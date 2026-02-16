Τριτοκοσμικές συνθήκες και εξαθλίωση για ευάλωτες οικογένειες περιγράφτηκαν στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι βουλευτές προέβησαν σε σοκαριστικές καταγγελίες για τα όσα έζησαν διαφορετικές οικογένειες, σε μια περίπτωση με ανήλικα παιδιά που κατέληξαν στον δρόμο και σε άλλη περίπτωση με παιδί με τετραπληγία που ζει, πλέον, σε δωμάτιο – γκαράζ.

Από την πλευρά της, η Ειρήνη Χαραλαμπίδου, αναφέρθηκε σε περιστατικό (το είδε φέρει στο φως το philenews) κατά το οποίο μια οικογένεια από το Λίβανο μαζί με τα έξι παιδιά της, ηλικίας από 5 έως 17 ετών, βρέθηκε άστεγη και χωρίς τροφή. Η οικογένεια αυτή, είπε η κ. Χαραλαμπίδου, έμεινε στο δρόμο καθώς ανέμενε να επαναπατριστεί στη χώρα της.

Το εν λόγω περιστατικό αποτέλεσε την αιτία για να εγγραφεί αυτεπαγγέλτως θέμα στην Επιτροπή για τη «διαχείριση περιστατικών στέγασης ευάλωτων οικογενειών με ανήλικα τέκνα, όταν επίκειται επαναπατρισμός τους».

Ωστόσο, κατά την αρχική τοποθέτηση των βουλευτών διεφάνη πως δεν ήταν η μοναδική οικογένεια που βρέθηκε εκτεθειμένη λόγω ασυνεννοησίας των υπηρεσιών του κράτους. Συγκεκριμένα, ο βουλευτής Χρίστος Σενέκης ανέφερε πως η ΚΕΔΙΠΕΣ έβγαλε από το σπίτι της μια οικογένεια με παιδί με τετραπληγία. «Βρήκαν ένα σπίτι δύο δωματίων μετά από μεγάλη δυσκολία. Οι άνθρωποι διαμόρφωσαν για δωμάτιο του παιδιού το γκαράζ, το οποίο δεν διαθέτει και εσωτερική πόρτα για να ενώνεται με το σπίτι και λόγω των βροχών οι άνθρωποι δεν μπορούν να το μετακινήσουν και να το πάνε στην οικία».

Σε άλλη περίπτωση, είπε ο κ. Σενέκης, άτομο ζει σε λυόμενο πίσω από την οικεία του αδελφού του και μετά από διαφορές τους, έπαψε να έχει πρόσβαση σε ρεύμα και νερό.

Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Μετανάστευσης Νικόλας Ιωαννίδης, σημείωσε πως «είναι πολύ λυπηρό αυτό που έγινε με τη συγκεκριμένη οικογένεια. Μας στεναχωρεί. Οι προσπάθειες μας είναι πάντοτε η διαφύλαξη των δικαιωμάτων του ατόμου».

Ο Υφυπουργός, είπε, ότι η οικογένεια προσπάθησε να μετεγκατασταθεί σε άλλη χώρα. Απέσυραν οι ίδιοι την αίτησή τους», είπε και διευκρίνισε πως διέμεναν στην Κοφίνου στις Λίμνες. «Όμως, άλλαξαν γνώμη και ζήτησαν να αιτηθούν άσυλο στην Κύπρο. Έπρεπε να μετακινηθούν, όμως λόγω των νέων δεδομένων δημιουργήθηκε ένα μπέρδεμα. Σήμερα ζητούν να επαναπατριστούν στο Λίβανο», ανέφερε.

Οι αλλαγές των δεδομένων μπέρδεψαν τις υπηρεσίες και δεν έγινε κάτι σκοπίμως, επεσήμανε ο Υφυπουργός. «Είναι μεμονωμένη περίπτωση και συμφωνώ πως είναι απαράδεκτη», είπε ο κ. Ιωαννίδης και πρόσθεσε πως ετοιμάζονται χώροι και για τους αιτούντες άσυλου και τους αιτούντες να επαναπατριστούν.

Απευθυνόμενη στις Υπηρεσίες Ευημερίας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, η Ειρήνη Χαραλαμπίδου, ζήτησε εξηγήσεις για τα όσα συνέβησαν. «Τους έδωσαν χρήματα για ενοίκιο. Τελείωσαν τα χρήματα, τους έβγαλαν έξω από το χώρο και έμειναν στο δρόμο και χωρίς φαγητό», είπε σε έντονο ύφος.

Τις όποιες κατηγορίες αρνήθηκε ο γενικός διευθυντής του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας της Κύπρου, Γιάννης Νικολαΐδης, ο οποίος υπογράμμισε πως έγιναν ενέργειες και διαχειρίστηκαν την κρίση που προέκυψε. «Είναι άδικο να λέμε ότι οι ΥΚΕ δεν διαχειρίζονται με ευαισθησία και ταχύτητα τέτοιες υποθέσεις».

Εκ μέρους της Αστυνομίας, αναφέρθηκε πως η οικογένεια έφτασε στην Κύπρο από το Λίβανο με βάρκα το 2022, έχοντας προορισμό την Ιταλία. «Η οικογένεια είναι εννεαμελής, απλώς η μια κόρη παντρεύτηκε στην Κύπρο», είπε ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας και ισχυρίστηκε πως οι αιτητές είχαν δικαίωμα να πάνε στην Κοφίνου, κάτι το οποίο προκάλεσε την αντίδραση της Ειρήνης Χαραλαμπίδου. «Δεν τους δέχονταν στην Κοφίνου. Με πιέσεις τους έβαλαν σε ξενοδοχείο, αφού βρέθηκαν πρώτα στο δρόμο, αλλά τους άφησαν χωρίς φαγητό». Η κ. Χαραλαμπίδου ζήτησε γραπτή έκθεση για όλα όσα έγιναν από πλευράς ΥΚΕ. Επίσης, έκθεση για το πώς το διαχειρίστηκε η Αστυνομία. Ζήτησε, ακόμη, από το Υφυπουργείο Μετανάστευσης να απαντήσει ποιος ευθύνεται και ποιος έπρεπε να το χειριστεί την υπόθεση. «Αν μπορούσε αυτή η οικογένεια να πάει σε ευρωπαϊκό δικαστήριο, η Κύπρος θα έτρωγε άλλη μία καταδίκη», είπε.