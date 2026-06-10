Την έντονη αντίδραση της μητέρας του 16χρονου τον οποίο βίασε η 43χρονη Μίστι Ρόμπερτς, πρώην δήμαρχος πόλης στη Λουιζιάνα των ΗΠΑ, προκάλεσε η ποινή που της επιβλήθηκε.

Η Ρόμπερτς καταδικάστηκε σε μόλις 90 ημέρες για όσα συνέβησαν σε πάρτι το 2024, προκαλώντας το ξέσπασμα της μητέρας του ανήλικου.

«Ο κίνδυνος δεν μοιάζει πάντα με έναν άντρα με γλυκά ή ένα κουτάβι σε ένα βαν ή με αγνώστους από τους οποίους λέμε στα παιδιά μας να προσέχουν. Αυτός ο κυνηγός φοράει extensions μαλλιών, ψηλοτάκουνα και Botox» είπε συναισθηματικά φορτισμένη η μητέρα του 16χρονου.

Η 43χρονη, η οποία είναι μητέρα δύο παιδιών, είπε ότι θα εκτίσει την ποινή της αντί να καταβάλει την εγγύηση των 150.000 δολαρίων που διέταξε η δικαστής.

H Μίστι Ρόμπερτς, είναι μητέρα δύο παιδιών

Σημειώνεται ότι οι εισαγγελείς ζήτησαν να της επιβληθεί η μέγιστη ποινή των 17 ετών κάθειρξης μετά την καταδίκη της τον Μάρτιο για βιασμό του 16χρονου τον Ιούλιο του 2024.

Το περιστατικό που οδήγησε στην καταδίκη της Ρόμπτερτς σημειώθηκε σε πάρτι που διοργάνωσε η τότε δήμαρχος για τα γενέθλια του γιου της. Εκεί, σύμφωνα με τη δικογραφία φλέρταρε με τον 16χρονο φίλο του γιου της πριν πάρει το αγόρι σε ένα δωμάτιο και κάνει σεξ μαζί του.

«Είχες τόσο μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου με εκείνο το μπικίνι εκείνο το βράδυ που ήξερες ακριβώς τι έκανες με το μυαλό του. Ήταν 16 ετών. Αυτό που πόνεσε σχεδόν όσο και η αρχική προδοσία ήταν η προσπάθεια να μετατοπιστεί η ευθύνη σε ένα 16χρονο αγόρι από μια 42χρονη γυναίκα» είπε η μητέρα του τότε ανήλικου τονίζοντας ότι η ζωή του παιδιού της δεν είναι ίδια από τότε.

Η 43χρονη Μίστι Ρόμπερτς

Η ίδια επέκρινε την Ρόμπερτς γιατί αρχικά προσπάθησε να γλιτώσει ζητώντας από την οικογένειά της να «ψέματα μέχρι θανάτου» για το τι συνέβη. Την 43χρονη είχε ανακαλύψει επ’ αυτοφώρω ο γιος της ο οποίος, κατά τις περιγραφές, καβγάδισε μαζί της.

Όταν αποκαλύφθηκε τι είχε συμβεί, η μητέρα του 16χρονου ζήτησε από την 43χρονη να πάρει ένα «χάπι της επόμενης μέρας» για να βεβαιωθεί ότι δεν θα μείνει έγκυος. «Από σεβασμό και στις δύο οικογένειές μας, μπορείτε να με διαβεβαιώσετε ότι δεν μπορεί να είστε έγκυος;» της έγραψε, μάλιστα, σε μήνυμα, με την Ρόμπερτς να της απαντά ότι έπαιρνε αντισύλληψη και ότι το σεξ «δεν έφτασε σε αυτό το σημείο σε αυτά τα λίγα λεπτά για να έχει αυτή την ανησυχία», αλλά παρόλα αυτά πήρε ένα χάπι.

Η διεστραμμένη πρώην δήμαρχος ζήτησε κατά την καταδίκη της: «Θα κατηγορώ τον εαυτό μου για το υπόλοιπο της ζωής μου. Έχω την τέλεια οικογένεια, όμορφα παιδιά, αλλά κάποια στιγμή επέλεξα τον εαυτό μου πάνω από όλους τους άλλους».

protothema.gr