Η τουρκική αμυντική εταιρεία Mechanical and Chemical Industry Corporation (MKE) υπέγραψε συμφωνία εξαγωγών με το υπουργείο Άμυνας της Αιγύπτου, συνολικής αξίας περίπου 350 εκατ. δολαρίων, σύμφωνα με πληροφορίες από την τουρκική πλευρά.

Η συμφωνία προβλέπει την πώληση πυρομαχικών στις αιγυπτιακές ένοπλες δυνάμεις, καθώς και τη δημιουργία γραμμών παραγωγής επί αιγυπτιακού εδάφους, στο πλαίσιο μεταφοράς τεχνογνωσίας και ενίσχυσης της τοπικής αμυντικής βιομηχανίας.

Πηγές που επικαλείται το Middle East Eye, ανέφεραν ότι η συνολική αξία της ανέρχεται σε περίπου 350 εκατ. δολάρια. Η συμφωνία υπεγράφη στο πλαίσιο της επίσκεψης του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Αίγυπτο, όπου συναντήθηκε με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι.

Σε επίσημη ανακοίνωση που εκδόθηκε την Πέμπτη, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας η MKE θα εξαγάγει στην Αίγυπτο το αντιαεροπορικό σύστημα αεράμυνας μικρής εμβέλειας Tolga. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το συγκεκριμένο σύστημα, που έχει αναπτυχθεί για την αντιμετώπιση εναέριων απειλών και κυρίως μη επανδρωμένων αεροσκαφών, θα πωληθεί έναντι 130 εκατ. δολαρίων.

Η Αγκυρα ανέφερε επίσης ότι, στο πλαίσιο της συμφωνίας, η MKE θα ιδρύσει ένα εργοστάσιο πυρομαχικών μακράς εμβέλειας (155 mm) στην Αίγυπτο, καθώς και εγκαταστάσεις παραγωγής πυρομαχικών 7,62 mm και 12,7 mm. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το υπόλοιπο ποσό των 220 εκατ. δολαρίων αφορά το κόστος των επενδύσεων αυτών.

Όπως αναφέρει το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, για τη διαχείριση των νέων εγκαταστάσεων και την ενίσχυση των εξαγωγικών δυνατοτήτων στην Αίγυπτο και την ευρύτερη περιοχή, συμφωνήθηκε η σύσταση κοινής εταιρείας μεταξύ της MKE και των αιγυπτιακών Αρχών.

