Συγκλονιστική ήταν η κατάθεση ενός από τα φερόμενα θύματα στη δίκη που διεξάγεται στη Νορβηγία, με την αστυνομία να εκτιμά ότι ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι, γιος της πριγκίπισσας διαδόχου, προχώρησε σε σεξουαλική επίθεση εναντίον γυναίκας κατά τη διάρκεια after party σε βασιλική κατοικία, όπως ακούστηκε ενώπιον του δικαστηρίου.

Στην πρώτη ημέρα της δίκης που ξεκίνησε στο Όσλο, ο 29χρονος Χόιμπι δήλωσε αθώος για τέσσερις κατηγορίες βιασμού, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης υπόθεσης με δεκάδες αδικήματα, η οποία έχει φέρει σε δύσκολη θέση τη βασιλική οικογένεια και έχει αναζωπυρώσει τη δημόσια συζήτηση στη Νορβηγία για τη σεξουαλική βία.

Εμφανιζόμενος ενώπιον μιας κατάμεστης δικαστικής αίθουσας, ο Χόιμπι αρνήθηκε επίσης κατηγορίες για κακοποίηση σε στενές σχέσεις και για βιντεοσκόπηση των γεννητικών οργάνων γυναικών χωρίς τη γνώση τους.

Τι δήλωσε το φερόμενο θύμα του 29χρονου Χόιμπι

Σύμφωνα με τον Guardian, το πρώτο από τα φερόμενα θύματα του Χόιμπι που κατέθεσε, σε ξεχωριστή αίθουσα και με την ταυτότητά της να προστατεύεται από το δικαστήριο, ανέφερε ότι το 2018 είχε παρευρεθεί σε πάρτι στο Skaugum, την επίσημη κατοικία του διαδόχου του θρόνου και της συζύγου του. Σύμφωνα με το BBC, η γυναίκα κατέθεσε με δάκρυα στα μάτια ότι δεν είχε καμία ανάμνηση από όσα συνέβησαν, έπειτα από μια σεξουαλική επαφή που διήρκεσε μόλις λίγα δευτερόλεπτα, η οποία έγινε αφού εκείνος την ακολούθησε στην τουαλέτα. Η ίδια διέκοψε την πράξη και επέστρεψε στο πάρτι. Όπως είπε, δεν θυμόταν τι συνέβη αργότερα κάνοντας λόγο για ένα «μεγάλο μαύρο κενό» στη μνήμη της, ωστόσο η αστυνομία την προσέγγισε και την ενημέρωσε ότι βρήκε βίντεο στον υπολογιστή του κατηγορουμένου που φέρεται να τον δείχνουν να τη θωπεύει ενώ εκείνη ήταν ξαπλωμένη σε καναπέ και δεν ήταν σε θέση να πει όχι. Στη Νορβηγία, ο βιασμός ορίζεται νομικά τόσο με όσο και χωρίς σεξουαλική επαφή.

Στην ερώτηση της εισαγγελέως πώς ένιωσε που βρισκόταν στην αίθουσα του δικαστηρίου, είπε ότι ήταν «το τελευταίο πράγμα» που ήθελε και ότι βρήκε την εμπειρία «απίστευτα άβολη». «Είναι άδικο που με έχουν σύρει σε αυτό», πρόσθεσε. «Κάθομαι εδώ και τρέμω».

Η εισαγγελέας τόνισε ότι παρά την καταγωγή του κατηγορουμένου, πρέπει να υπάρχει «ισότητα ενώπιον του νόμου». «Δεν απαιτείται αίτημα δίωξης από τα θύματα», είπε και πρόσθεσε: «Είναι ευθύνη της κοινωνίας να διώκει σοβαρά εγκλήματα, ανεξάρτητα από το αν το ίδιο το θύμα το επιθυμεί. Σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις, δεν είναι το θύμα που έχει έρθει στην αστυνομία και έχει πει: “Έχω υποστεί κάτι εγκληματικό”».

Η υπεράσπιση, από την πλευρά της, χαρακτήρισε τον Χόιμπι ως ένα «αθώο αγόρι» και υποστήριξε ότι όλες οι καταγγέλλουσες είχαν προηγουμένως συναινετικές σχέσεις μαζί του, κάνοντας λόγο για περιβάλλον κατάχρησης ουσιών και σεξουαλικής ελευθεριότητας. Η μάρτυρας, ωστόσο, δήλωσε ότι εκείνο το βράδυ είχε πιει λίγο κόκκινο κρασί και μερικά ποτά, «αλλά τίποτα περισσότερο από αυτό».

Ο Χόιμπι, ο οποίος συνελήφθη την Κυριακή και προφυλακίστηκε με νέες κατηγορίες για επίθεση, απειλές με μαχαίρι και παραβίαση περιοριστικών μέτρων, αντιμετωπίζει 38 κατηγορίες. Ομολόγησε την ενοχή του για ορισμένες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της προσβλητικής σεξουαλικής συμπεριφοράς, ενός σοβαρού αδικήματος που σχετίζεται με ναρκωτικά, παραβίασης περιοριστικών μέτρων και αρκετών αδικημάτων που σχετίζονται με την οδήγηση. Δήλωσε μερικώς ένοχος για βαριά σωματική βλάβη, επικίνδυνη συμπεριφορά και παραβίαση περιοριστικού μέτρου. Οι δηλώσεις του για δύο κατηγορίες —σωματική βλάβη και δύο περιπτώσεις φθοράς— δεν ακούστηκαν καθαρά.

Δίκη εν μέσω σκανδάλων στη Νορβηγία

Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει επτά εβδομάδες και διεξάγεται από τριμελές δικαστικό συμβούλιο. Διεξάγεται σε μια περίοδο έντονης πίεσης για τη νορβηγική μοναρχία, καθώς η μητέρα του, πριγκίπισσα διάδοχος Μέτε-Μάριτ, έχει δεχθεί επικρίσεις μετά τις νέες αποκαλύψεις για τις σχέσεις της παλαιότερα με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Παρά τα σκάνδαλα πάντως, η μοναρχία παραμένει σχετικά δημοφιλής, καθώς την Τρίτη πρόταση για την κατάργησή της απορρίφθηκε πρόσφατα από το κοινοβούλιο.

