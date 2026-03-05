Για βιασμό 16χρονου αγοριού κατά τη διάρκεια πάρτι στο σπίτι της, ενώ ήταν ακόμη εν ενεργεία δήμαρχος πόλης στη Λουϊζιάνα καταδικάστηκε η 43χρονη Μίστι Ρόμπτερτς.

Η 43χρονη κινδυνεύει με πολυετή ποινή φυλάκισης μετά την απόφαση των ενόρκων να την κρίνουν ένοχη για δύο κακουργήματα: σεξουαλική επαφή με ανήλικο – ή βιασμό ανηλίκου – καθώς και άσεμνη συμπεριφορά με ανήλικο.

Προηγήθηκε επταήμερη δίκη κατά τη διάρκεια της οποίας κατατέθηκαν μαρτυρίες για το πώς η Ρόμπερτς κακοποίησε σεξουαλικά τον ανήλικο, ενώ και οι δύο είχαν πιει πολύ αλκοόλ κατά τη διάρκεια ενός πισίνα-πάρτι στο σπίτι της τον Ιούλιο του 2024, όταν βρισκόταν ήδη στη δεύτερη θητεία της ως εκλεγμένη στην πόλη ΝτεΡίντερ

Η 43χρονη Μίστι Ρόμπερτς

Την τελευταία ημέρα της δίκης, το θύμα κατέθεσε ότι «παρά το γεγονός ότι είχα πιει τόσο πολύ που έκανα εμετό, η Ρόμπερτς “φλέρταρε” μαζί μου στην πισίνα και άρχισε να με φιλάει». Ο νεαρός, ο οποίος τότε ήταν πολύ μικρός για να μπορεί να συναινέσει νόμιμα σε σεξουαλική επαφή με την 43χρονη, κατέθεσε ότι τελικά τον πήρε επάνω και τον βίασε

Το θύμα περιέγραψε, επίσης, ότι άκουσε την Ρόμπτερτς να μαλώνει με τον γιο της και να φωνάζει: «Πήγαινε να τσακωθείς με τον φίλο σου – αυτός είναι που το έκανε».

Στη δίκη κατέθεσε και διανομέας ο οποίος περιέγραψε ότι μετά τον βιασμό, μετέφερε το αντισυλληπτικό Plan B στο σπίτι της Ρόμπερτς, η οποία, όπως προέκυψε, είχε δώσει, επίσηςκ οδηγίες στα παιδιά της και στον ανιψιό της να ψευδομαρτυρήσουν για αυτό που είδαν, στέλνοντας μάλιστα σε έναν από αυτούς το μήνυμα: «Θα λες ψέματα μέχρι να πεθάνεις».

Η 43χρονη πρώην δήμαρχος που καταδικάστηκε για βιασμό ανηλίκου, είναι μητέρα δύο παιδιών

Ο πρώην σύζυγος της Ρόμπερτ, Ντάνκαν Κλάντον, κατέθεσε ότι η 43χρονη του ομολόγησε ότι είχε διαπράξει το έγκλημα και ότι την είχαν πιάσει τα παιδιά τους. Σε SMS που του έστειλε, μάλιστα, φέρεται να έγραψε «τα σκάτωσα. Και σε σέβομαι αρκετά για να στο πω».

Η Ρόμπερτς παραιτήθηκε από τη θέση της δημάρχου μία μέρα μετά την έναρξη της έρευνας των αρχών για την καταγγελία ότι είχε βιάσει έναν ανήλικο.

protothema.gr