Πενήντα τρεις μετανάστες, μεταξύ των οποίων δύο βρέφη, έχασαν τη ζωή τους ή αγνοούνται μετά την ανατροπή λαστιχένιας λέμβου στα ανοικτά των ακτών της Λιβύης, ανακοίνωσε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης.

Το σκάφος ανατράπηκε βόρεια της Ζουάρα της Λιβύης στις 6 Φεβρουαρίου. Μόνο δύο Νιγηριανές γυναίκες διασώθηκαν στη διάρκεια επιχείρησης έρευνας και διάσωσης των λιβυκών αρχών. Μία επιζήσασα δήλωσε πως έχασε τον σύζυγό της, ενώ η άλλη δήλωσε ότι έχασε τα δύο μωρά της στην τραγωδία.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των δύο που επέζησαν, το σκάφος –που μετέφερε μετανάστες και πρόσφυγες με υπηκοότητες χωρών της Αφρικής– αναχώρησε από την αλ Ζαουίγια της Λιβύης γύρω στις 11.00 μ.μ. της 5ης Φεβρουαρίου. Περίπου έξι ώρες αργότερα, ανατράπηκε μετά την εισροή νερού στη λέμβο.

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Αγνοούμενων Μεταναστών του ΔΟΜ, περισσότεροι από 1.300 μετανάστες αγνοούνταν στην κεντρική Μεσόγειο το 2025. Το πλέον πρόσφατο συμβάν ανεβάζει σε τουλάχιστον 484 τον αριθμό των μεταναστών που φέρονται ως νεκροί ή αγνοούμενοι στη διαδρομή αυτή το 2026.

