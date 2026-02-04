Νέα έγγραφα του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης αποκαλύπτουν ότι ο Τζέφρι Επστάιν είχε εμπλακεί σε συζητήσεις για τη χρηματοδότηση ενός ιδιαίτερα αμφιλεγόμενου εγχειρήματος γενετικής μηχανικής, με στόχο τη δημιουργία «του πρώτου ζωντανού ανθρώπινου σχεδιασμένου μωρού» —και ενδεχομένως ενός ανθρώπινου κλώνου— μέσα σε πέντε χρόνια, δηλώνοντας σε συνομιλίες με επιστήμονες ότι «ήλπιζε να σπείρει το ανθρώπινο είδος με το DNA του».

Σύμφωνα με τη νέα δέσμη αρχείων που δόθηκε στη δημοσιότητα, περιλαμβάνονται email που αντάλλαξε το 2018 ο Επστάιν με τον Μπράιαν Μπίσοπ, έναν προγραμματιστή Bitcoin, ο οποίος εκείνη την περίοδο αναζητούσε χρηματοδότηση για ένα εγχείρημα με στόχο τη γενετική βελτίωση απογόνων και, σε τελικό στάδιο, την αναπαραγωγή ανθρώπων.

Σε email που εστάλη στις 21 Ιουλίου 2018, ο Μπίσοπ παρουσίαζε στον χρηματιστή το project και τους επιστημονικούς του στόχους, περισσότερα από δέκα χρόνια αφότου ο Επστάιν είχε ήδη βρεθεί αντιμέτωπος με ποινικές διώξεις. Ο χρηματιστής απάντησε ότι δεν είχε αντίρρηση να επενδύσει, προσθέτοντας ωστόσο: «Δεν έχω πρόβλημα με την επένδυση. Το ζήτημα είναι μόνο αν φανεί ότι είμαι εγώ μπροστά». Η ανταλλαγή αυτή υποδήλωνε πρόθεση χρηματοδότησης χωρίς δημόσια ανάμειξη, μοτίβο που επανεμφανίστηκε και σε μεταγενέστερη αλληλογραφία.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 5 Αυγούστου 2018, ο Μπίσοπ παρουσίασε αναλυτικά τις χρηματοδοτικές του ανάγκες. Σε email του ανέφερε ότι απαιτούνταν περίπου 1,7 εκατ. δολάρια ετησίως για έως πέντε χρόνια, καθώς και επιπλέον 1 εκατ. δολάρια για τη δημιουργία εργαστηρίου, με το συνολικό κόστος να εκτιμάται στα 9,5 εκατ. δολάρια.

Σε ξεχωριστή επικοινωνία, ο Μπίσοπ ενημέρωνε ότι η ομάδα του προχωρούσε σε περαιτέρω πειράματα σε ποντίκια σε εργαστήριο στην Ουκρανία, τα οποία περιλάμβαναν χειρουργικές επεμβάσεις και μικροενέσεις. Ο Επστάιν απάντησε με ενθουσιασμό: «Μου αρέσει η εμφύτευση εμβρύου, αναμονή εννέα μηνών. Υπέροχο φινάλε».

Οι αποκαλύψεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία, το 2020, οι εισαγγελικές αρχές των Αμερικανικών Παρθένων Νήσων είχαν καταθέσει αγωγή κατά της περιουσίας του χρηματιστή, υποστηρίζοντας ότι για περισσότερα από 20 χρόνια είχε οργανώσει εκτεταμένο κύκλωμα διακίνησης νεαρών γυναικών και κοριτσιών στα ιδιωτικά του νησιά στην Καραϊβική. Σύμφωνα με τις αρχές, τα θύματα μεταφέρονταν με ελικόπτερα και σκάφη και υφίσταντο σεξουαλική κακοποίηση, με ορισμένα να φέρονται ότι ήταν μόλις 11 ετών. Η αγωγή υποστήριζε επίσης ότι συνεργάτες του Επστάιν συνέβαλαν στη συγκάλυψη των εγκλημάτων μέσω δικτύου εταιρειών-κελυφών και πολύπλοκων χρηματοοικονομικών δομών.

Δικαστικά έγγραφα ανέφεραν ότι ορισμένες από τις φερόμενες πράξεις κακοποίησης συνεχίστηκαν έως και το 2018, περίοδος που συμπίπτει με την αλληλογραφία του Επστάιν με τον Μπίσοπ. Ο χρηματιστής είχε συλληφθεί για πρώτη φορά το 2008 στη Φλόριντα, κατηγορούμενος για εξεύρεση ανήλικης για πορνεία. Είχε δηλώσει ένοχος και εξέτισε περίπου 13 μήνες σε φυλακή κομητείας, με καθεστώς ημερήσιας αποφυλάκισης για εργασία.

«Δεν έλαβα ποτέ χρηματοδότηση από τον Επστάιν»

Ο Μπίσοπ δήλωσε στη Daily Mail ότι «ποτέ δεν λάβαμε χρηματοδότηση από τον Επστάιν και είμαι περήφανος γι’ αυτό». Παραμένει άγνωστο αν γνώριζε τις κατηγορίες σε βάρος του χρηματιστή κατά τον χρόνο της επικοινωνίας τους, ενώ ο ίδιος αρνήθηκε να απαντήσει σε συγκεκριμένα ερωτήματα σχετικά με το ποινικό παρελθόν του.

