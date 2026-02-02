Σοβαρά ζητήματα σχετικά με την προστασία θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης προκαλεί η δημοσιοποίηση εγγράφων για την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, καθώς δεκάδες πλήρη ονόματα θυμάτων, ανάμεσά τους και ανήλικοι, δόθηκαν στη δημοσιότητα χωρίς απόκρυψη, παρά τη νομική υποχρέωση ανωνυμίας.

Το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης βρέθηκε στο επίκεντρο σφοδρής κριτικής μετά την αποκάλυψη ότι σε αρχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα περιλαμβάνονταν τα πλήρη ονόματα δεκάδων θυμάτων του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή, αρκετά από τα οποία δεν είχαν δημοσιοποιήσει ποτέ την ταυτότητά τους ή ήταν ανήλικα την περίοδο της κακοποίησης.

Σύμφωνα με ανάλυση της Wall Street Journal, από τα 47 πλήρη ονόματα θυμάτων που εξετάστηκαν, τα 43 παρέμεναν χωρίς απόκρυψη σε αρχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα ίδια ονόματα εμφανίζονταν περισσότερες από 100 φορές μέσα στα έγγραφα.

Το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης όφειλε, βάσει νόμου, να έχει αφαιρέσει κάθε στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ταυτοποίηση των θυμάτων πριν από τη δημοσιοποίηση των φακέλων. Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι είχαν αφιερώσει εβδομάδες στη διαδικασία απόκρυψης, έχοντας λάβει σχετικές λίστες από τους δικηγόρους των θυμάτων. Ωστόσο, μετά τις αποκαλύψεις, η υπηρεσία άρχισε να αποσύρει προσωρινά έγγραφα προκειμένου να προχωρήσει σε νέες διορθώσεις.

Την Κυριακή, ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς δήλωσε στο ABC News ότι το υπουργείο λαμβάνει σοβαρά υπόψη την προστασία των θυμάτων και αφαιρεί άμεσα ονόματα όταν ενημερώνεται. «Κάθε φορά που ακούμε από ένα θύμα ή τον δικηγόρο του ότι το όνομά του δεν έχει αποκρυφθεί σωστά, το διορθώνουμε αμέσως», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι τα λάθη αφορούν μόλις το «0,001% του υλικού».

Ωστόσο, η ανάλυση της Wall Street Journal δείχνει ότι περισσότερα από δύο δεκάδες ονόματα ανήλικων θυμάτων ήταν εκτεθειμένα, ενώ μέσω της μηχανής αναζήτησης του υπουργείου μπορούσε κανείς να εντοπίσει όχι μόνο ονόματα, αλλά και διευθύνσεις κατοικίας και άλλα στοιχεία που καθιστούσαν τα άτομα εύκολα αναγνωρίσιμα.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι σε ορισμένα έγγραφα η απόκρυψη φαίνεται αποσπασματική. Σε ηλεκτρονικό μήνυμα του 2008, όπου εισαγγελείς συζητούσαν για μια λίστα θυμάτων προς επικοινωνία, δέκα ονόματα είχαν καλυφθεί, ενώ ένα ενδιάμεσο παρέμενε εμφανές. Σε άλλο έγγραφο του 2016, από μακροσκελή λίστα γυναικών που αναγνωρίζονταν ως θύματα του Επστάιν, μόνο ένα όνομα είχε αποκρυφθεί.

Οι αποκαλύψεις αυτές θέτουν υπό αμφισβήτηση τη συμμόρφωση της κυβέρνησης με τον νόμο Epstein Files Transparency Act, που επιβάλλει την πλήρη προστασία της ταυτότητας των θυμάτων. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης υποστήριξε ότι «χιλιάδες ονόματα θυμάτων έχουν αφαιρεθεί από εκατομμύρια σελίδες», προσθέτοντας ότι ειδική ομάδα εργάζεται «νυχθημερόν» για τη διόρθωση κάθε σφάλματος.

Είχαν ζητήσει κάλυψη για 350 ονόματα

Οι δικηγόροι Μπραντ Έντουαρντς και Μπρίτανι Χέντερσον, που εκπροσωπούν θύματα του Επστάιν, δήλωσαν ότι είχαν παραδώσει στο υπουργείο λίστα με 350 ονόματα ήδη από τις 4 Δεκεμβρίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή απόκρυψη. Όπως ανέφεραν, είναι «ιδιαίτερα ανησυχητικό» ότι δεν πραγματοποιήθηκε ούτε ένας βασικός έλεγχος λέξεων-κλειδιών.

Θύματα μίλησαν στη Wall Street Journal για μια πολύ ψυχοφθόρα και τραυματική διαδικασία, καθώς αναγκάστηκαν να ξαναζήσουν τις εφιαλτικές εμπειρίες κακοποίησης προσπαθώντας ταυτόχρονα να αποτρέψουν τη διάδοση των στοιχείων τους στο διαδίκτυο. Ονόματα άρχισαν να κυκλοφορούν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το X, συνοδευόμενα από διαδικτυακές επιθέσεις.

Μεταξύ αυτών που επηρεάστηκαν είναι και η Βρετανίδα ηθοποιός Ανούσκα ντε Γκεοργκίου, η οποία είχε καταθέσει εναντίον της Γκισλέιν Μάξγουελ. Όπως δήλωσε, στα έγγραφα περιλαμβανόταν ακόμη και φωτογραφία της άδειας οδήγησής της. «Πολλές από τις πληροφορίες που αποκαλύφθηκαν προέρχονταν από σημειώσεις που είχαν κρατήσει ομοσπονδιακοί πράκτορες κατά την προετοιμασία της κατάθεσής μου», είπε. «Συνεργάστηκα με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών όταν μου ζήτησε βοήθεια, και τώρα με απογοήτευσε, δείχνοντας βαθιά αδιαφορία για την ασφάλεια, την προστασία και την ευημερία των θυμάτων εγκλημάτων όπως αυτά» ανέφερε.

Το βράδυ της Κυριακής, οι Έντουαρντς και Χέντερσον κατέθεσαν αίτημα σε ομοσπονδιακούς δικαστές που είχαν χειριστεί τις υποθέσεις Επστάιν και Μάξγουελ, ζητώντας την άμεση απόσυρση της σχετικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, πλήρη επανέλεγχο όλων των εγγράφων και τον διορισμό ανεξάρτητου ειδικού επόπτη για τη διαδικασία.

