε ένα άλλο, κοντά στη διάβαση Σαλβαδόρ, μια ζώνη στρατηγικής σημασίας στο τριεθνές Λιβύης-Νίγηρα-Αλγερίας.

Αυτού του είδους οι επιθέσεις συμβαίνουν τακτικά στη μεθόριο και συνήθως απωθούνται από τις δυνάμεις του Χάφταρ.

Πολλοί άλλοι μαχητές «τραυματίστηκαν και ορισμένοι αιχμαλωτίστηκαν», προστίθεται στην ανακοίνωση που ανάρτησε στο Facebook η διοίκηση του LNA, δηλώνοντας αποφασισμένη «να τους απελευθερώσει από τις συμμορίες που διέφυγαν προς τον Νίγηρα».

Το Σάββατο, σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης (το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τη γνησιότητά του) μια ομάδα ανδρών με στρατιωτικές στολές και όπλα δήλωναν «μαχητές και επαναστάτες του νότου» και ανακοίνωσαν ότι έθεσαν υπό τον έλεγχό τους τη συνοριακή διάβαση Αλ Τουμ. Κατήγγειλαν τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, τις ελλείψεις καυσίμων και υπηρεσιών και κατηγόρησαν τις δυνάμεις του Χάφταρ ότι «λεηλατούν» τους πόρους της περιοχής.

Μετά την ανατροπή του καθεστώτος του Μουάμαρ Καντάφι το 2011 η Λιβύη αγωνίζεται να ξαναβρεί τη σταθερότητα και την ενότητά της. Δύο διαφορετικές κυβερνήσεις διεκδικούν την εξουσία: η αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ κυβέρνηση εθνικής ενότητας (GNU) στην Τρίπολη, με πρωθυπουργό τον Αμπντελχαμίντ Ντμπεϊμπά, και εκείνη της Βεγγάζης, που ελέγχεται από τον Χάφταρ και τους γιους του.