Τα email προέκυψαν μετά από επικοινωνία του Επστάιν, στις 19 Ιουλίου 2018, με τον Τζέρεμι Ρούμπιν, επίσης προγραμματιστή Bitcoin. «Ο Μπράιαν Μπίσοπ θέλει να μου μιλήσει. Τον γνωρίζεις;» έγραψε. Ο Ρούμπιν απάντησε ότι τον γνώριζε, χαρακτηρίζοντάς τον «έξυπνο αλλά ιδιόρρυθμο», με ενασχόληση τόσο στο Bitcoin όσο και στην αποθήκευση δεδομένων DNA. Λίγες ημέρες αργότερα, οι δύο άνδρες ήρθαν σε απευθείας επαφή.

Το εγχείρημα «σχεδιασμένο μωρό»

Εκείνη την περίοδο, ο Μπίσοπ, ο οποίος αυτοπροσδιοριζόταν και ως τρανσουμανιστής, επιχειρούσε να λανσάρει ένα εγχείρημα «σχεδιασμένου μωρού». Το σχέδιο επικεντρωνόταν στη μόνιμη τροποποίηση της ανθρώπινης γενετικής γραμμής, ώστε επιλεγμένα χαρακτηριστικά να μεταβιβάζονται σε μελλοντικές γενιές. Σε συνεργασία με πρώην επιστήμονα βιοτεχνολογικού εργαστηρίου, πρότεινε τη χρήση πειραματικών τεχνικών γονιδιακής τροποποίησης αναπαραγωγικών κυττάρων, ώστε οι απόγονοι να κληρονομούν χαρακτηριστικά όπως αυξημένη μυϊκή ανάπτυξη, μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε ασθένειες και γονίδια που συνδέονται με τη μακροζωία.

Αρχικά, η προσέγγιση δεν περιλάμβανε άμεση επεξεργασία εμβρύων, αλλά τροποποίηση κυττάρων που παράγουν σπέρμα μέσω γονιδιακής θεραπείας, μέθοδο που επιστήμονες χαρακτήρισαν αργότερα τεχνικά ατεκμηρίωτη και ηθικά προβληματική. Ειδικοί που εξέτασαν τα σχέδια προειδοποίησαν ότι το εγχείρημα φαινόταν να λειτουργεί εκτός καθιερωμένων ιατρικών και ρυθμιστικών πλαισίων.

Ωστόσο, μέχρι τα τέλη του 2018, ο Μπίσοπ ενημέρωσε τον Επστάιν ότι η ομάδα του στρεφόταν σε ακόμη πιο ριζοσπαστική κατεύθυνση. Σε email της 26ης Νοεμβρίου 2018, ανέφερε ότι εργαζόταν πάνω σε τεχνική επεξεργασίας εμβρύων «πιο κοντά στην κλωνοποίηση», η οποία δεν απαιτούσε έγχυση στον βιολογικό πατέρα. Όπως έγραψε, τα πειράματα σε ποντίκια έδειχναν περίπου 5% αποτελεσματικότητα στη γενετική μεταφορά, ποσοστό που ενδεχομένως να ήταν επαρκές, αν και η νέα μέθοδος θεωρούνταν ανώτερη.

Η αλληλογραφία αποκαλύπτει επίσης προσπάθειες χάραξης εμπορικής στρατηγικής. Σε email της 17ης Οκτωβρίου 2018, ο Μπίσοπ ανέφερε ότι η έρευνα και ανάπτυξη μπορούσαν να γίνουν στις ΗΠΑ, αλλά θα απαιτούνταν προσεκτική ανάλυση επιλογών όπως ο ιατρικός τουρισμός. Πρότεινε συνεργασίες με κλινικές στο εξωτερικό, πώληση γενετικού υλικού και προμήθειες από παραπομπές πελατών, σημειώνοντας ότι η αυτοπειραματική έρευνα δεν απαγορεύεται ρητά στις ΗΠΑ και ότι οι δοκιμές σε ζώα είναι επιτρεπτές.

Σύμφωνα με τα email, ο Έπσταϊν και ο Μπίσοπ συναντήθηκαν αρκετές φορές για συζητήσεις γύρω από το εγχείρημα. Τα ακριβή κίνητρα του Επστάιν παραμένουν άγνωστα. Ωστόσο, όπως είχαν αναφέρει οι New York Times, ο χρηματιστής είχε πει σε επιστήμονες και στενούς του κύκλους ότι «ήλπιζε να σπείρει το DNA του στο ανθρώπινο γένος» μέσω εγκυμοσύνης γυναικών στο ράντσο του στο Νέο Μεξικό. Σε άλλο πρόσωπο φέρεται να είχε δηλώσει ότι, μετά τον θάνατό του, επιθυμούσε να καταψυχθούν το κεφάλι και τα γεννητικά του όργανα, ενώ είχε χρηματοδοτήσει οργανώσεις που υποστήριζαν τον τρανσουμανισμό και την υπέρβαση των βιολογικών ορίων του ανθρώπου μέσω της επιστήμης.

protothema.gr