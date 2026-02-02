Δεκάδες ηλεκτρονικά μηνύματα φέρεται να αντάλλαξε η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ της Νορβηγίας με τον Τζέφρι Έπσταϊν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, στα οποία οι δύο τους συζητούσαν ακόμη και ιδιαίτερα προσωπικά θέματα, όπως προκύπτει από αρχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Καθώς οι φάκελοι που αφορούν τις επικοινωνίες του αποθανόντα καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν έρχονται στο φως από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, αποκαλύπτονται στοιχεία για μια σειρά από επιφανείς προσωπικότητες. Μετά τις αποκαλύψεις για τον πρώην πρίγκιπα της Αγγλίας Άντριου, άλλο ένα μέλος ευρωπαϊκής βασιλικής οικογένειας εμπλέκεται στην ιστορία.

Πρόκειται μάλιστα για την πριγκίπισσα-διάδοχο της Νορβηγίας Μέτε-Μάριτ, της οποίας ο γιος Μάριους Μποργκ Χόιμπι – από προηγούμενο γάμο, δεν ανήκει στη βασιλική οικογένεια – αντιμετωπίζει σειρά κατηγοριών για βιασμούς, επιθέσεις και ναρκωτικά.

Περισσότερες από 1.000 αναφορές στη Μέτε-Μάριτ μέσα στα αρχεία Έπσταϊν

Στην τελευταία σειρά αρχείων του Έπσταϊν που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, μοιάζει να υπάρχουν σχεδόν 1.000 αναφορές στην πριγκίπισσα-διάδοχο της Νορβηγίας, Μέτε-Μάριτ, όπως γράφει ο Guardian.

Τα αρχεία περιλαμβάνουν δεκάδες ηλεκτρονικά μηνύματα που αντάλλαξαν οι δυο τους από το 2011 έως το 2014, ανέφερε η νορβηγική εφημερίδα VG. Η Μέτε-Μάριτ παντρεύτηκε τον μελλοντικό βασιλιά της Νορβηγίας, πρίγκιπα Χάακον, το 2001.

Το Σάββατο, η Μέτε-Μάριτ αναφέρθηκε στη σχέση της με τον Έπσταϊν, ο οποίος αυτοκτόνησε στη φυλακή το 2019, εν αναμονή της δίκης του για σεξουαλικά εγκλήματα κατά ανηλίκων.

«Έδειξα κακή κρίση και λυπάμαι βαθιά που είχα οποιαδήποτε επαφή με τον Έπσταϊν. Είναι απλώς ντροπιαστικό», δήλωσε σε ανακοίνωση που εξέδωσε το βασιλικό παλάτι.

Οι… πικάντικες συνομιλίες της πριγκίπισσας με τον Έπσταϊν

Η προσοχή των νορβηγικών μέσων ενημέρωσης επικεντρώθηκε αυτό το Σαββατοκύριακο στα πολλά email που αντάλλαξε η πριγκίπισσα με τον Έπσταϊν.

Τα email που περιέχονταν στα αρχεία υποδήλωναν ότι οι δύο ήταν κοντά, με τη Μέτε-Μάριτ να λέει στον Έπσταϊν ότι «μου γαργαλάς το μυαλό» σε ένα μήνυμα και να τον αποκαλεί «γλυκόκαρδο».

Το 2012, η ​​Μέτε-Μάριτ είπε στον Έπσταϊν ότι ήταν «πολύ γοητευτικός» και ρώτησε αν ήταν «ακατάλληλο για μια μητέρα να προτείνει δύο γυμνές γυναίκες να κρατούν μια σανίδα του σερφ για την ταπετσαρία του 15χρονου γιου μου;»

Εβδομάδες νωρίτερα, αυτή και ο Έπσταϊν είχαν ανταλλάξει email σχετικά με το ότι βρισκόταν σε «κυνήγι συζύγου» στο Παρίσι. Απάντησε ότι η γαλλική πρωτεύουσα ήταν «καλή για μοιχεία» και πρόσθεσε ότι «οι Σκανδιναβές (είναι) καλύτερο υλικό για σύζυγοι».

Σε ένα άλλο μήνυμα, ευχαρίστησε τον Έπσταϊν για τα λουλούδια που της έστειλε όταν ήταν αδιάθετη, υπογράφοντας με «Με αγάπη, κυρία».

Οι επικοινωνίες αναφέρονταν τακτικά σε σχέδια για να βγουν μαζί, ενώ τα αρχεία δείχνουν ότι έμεινε επίσης στο σπίτι του στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα για τέσσερις ημέρες το 2013, όταν ο Έπσταϊν δεν ήταν εκεί. Ο Guardian ξεκαθαρίζει πως η συμπερίληψη στα αρχεία δεν υπονοεί αδίκημα.

Γνώριζε η Μέτε-Μάριτ για τα πεπραγμένα του Έπσταϊν;

Στη δήλωσή της το Σάββατο, η 52χρονη ​​Μέτε-Μάριτ εξέφρασε τη «βαθιά συμπάθεια και αλληλεγγύη» της προς τα θύματα του Έπσταϊν και δήλωσε ότι ήταν υπεύθυνη «για το ότι δεν έλεγξε το ιστορικό του Έπσταϊν πιο προσεκτικά και δεν κατάλαβε αρκετά γρήγορα τι είδους άνθρωπος ήταν».

Τα αρχεία, ωστόσο, περιλαμβάνουν μια ανταλλαγή του 2011 στην οποία η Μέτε-Μάριτ είπε στον Έπσταϊν ότι τον είχε «γκουκλάρει», προσθέτοντας «δεν φαινόταν και πολύ καλό» μαζί με ένα χαμογελαστό emoji. Το email δεν διευκρίνιζε τι είχε βρει κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής της αναζήτησης.

Το παλάτι ανέφερε ότι η Μέτε-Μάριτ είχε τερματίσει την γραπτή επικοινωνία με τον Έπσταϊν το 2014, καθώς ένιωθε ότι «προσπαθούσε να χρησιμοποιήσει τη σχέση του με την πριγκίπισσα ως μοχλό πίεσης προς άλλους ανθρώπους».

Καθώς η επταήμερη δίκη του γιου της ξεκινά στο Όσλο, το βασιλικό ζεύγος δεν αναμένεται να παραστεί. Ο πρίγκιπας Χάακον δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Μέτε-Μάριτ θα έλειπε σε ιδιωτικό ταξίδι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

