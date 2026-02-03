Η κυβέρνηση της Κούβας διέψευσε τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί ύπαρξης διαλόγου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν βρίσκεται σε εξέλιξη καμία επίσημη διαπραγμάτευση, αλλά μόνο διπλωματικές ανταλλαγές μηνυμάτων ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Τη θέση αυτή εξέφρασε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Κουβανός υφυπουργός Εξωτερικών, Κάρλος Φερνάντες ντε Κόσιο, τονίζοντας πως δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αυτό που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί «κανονικός διάλογος».

«Δεν υπάρχει κανονικός διάλογος αυτή τη στιγμή»

Ο Κάρλος Φερνάντες ντε Κόσιο υπογράμμισε ότι η επικοινωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές δεν έχει τη μορφή επίσημων συνομιλιών, αλλά περιορίζεται σε ανταλλαγές μηνυμάτων.

«Δεν διεξάγεται αυτό που θα λέγαμε κανονικός διάλογος αυτή τη στιγμή, πάντως πράγματι έχουν υπάρξει ανταλλαγές μηνυμάτων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις Τραμπ για «διάλογο» και πιθανή συμφωνία

Οι τοποθετήσεις του Κουβανού αξιωματούχου έρχονται μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή, ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε διάλογο με την Αβάνα και πως υπάρχει πιθανότητα «συμφωνίας» με την κομμουνιστική κυβέρνηση της Κούβας.

Σημειώνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αναφερθεί σε συνομιλίες και στα μέσα Ιανουαρίου, ωστόσο τότε οι δηλώσεις του είχαν διαψευστεί από τον Κουβανό πρόεδρο Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, ο οποίος είχε απορρίψει την ύπαρξη τέτοιου είδους διαπραγμάτευσης ανάμεσα στις δύο κυβερνήσεις.

protothema.gr