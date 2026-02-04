Σοβαρές αποκαλύψεις για τη διατήρηση εκατοντάδων τραπεζικών λογαριασμών με πιθανές διασυνδέσεις με το ναζιστικό καθεστώς έρχονται στο φως, σύμφωνα με δηλώσεις του Αμερικανού γερουσιαστή Τσακ Γκράσλεϊ.

Έρευνα για την Credit Suisse

Όπως ανέφερε πριν από ακρόαση της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Γερουσίας, έρευνα εντόπισε τουλάχιστον 890 λογαριασμούς στην ελβετική τράπεζα Credit Suisse που φέρονται να συνδέονται με Ναζί, αρκετοί εκ των οποίων δεν είχαν αποκαλυφθεί στο παρελθόν, μεταδίδει το αμερικανικό NBCnews.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται λογαριασμοί του γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών, εταιρείας κατασκευής όπλων, καθώς και του Γερμανικού Ερυθρού Σταυρού. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα αρχεία, οι σχέσεις της Credit Suisse με τη ναζιστική παραστρατιωτική οργάνωση SS ήταν πιο εκτεταμένες από ό,τι είχε γίνει έως σήμερα γνωστό, με τον οικονομικό βραχίονα των SS να διατηρεί ενεργό λογαριασμό στην τράπεζα.

Η ελβετική UBS, η οποία εξαγόρασε την Credit Suisse το 2023 στο πλαίσιο επείγουσας συμφωνίας διάσωσης, δήλωσε ότι συνεργάζεται με τον πρώην ομοσπονδιακό εισαγγελέα των ΗΠΑ Νιλ Μπαρόφκσι, ο οποίος έχει αναλάβει την ανεξάρτητη έρευνα. Ο Γκράσλεϊ ανέφερε ότι έχει ήδη λάβει δύο εκθέσεις και μία ενδιάμεση ενημέρωση για την πρόοδο της έρευνας.

Κρυμμένοι λογαριασμοί των Ναζί από τον Β’ ΠΠ

Παρά το γεγονός ότι τόσο η UBS όσο και η Credit Suisse είχαν ζητήσει συγγνώμη στο παρελθόν και είχαν καταλήξει σε παγκόσμια συμφωνία το 1999 για τη διευθέτηση σχετικών αξιώσεων, η νέα έρευνα χαρακτηρίζεται ως εθελοντική πρωτοβουλία με στόχο την πλήρη διαλεύκανση του ζητήματος. Επιπλέον, προέκυψαν νέες πληροφορίες σχετικά με σχέδιο διευκόλυνσης της διαφυγής Ναζί προς την Αργεντινή μετά τον πόλεμο.

Η UBS εξέφρασε «βαθιά λύπη» για τον ρόλο του ελβετικού τραπεζικού συστήματος κατά την περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, τονίζοντας ότι προσεγγίζει το θέμα με σεβασμό.

Η έρευνα αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του καλοκαιριού, ενώ η τελική έκθεση προβλέπεται να δημοσιευθεί έως το τέλος του έτους.

