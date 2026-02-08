Η Ρωσία αποφάσισε την περασμένη εβδομάδα να επιτρέψει στις μουσουλμάνες, συμπεριλαμβανομένων των ξένων εργαζομένων, να φορούν χιτζάμπ στις φωτογραφίες για άδειες εργασίας και έγγραφα ταυτοποίησης, όπως τα διαβατήρια.

Πάντως, η μαντίλα δεν πρέπει να καλύπτει το πρόσωπο (νικάμπ), για λόγους ασφαλείας και ταυτοποίησης από συστήματα βιομετρικού ελέγχου.

Αντίθετα, από τα μέσα του 2025 και στις αρχές του τρέχοντος έτους, αρκετές ρωσικές περιφέρειες επέβαλαν απαγορεύσεις στη θρησκευτική ενδυμασία (συμπεριλαμβανομένου του χιτζάμπ και του νικάμπ) στα δημόσια σχολεία. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι η Ρωσία είναι ένα “κοσμικό κράτος” και ότι τα σχολεία πρέπει να διατηρούν ουδετερότητα.

Αυτές οι αποφάσεις έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από θρησκευτικούς ηγέτες και πολιτικούς στην Τσετσενία και το Νταγκεστάν, οι οποίοι θεωρούν την απαγόρευση αντισυνταγματική.

La Russie autorise désormais le port du hijab et d’autres couvre-chefs religieux sur les photos d’identité officielles, y compris les passeports. Cette mesure vise à respecter la liberté religieuse et la diversité, à condition que le visage reste entièrement visible selon RT. pic.twitter.com/dwimneXr1D — AES Alerte (@Aesalerte) February 7, 2026

skai.gr